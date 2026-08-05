Chery i Land Rover stawiają na Europę. Ruszyła produkcja nowego SUV-a

Chery i Jaguar Land Rover rozpoczęły produkcję nowego SUV-a Freelander 8. W ciągu najbliższych kilku lat koncern planuje wysyłać około 150 tys. samochodów rocznie poza Chiny, a jednym z kluczowych kierunków ekspansji ma być Europa.

Docelowo sprzedaż modelu ma osiągnąć 300 tys. egzemplarzy rocznie, a za projekt nadwozia odpowiadał zespół nadzorowany przez brytyjskich inżynierów.

Ruszyła produkcja Freelandera 8. Na początek kilka tysięcy aut miesięcznie

Produkcja Freelandera 8 wystartowała pod koniec lipca w fabryce w Changshu. Początkowo zakład będzie opuszczać od 5 do 8 tys. samochodów miesięcznie. Ten etap ma pozwolić producentowi dopracować proces produkcyjny, logistykę oraz przygotować się do znacznie większej skali działalności.

Rozruch ma również zweryfikować zainteresowanie modelem na najważniejszych rynkach i przygotować fabrykę do pełnej wydajności.

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150 tys. SUV-ów ma trafić poza Chiny, Europa jest priorytetem

Plany koncernu są bardzo ambitne. W perspektywie 3–5 lat roczna sprzedaż Freelandera ma przekroczyć 300 tys. egzemplarzy. Około 150 tys. aut ma trafiać na rynki zagraniczne, a Europa znajduje się wśród najważniejszych kierunków eksportu.

Przedstawiciele marki przekonują, że osiągnięcie tego poziomu będzie możliwe dzięki rozbudowie gamy modelowej oraz konsekwentnej ekspansji poza rynek chiński.

Nowy SUV od początku projektowano z myślą o rynkach światowych

Freelander 8 został zaprojektowany zarówno w wersji z kierownicą po lewej, jak i po prawej stronie, co ma ułatwić sprzedaż na wielu światowych rynkach. W kolejnych etapach producent planuje rozszerzenie oferty o następne warianty nadwozia.

Za projekt odpowiadał zespół specjalistów nadzorowany przez brytyjskich inżynierów. Celem było stworzenie samochodu, który będzie atrakcyjny również dla europejskich klientów i spełni oczekiwania na najbardziej wymagających rynkach.

Marka ma działać niezależnie od Chery i Jaguar Land Rover

Dyrektor generalny Wen Fei podkreśla, że Freelander będzie funkcjonował jako niezależna marka, mimo współpracy z Chery i Jaguar Land Rover. Taki model zarządzania ma skrócić proces podejmowania decyzji i przyspieszyć rozwój nowych modeli oraz ekspansję zagraniczną.

To jeden z kluczowych elementów strategii, która ma pozwolić marce szybko zwiększać sprzedaż i budować pozycję na światowych rynkach.

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Freelander 8 może być jednym z najważniejszych debiutów chińskich marek

Jeśli producent zrealizuje plan sprzedaży 300 tys. samochodów rocznie, Freelander 8 może stać się jednym z najważniejszych nowych SUV-ów chińskich marek na rynku globalnym. O sukcesie zadecydują jednak nie tylko atrakcyjna stylistyka i technologia, ale również jakość wykonania, konkurencyjne ceny oraz rozwój sieci sprzedaży i serwisu w Europie.