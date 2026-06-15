Nowa Mazda MX-5 2027 zaskakuje ceną. Więcej mocy bez rewolucji

Nowa Mazda MX-5 na rok modelowy 2027 startuje w Polsce od 145 300 zł i przynosi drobny, ale wymierny zastrzyk mocy. Wolnossący silnik 1.5 Skyactiv-G ma teraz 136 KM i 155 Nm, a roadster spełnia już normę Euro 6e.

Do oferty dołącza nowy lakier Zinc Green oraz specjalna wersja Yakudo bazująca na Homurze. Odświeżenie ma charakter ewolucyjny - drobne poprawki zamiast rewolucji - a poniżej szczegóły zmian.

Mazda MX-5 2027 już w Polsce. Więcej mocy, nowa wersja Yakudo i ceny od 145 300 zł

Mazda odświeżyła MX-5 na rok modelowy 2027. Zmiany nie są rewolucyjne, ale wpisują się w filozofię kultowego roadstera, który od lat rozwijany jest małymi krokami. Najważniejsza nowość to lekko zmodyfikowany silnik 1.5 Skyactiv-G, nowe warianty wyposażenia oraz rozszerzona paleta kolorów.

Silnik zyskał moc i spełnia normę Euro 6e

Pod maską nadal pracuje wolnossący silnik 1.5 Skyactiv-G, ale teraz oferuje 136 KM i 155 Nm. To wzrost o 4 KM i 3 Nm względem poprzedniej wersji.

Modernizacja była potrzebna przede wszystkim po to, by jednostka spełniała normę Euro 6e. Przy okazji udało się nieznacznie obniżyć zużycie paliwa i emisję CO2. Średnie spalanie wynosi teraz 6,1 l/100 km, a emisja CO2 spadła do 139 g/km.

Osiągi pozostały praktycznie bez zmian. Mazda MX-5 nadal przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,3 sekundy i rozpędza się do 204 km/h. Producent podkreśla natomiast poprawioną akustykę silnika, która ma zapewnić lepsze wrażenia z jazdy.

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Nowy kolor i limitowana wersja Yakudo

W gamie pojawił się nowy lakier Zinc Green, znany wcześniej z innych modeli marki. To jedna z najbardziej widocznych zmian stylistycznych w roczniku 2027.

Drugą nowością jest specjalna wersja Yakudo, bazująca na odmianie Homura. Nazwa nawiązuje do japońskiego pojęcia oznaczającego energię i dynamiczny ruch.

Yakudo wyróżnia się m.in.:

srebrnymi zaciskami Brembo,

elementami wnętrza wykończonymi Alcantarą,

specjalnymi emblematami,

dedykowanymi dywanikami,

dodatkowymi srebrnymi akcentami stylistycznymi.

To najbardziej ekskluzywna odmiana w ofercie MX-5.

Więcej bezpieczeństwa w standardzie

Mazda wprowadziła do wszystkich wersji system DAA, czyli monitorowanie koncentracji kierowcy. To element wymagany przez najnowsze przepisy bezpieczeństwa.

Poza tym producent nie zmienia filozofii modelu. MX-5 nadal pozostaje lekkim, prostym roadsterem, który stawia na przyjemność z jazdy zamiast rozbudowanej elektroniki.

Już podstawowa wersja Prime-Line oferuje m.in. nawigację, tempomat, manualną klimatyzację oraz bezprzewodowe Android Auto i Apple CarPlay.

Ceny Mazdy MX-5 2027 w Polsce

Odświeżona MX-5 jest nieco droższa od poprzednika, ale podwyżki nie są duże.

Cennik wersji z miękkim dachem prezentuje się następująco:

Prime-Line - od 145 300 zł

- od 145 300 zł Exclusive-Line - od 157 300 zł

- od 157 300 zł Kazari - od 161 300 zł

- od 161 300 zł Homura - od 176 900 zł

- od 176 900 zł Yakudo - od 186 400 zł

Osoby preferujące wersję RF z elektrycznie składanym twardym dachem muszą dopłacić 10 000 zł względem odpowiednich odmian z miękkim dachem.

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Mazda nadal stawia na sprawdzoną formułę

Rocznik 2027 nie przynosi rewolucji, ale pokazuje, że Mazda nie zamierza zmieniać charakteru MX-5. Producent skupił się na dopracowaniu detali, lekkim zwiększeniu mocy, poprawie zgodności z normami emisji oraz odświeżeniu oferty.

Dla fanów modelu to dobra wiadomość. Najpopularniejszy roadster świata pozostaje wierny swojej filozofii - ma być lekki, prosty i dostarczać frajdy z jazdy, której coraz trudniej szukać we współczesnej motoryzacji.