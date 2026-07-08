To może być hit kierowców. Renault łączy LPG, automat EDC i zasięg do 1500 km

120 KM, dwusprzęgłowy automat EDC i zasięg do 1500 km — Renault stawia fabryczne LPG w nowej roli. Nowy Eco-G 120 w Clio rozwija 120 KM i 200 Nm, przyspiesza do 100 km/h w 9,8 s i deklaruje zużycie LPG od 6,5 l/100 km.

Zwiększony zbiornik LPG do 50 litrów oraz dodatkowe baki benzyny dają łączny zasięg rzędu 1450–1500 km. Producent rozpoczął europejskie jazdy prasowe, by sprawdzić, czy gaz przestanie być kompromisem i stanie się realną alternatywą.

Renault zmienia LPG. 120 KM, automat EDC i nawet 1500 km zasięgu

Renault pokazuje, że fabryczne LPG nie musi już oznaczać kompromisów. Nowy napęd Eco-G 120 łączy turbodoładowany silnik 1.2 o mocy 120 KM z automatyczną, dwusprzęgłową skrzynią EDC. To jedna z pierwszych takich konfiguracji dostępnych seryjnie na rynku.

Nowa jednostka trafia do modeli Clio i Symbioz, oferując nie tylko lepsze osiągi, ale także imponujący zasięg sięgający nawet 1500 km.

Więcej mocy i lepsze osiągi

Eco-G 120 zastępuje dotychczasowy wariant Eco-G 100. Renault zwiększyło moc o 20 KM, a maksymalny moment obrotowy wzrósł z 170 do 200 Nm.

W przypadku Clio przekłada się to na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 9,8 s. Producent deklaruje zużycie LPG od 6,5 l/100 km oraz emisję CO2 od 106 g/km.

Sprawdź: Koniec fabrycznego LPG w Dacii? Padła ważna deklaracja

Największą nowością jest jednak możliwość połączenia fabrycznej instalacji LPG z automatyczną skrzynią EDC, co dotychczas należało do rzadkości.

Nawet 1500 km bez tankowania

Renault powiększyło zbiornik LPG o 25 proc. - z 40 do 50 litrów.

W Clio współpracuje on z 39-litrowym zbiornikiem benzyny, dzięki czemu producent deklaruje maksymalny zasięg do 1450 km.

Jeszcze lepiej wypada większy Symbioz. Model otrzymał 50-litrowy zbiornik LPG oraz 48-litrowy zbiornik benzyny, co pozwala przejechać nawet 1500 km bez wizyty na stacji.

To już nie jest Eco-G 100

Nowy Eco-G 120 nie jest jedynie mocniejszą wersją poprzednika. Renault postawiło na bardziej nowoczesny charakter napędu.

Oprócz wyższej mocy kierowcy otrzymują automatyczną skrzynię EDC, większy zasięg i osiągi zbliżone do klasycznych benzynowych wersji. To wyraźna zmiana podejścia do fabrycznego LPG, które przez lata kojarzyło się głównie z oszczędnością, a nie komfortem czy dynamiką.

Przeczytaj także: Renault bierze się za awarie. AI już pilnuje jakości aut na produkcji

Renault stawia na LPG także w Europie

Nowy napęd Eco-G 120 zadebiutował podczas europejskich jazd prasowych i ma stopniowo trafiać na kolejne rynki.

Renault wyraźnie pokazuje, że nie zamierza rezygnować z LPG. Wręcz przeciwnie - rozwija tę technologię, łącząc ją z automatyczną skrzynią biegów, większym zasięgiem i lepszymi osiągami.

To może być jedna z najciekawszych fabrycznych instalacji LPG dostępnych obecnie na europejskim rynku.