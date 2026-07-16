Volkswagen T-Roc pokonał 6 rywali. Wygrał duży test kompaktowych SUV-ów

T‑Roc wygrał porównanie siedmiu kompaktowych crossoverów, zdobywając 248 punktów i przesuwając się na szczyt rankingu. Test wykazał, że auto łączy prowadzenie z charakterem Cupry z wyraźnym naciskiem na komfort i praktyczność wnętrza.

Rabat 11 000 zł obniżył koszt zakupu testowanej wersji R‑Line i w praktyce wzmocnił jego pozycję rynkową.

Volkswagen T-Roc wygrał test 7 kompaktowych SUV-ów

Volkswagen T-Roc okazał się najlepszym modelem w porównaniu siedmiu kompaktowych crossoverów, zdobywając 248 punktów. Redakcja doceniła przede wszystkim udane połączenie właściwości jezdnych, komfortu, jakości wykonania i praktyczności. Dodatkowym atutem okazała się aktualna oferta promocyjna, która obniża cenę modelu o 11 tys. zł.

Zdaniem testerów T-Roc najlepiej łączy cechy samochodu do codziennej jazdy z dynamiką, której oczekują bardziej wymagający kierowcy.

Zobacz: Volkswagen tnie gamę. Nawet 50 proc. modeli zniknie z oferty

Prowadzi się niemal jak Cupra

Najwięcej pochwał zebrał układ jezdny. T-Roc oferuje precyzyjny układ kierowniczy i bardzo pewnie zachowuje się w zakrętach. Redakcja porównała go nawet do modeli Cupry, określając Volkswagena jako bardziej komfortową odmianę sportowego crossovera.

Pod maską testowanego egzemplarza pracował silnik 1.5 eTSI współpracujący z automatyczną skrzynią DSG. Napęd zapewnia dobre osiągi, płynną pracę i rozsądne zużycie paliwa, a zawieszenie skutecznie łączy komfort z pewnością prowadzenia.

Praktyczne wnętrze i duży bagażnik

Mocną stroną T-Roca okazało się również wnętrze. Testerzy zwrócili uwagę na solidne materiały wykończeniowe, czytelny system multimedialny oraz szerokie możliwości konfiguracji cyfrowych zegarów.

Na co dzień docenić można także 475-litrowy bagażnik z podwójną podłogą i praktycznymi hakami do mocowania bagażu. Ergonomiczny kokpit i intuicyjna obsługa sprawiają, że z samochodu wygodnie korzysta się zarówno w mieście, jak i podczas dłuższych podróży.

Przeczytaj: Niewinne kombi? Ten Volkswagen ma 333 KM i przyspiesza jak sportowy samochód

Rabat wzmacnia pozycję Volkswagena

Testowany Volkswagen T-Roc R-Line kosztuje katalogowo 154 990 zł, jednak aktualna promocja obniża cenę o 11 tys. zł. To sprawia, że model staje się jeszcze bardziej konkurencyjny na tle rywali.

Wygrana w porównaniu potwierdza, że T-Roc pozostaje jednym z najbardziej wszechstronnych kompaktowych SUV-ów na rynku. Łączy dobre osiągi, komfort, praktyczne wnętrze i atrakcyjniejszą cenę, dzięki czemu może być jednym z najciekawszych wyborów dla kierowców szukających rodzinnego crossovera.