Fiat wskrzesił legendarną nazwę. Tak wygląda nowa Pandina Autobianchi

Fiat ponownie sięga po nazwę Autobianchi — tym razem oznacza nią specjalną wersję Pandiny. Na włoskich ulicach fotografowie uchwycili zakamuflowany egzemplarz z napisem Tributo Autobianchi, co jasno pokazuje intencję producenta.

Powrót tej nazwy wynika z wymogów włoskiego prawa o znakach towarowych, a nie z sentymentu. Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące zdjęć, historycznych odniesień i planowanych zmian w Pandinie.

Fiat przywraca nazwę Autobianchi. Trafi na specjalną wersję Pandiny

Fiat szykuje specjalną odmianę Pandiny z historycznym logo Autobianchi. Potwierdzają to pierwsze zdjęcia szpiegowskie wykonane przez włoski portal Quattroruote. Zakamuflowany egzemplarz przyłapano podczas jazd testowych, a na tylnych drzwiach wyraźnie widać napis Tributo Autobianchi.

Nie oznacza to powrotu legendarnej marki jako osobnego producenta. Wszystko wskazuje na limitowaną wersję dobrze znanej Pandiny, która otrzyma kilka stylistycznych zmian i będzie jednocześnie sposobem na zachowanie praw do historycznej nazwy.

Tributo Autobianchi - specjalna edycja z retro akcentami

Zdjęcia pokazują, że bazą pozostaje Pandina Cross. Fiat przygotował jednak nowe elementy przedniego zderzaka, inne felgi oraz lakier w beżowo-brązowym odcieniu nawiązującym do modeli Autobianchi z przeszłości.

Największą zmianą będzie właśnie identyfikacja modelu. Napis Tributo Autobianchi sugeruje, że Fiat mocno postawi na historyczne odniesienia. We wnętrzu można spodziewać się nowych materiałów wykończeniowych i subtelnych dodatków w stylu retro, choć producent nie ujawnił jeszcze szczegółów.

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Pod względem technicznym zmian nie będzie. Pod maską pozostanie trzycylindrowy silnik 1.0 FireFly Mild Hybrid o mocy 70 KM współpracujący z 6-biegową manualną skrzynią biegów.

Dlaczego Fiat wraca do nazwy Autobianchi?

Powód jest bardziej praktyczny niż sentymentalny.

Według włoskich przepisów znak towarowy może zostać utracony, jeśli przez pięć lat nie jest wykorzystywany w produkcie. Wprowadzenie wersji Tributo Autobianchi pozwala Stellantis zachować prawa do historycznej marki.

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To szczególnie istotne, ponieważ od pewnego czasu pojawiały się informacje, że włoskie władze rozważały możliwość wykorzystania niektórych historycznych marek przez nowych producentów. Dla Stellantis aktywne użycie nazwy oznacza zabezpieczenie jednego z najcenniejszych elementów włoskiego motoryzacyjnego dziedzictwa.

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Autobianchi wraca, ale nie jako osobna marka

Autobianchi powstało w 1955 roku z inicjatywy Fiata, Bianchi i Pirelli. Marka zasłynęła modelami Bianchina, Primula oraz A112, a z rynku zniknęła w połowie lat 90.

Teraz jej nazwa wraca, ale wyłącznie jako element specjalnej edycji Pandiny. To sposób na połączenie historii z promocją jednego z najdłużej produkowanych modeli Fiata oraz zabezpieczenie praw do kultowej włoskiej marki.