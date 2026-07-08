Nowe BMW X2 uchwycone przed premierą. Widać ważne zmiany

Odświeżone BMW X2 po raz pierwszy trafiło na zdjęcia szpiegowskie; przyłapano je zarówno na lawecie, jak i podczas jazd. Mimo mocnego maskowania widać wyraźny kierunek zmian: front w duchu Neue Klasse i cztery końcówki wydechu sugerujące odmianę M35i xDrive.

Wnętrze ma otrzymać rozwiązania z iX3, w tym 17,9-calowy ekran i Panoramic Vision, a premierę zaplanowano na drugą połowę 2027 roku z dostawami pod koniec 2027 lub na początku 2028.

Neue Klasse zmieni wygląd SUV-a

Odświeżone BMW X2 po raz pierwszy pojawiło się na zdjęciach szpiegowskich. Prototyp sfotografowano zarówno na lawecie, jak i podczas jazd testowych. Mimo mocnego kamuflażu widać, że producent przygotowuje wyraźne zmiany stylistyczne inspirowane nowym językiem projektowym Neue Klasse.

Największą metamorfozę przejdzie przednia część nadwozia. Reflektory mają tworzyć jeden element z charakterystycznymi nerkami, połączonymi czarnym panelem. Zmieniony zostanie również przedni zderzak i układ wlotów powietrza.

Z tyłu pojawią się nowe lampy oraz przeprojektowany zderzak. Cztery końcówki układu wydechowego zdradzają, że sfotografowany egzemplarz to najprawdopodobniej sportowe BMW X2 M35i xDrive.

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BMW X2 coraz bliżej stylistyki Neue Klasse

Lifting ma ujednolicić wygląd X2 z najnowszymi modelami BMW. Producent stopniowo przenosi stylistykę Neue Klasse do kolejnych aut, a kompaktowy SUV coupe będzie jednym z następnych modeli korzystających z tego kierunku projektowania.

Zmiany mają odświeżyć wygląd auta bez ingerencji w jego charakterystyczną sylwetkę. BMW pozostanie przy sportowych proporcjach X2, ale nada mu bardziej nowoczesny wygląd.

Wnętrze ma otrzymać rozwiązania z nowych modeli BMW

Kabina prototypu nie została sfotografowana, jednak wiele wskazuje na to, że X2 przejmie elementy znane z nowych modeli BMW.

Mówi się o zastosowaniu 17,9-calowego centralnego ekranu, systemu BMW Panoramic Vision wyświetlającego informacje pod przednią szybą oraz nowej kierownicy z pionowymi ramionami. Wszystko wskazuje na to, że wnętrze stanie się znacznie bardziej cyfrowe niż obecnie.

Silniki bez rewolucji. Na szczycie pozostanie M35i xDrive

Lifting nie powinien przynieść dużych zmian w gamie napędowej. Według dotychczasowych informacji BMW zachowa obecne jednostki.

Najmocniejszą wersją pozostanie X2 M35i xDrive z 2-litrowym silnikiem benzynowym o mocy 300 KM. W ofercie mają nadal znaleźć się również 2-litrowe diesle o mocy 150 i 163 KM oraz benzynowy silnik 1.5 rozwijający 170 KM.

Elektryczna odmiana nadal będzie oferowana jako osobny model BMW iX2.

Premiera dopiero w 2027 roku

Według nieoficjalnych informacji odświeżone BMW X2 zadebiutuje w drugiej połowie 2027 roku. Pierwsze egzemplarze powinny trafić do klientów pod koniec 2027 lub na początku 2028 roku.

Obecnie BMW X2 kosztuje w Polsce od 208 500 zł za wersję sDrive20i oraz od 218 500 zł za odmianę wysokoprężną sDrive18d. Po liftingu można spodziewać się wzrostu cen, choć producent nie ujawnił jeszcze żadnych szczegółów.

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Nowe X2 będzie kolejnym modelem BMW, który otrzyma stylistykę Neue Klasse. Jeśli producent zachowa atrakcyjną ofertę napędów i jednocześnie unowocześni wnętrze, lifting może znacząco zwiększyć konkurencyjność modelu w segmencie kompaktowych SUV-ów coupe.