Nowa chińska marka wchodzi do Polski. GWM zacznie od popularnego SUV-a Ora 5

GWM oficjalnie przygotowuje wejście na polski rynek. Sprzedaż samochodów ma rozpocząć się jeszcze w 2026 roku, a pierwszym modelem oferowanym klientom będzie kompaktowy SUV Ora 5.

Za rozwój marki w Polsce odpowiada kazachski koncern Astana Motor, który powołał Piotra Laube na stanowisko CEO Astana Motors Poland. Producent planuje uruchomić około 10 autoryzowanych salonów na start, a do końca 2026 roku rozbudować sieć do 20 punktów dealerskich.

GWM rozpoczyna działalność w Polsce

Za debiut GWM w Polsce odpowiada Astana Motor, jeden z największych koncernów motoryzacyjnych w Azji Centralnej, który buduje właśnie swoje struktury nad Wisłą.

Na czele Astana Motors Poland stanął Piotr Laube. Firma zapowiada, że pierwsze umowy z dealerami zostaną ogłoszone jeszcze w sierpniu. Początkowo marka będzie obecna w około 10 autoryzowanych lokalizacjach, natomiast do końca 2026 roku sieć sprzedaży ma liczyć już około 20 salonów.

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Na początek kompaktowy SUV Ora 5

GWM rozpocznie sprzedaż od modelu Ora 5, który ma stać się wizytówką marki na polskim rynku. Producent zapowiada jednak, że będzie stopniowo rozszerzał ofertę o kolejne SUV-y i inne modele znane z globalnej gamy.

Astana Motor podkreśla, że dysponuje odpowiednim zapleczem logistycznym, finansowym i doświadczeniem zdobytym na innych rynkach. Celem jest stworzenie stabilnej sieci sprzedaży i serwisu oraz dostosowanie oferty do oczekiwań polskich klientów.

Globalna ekspansja nabiera tempa

Wejście do Polski jest elementem szerszej strategii międzynarodowej ekspansji GWM. Producent notuje coraz lepsze wyniki poza Chinami, co zachęca go do zdobywania kolejnych europejskich rynków.

W lutym 2026 roku GWM sprzedało 72 594 samochody, a w pierwszych dwóch miesiącach roku dostarczyło klientom 162 906 pojazdów. Szczególnie szybko rośnie sprzedaż zagraniczna – poza Chinami producent sprzedał 42 675 aut, co oznacza wzrost o 37,36 proc. względem analogicznego okresu rok wcześniej.

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Chińska konkurencja na polskim rynku będzie jeszcze większa

Debiut GWM oznacza kolejne wzmocnienie chińskich producentów w Polsce. O sukcesie marki zdecydują przede wszystkim atrakcyjność oferty, rozwój sieci dealerskiej oraz jakość obsługi posprzedażowej.

Jeżeli GWM utrzyma tempo ekspansji obserwowane na innych rynkach, może szybko stać się jednym z najważniejszych nowych graczy w segmencie SUV-ów. Polska będzie kolejnym sprawdzianem dla globalnych ambicji chińskiego producenta.