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Chery i Land Rover stawiają na Europę. Ruszyła produkcja nowego SUV-a
Chery i Land Rover stawiają na Europę. Ruszyła produkcja nowego SUV-a Chery i Land Rover stawiają na Europę. Ruszyła produkcja nowego SUV-a

Chery i Land Rover stawiają na Europę. Ruszyła produkcja nowego SUV-a

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Chery i Jaguar Land Rover rozpoczęły produkcję nowego SUV-a Freelander 8. W ciągu najbliższych kilku lat koncern planuje wysyłać około 150 tys. samochodów rocznie poza Chiny, a jednym z kluczowych kierunków ekspansji ma być Europa. 

Docelowo sprzedaż modelu ma osiągnąć 300 tys. egzemplarzy rocznie, a za projekt nadwozia odpowiadał zespół nadzorowany przez brytyjskich inżynierów.

Ruszyła produkcja Freelandera 8. Na początek kilka tysięcy aut miesięcznie

Produkcja Freelandera 8 wystartowała pod koniec lipca w fabryce w Changshu. Początkowo zakład będzie opuszczać od 5 do 8 tys. samochodów miesięcznie. Ten etap ma pozwolić producentowi dopracować proces produkcyjny, logistykę oraz przygotować się do znacznie większej skali działalności.

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Rozruch ma również zweryfikować zainteresowanie modelem na najważniejszych rynkach i przygotować fabrykę do pełnej wydajności.

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150 tys. SUV-ów ma trafić poza Chiny, Europa jest priorytetem

Plany koncernu są bardzo ambitne. W perspektywie 3–5 lat roczna sprzedaż Freelandera ma przekroczyć 300 tys. egzemplarzy. Około 150 tys. aut ma trafiać na rynki zagraniczne, a Europa znajduje się wśród najważniejszych kierunków eksportu.

Chery i Land Rover stawiają na Europę. Ruszyła produkcja nowego SUV-a

Przedstawiciele marki przekonują, że osiągnięcie tego poziomu będzie możliwe dzięki rozbudowie gamy modelowej oraz konsekwentnej ekspansji poza rynek chiński.

Nowy SUV od początku projektowano z myślą o rynkach światowych

Freelander 8 został zaprojektowany zarówno w wersji z kierownicą po lewej, jak i po prawej stronie, co ma ułatwić sprzedaż na wielu światowych rynkach. W kolejnych etapach producent planuje rozszerzenie oferty o następne warianty nadwozia.

Za projekt odpowiadał zespół specjalistów nadzorowany przez brytyjskich inżynierów. Celem było stworzenie samochodu, który będzie atrakcyjny również dla europejskich klientów i spełni oczekiwania na najbardziej wymagających rynkach.

Marka ma działać niezależnie od Chery i Jaguar Land Rover

Dyrektor generalny Wen Fei podkreśla, że Freelander będzie funkcjonował jako niezależna marka, mimo współpracy z Chery i Jaguar Land Rover. Taki model zarządzania ma skrócić proces podejmowania decyzji i przyspieszyć rozwój nowych modeli oraz ekspansję zagraniczną.

Chery i Land Rover stawiają na Europę. Ruszyła produkcja nowego SUV-a

To jeden z kluczowych elementów strategii, która ma pozwolić marce szybko zwiększać sprzedaż i budować pozycję na światowych rynkach.

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Freelander 8 może być jednym z najważniejszych debiutów chińskich marek

Jeśli producent zrealizuje plan sprzedaży 300 tys. samochodów rocznie, Freelander 8 może stać się jednym z najważniejszych nowych SUV-ów chińskich marek na rynku globalnym. O sukcesie zadecydują jednak nie tylko atrakcyjna stylistyka i technologia, ale również jakość wykonania, konkurencyjne ceny oraz rozwój sieci sprzedaży i serwisu w Europie.

Redakcja

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Data publikacji: 05.08.2026 13:16
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