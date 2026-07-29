Nowe BMW X1 wyciekło przed premierą. Ten przód podzieli kierowców

Nowe zdjęcia szpiegowskie BMW X1 sugerują, że producent przygotował znacznie więcej niż zwykły lifting. Najwięcej emocji budzi całkowicie przeprojektowany przód z wąskimi reflektorami i pionowymi nerkami, który część internautów już ochrzciła mianem „świńskiego ryjka”.

Wszystko wskazuje również na gruntownie odświeżone wnętrze inspirowane BMW X3 oraz utrzymanie szerokiej gamy napędów. Co ciekawe, premiera może nastąpić znacznie wcześniej, niż wcześniej zakładano.

To wygląda bardziej jak nowa generacja niż lifting

Opublikowane zdjęcia testowego egzemplarza pokazują, że BMW zdecydowało się na bardzo wyraźne zmiany stylistyczne. Przedni pas otrzymał nowe, węższe reflektory, smukłe pionowe nerki oraz całkowicie przeprojektowany zderzak i maskę.

Nowy wygląd wywołuje skrajne opinie. Część fanów marki chwali odważny kierunek stylistyczny, inni porównują przedni pas do „świńskiego ryjka”. Jedno jest pewne – obok tego projektu trudno przejść obojętnie.

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Stylistyka Neue Klasse trafia do BMW X1

Wszystko wskazuje na to, że kompaktowy SUV przejmie elementy stylistyki rozwijanej dla rodziny Neue Klasse. BMW już wcześniej zapowiadało, że nowy język projektowania będzie stopniowo pojawiał się w kolejnych modelach.

Mimo zmian proporcje pozostają charakterystyczne dla X1. Model nadal ma około 4,5 m długości i pozostaje najmniejszym SUV-em marki, często określanym jako „pomniejszone BMW X5”.

Wnętrze ma upodobnić się do BMW X3

Choć zdjęcia nie pokazują jeszcze kabiny, przecieki sugerują, że we wnętrzu pojawią się rozwiązania znane z nowego BMW X3. Można spodziewać się przeprojektowanej deski rozdzielczej, nowego układu sterowania oraz bardziej nowoczesnego kokpitu.

Zmiany mają poprawić zarówno ergonomię, jak i odbiór jakości wykończenia, co jest szczególnie istotne w coraz bardziej konkurencyjnym segmencie kompaktowych SUV-ów premium.

Bez rewolucji pod maską

Według dotychczasowych informacji BMW nie planuje dużych zmian w gamie napędowej. W ofercie mają pozostać silniki benzynowe, wysokoprężne oraz hybryda plug-in, natomiast elektryczne BMW iX1 nadal będzie funkcjonować jako osobna wersja modelu.

To oznacza, że producent zamierza postawić przede wszystkim na odświeżony design i nowocześniejsze wnętrze, pozostawiając sprawdzone układy napędowe.

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Premiera może nastąpić szybciej

Jeszcze niedawno mówiło się, że odświeżone BMW X1 zadebiutuje dopiero w 2027 roku. Najnowsze przecieki wskazują jednak, że oficjalna prezentacja może odbyć się już w ciągu najbliższych tygodni.

Jeśli te informacje się potwierdzą, BMW znacznie wcześniej odświeży jednego ze swoich najważniejszych SUV-ów. Nowy wygląd, wnętrze inspirowane X3 i dobrze znane jednostki napędowe mają pomóc X1 utrzymać mocną pozycję w segmencie premium.