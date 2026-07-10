Nowa motoryzacyjna impreza podbija Polskę. Auto Tuning Show przyciągnęło tłumy

Auto Tuning Show zadebiutowało w Ptak Warsaw Expo i od razu pokazało potencjał formatu. W jednym miejscu spotkały się auta tuningowane, projekty indywidualne, samochody sportowe, klasyki oraz pojazdy przygotowane do wyścigów i pokazów, co umożliwiło porównanie różnych podejść do budowy auta.

Organizatorzy postawili na ekspozycję oraz program pełen atrakcji, spotkań z gośćmi i stref tematycznych, więc wydarzenie miało żywy, angażujący charakter. Zapowiedziana na przyszły rok edycja rodzi pytanie, jak organizatorzy rozwiną formułę i wykorzystają zainteresowanie środowiska.

Auto Tuning Show zadebiutowało w Ptak Warsaw Expo. Tłumy i wyjątkowe projekty

Pierwsza edycja Auto Tuning Show w Ptak Warsaw Expo pokazała, że w Polsce wciąż jest miejsce na duże wydarzenie poświęcone tuningowi i motoryzacyjnej pasji. W halach wystawowych pojawiły się setki wyjątkowych samochodów - od klasyków i aut sportowych po mocno zmodyfikowane projekty oraz maszyny przygotowane do motorsportu.

Organizatorzy postawili nie tylko na ekspozycję pojazdów, ale również na spotkania z twórcami projektów, influencerami i przedstawicielami branży. Dzięki temu wydarzenie miało bardziej festiwalowy niż typowo targowy charakter.

Największe atrakcje targów

Największą siłą Auto Tuning Show była różnorodność prezentowanych samochodów. Zwiedzający mogli z bliska obejrzeć zarówno profesjonalnie przygotowane auta pokazowe, jak i indywidualne projekty budowane przez pasjonatów.

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Na ekspozycji znalazły się:

samochody tuningowane,

auta sportowe,

klasyki,

projekty indywidualne,

pojazdy przygotowane do wyścigów i pokazów.

Możliwość obejrzenia detali wykonania oraz rozmowy z właścicielami sprawiły, że wydarzenie było czymś więcej niż zwykłą wystawą samochodów.

Spotkania z twórcami i influencerami

Auto Tuning Show zgromadziło przedstawicieli praktycznie całej polskiej sceny tuningowej. W wydarzeniu uczestniczyli wystawcy, kierowcy, twórcy internetowi oraz influencerzy motoryzacyjni, którzy spotykali się z fanami i opowiadali o swoich projektach.

Dzięki temu targi stały się miejscem wymiany doświadczeń i inspiracji, a nie tylko prezentacji samochodów.

Program nie ograniczał się do wystawy

Organizatorzy przygotowali również liczne atrakcje towarzyszące. Oprócz ekspozycji samochodów odwiedzający mogli uczestniczyć w spotkaniach z gośćmi, odwiedzać strefy tematyczne i poznawać najnowsze trendy związane z tuningiem oraz motorsportem.

Taka formuła sprawiła, że wydarzenie angażowało zarówno osoby od lat związane z branżą, jak i tych, którzy dopiero zaczynają interesować się modyfikacjami samochodów.

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Będzie kolejna edycja

Udany debiut pokazuje, że Auto Tuning Show ma szansę na stałe wpisać się do kalendarza największych motoryzacyjnych wydarzeń w Polsce. Organizatorzy zapowiedzieli już kolejną edycję, która odbędzie się w przyszłym roku.

Pierwsze targi potwierdziły, że tuning to dziś nie tylko modyfikacje samochodów, ale również silna społeczność skupiona wokół motoryzacyjnej pasji. Jeśli kolejne edycje utrzymają podobny poziom i jeszcze rozbudują program, Auto Tuning Show może szybko stać się jednym z najważniejszych wydarzeń dla fanów tuningu w Polsce.