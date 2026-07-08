  Nawet 12 tys. zł rabatu na nowe Seaty i Volkswageny. Promocja już ruszyła

Możesz dziś wyjechać z salonu nowym miejskim autem Grupy Volkswagena i zostawić w kieszeni ponad 12 000 zł. W ofertach dealerskich pojawiły się egzemplarze Seata Ibizy i Volkswagena Polo z rocznika 2026, wycenione odpowiednio na 66 000 zł i 63 900 zł zamiast 78 000 zł i 75 990 zł.

To nie drobne korekty cenowe, tylko znaczące rabaty wpływające na pozycjonowanie tych modeli w segmencie B. Sprawdźmy, co dokładnie obejmują te promocje i jakie wyposażenie dostajemy w zamian.

Co dzieje się w salonach? Seat Ibiza i Volkswagen Polo z rabatami przekraczającymi 12 tys. zł

Dealerzy Grupy Volkswagena rozpoczęli mocną ofensywę cenową na miejskie modele. W salonach pojawiły się oferty na nowe egzemplarze z rocznika 2026, a rabaty przekraczają 12 tys. zł. To oznacza, że zarówno Seat Ibiza, jak i Volkswagen Polo kosztują dziś wyraźnie mniej niż wynika z oficjalnych cenników.

Największą uwagę zwraca Seat Ibiza oferowany przez dealera z Wrocławia. Samochód, którego cena katalogowa wynosi 78 000 zł, został przeceniony do 66 000 zł. To oznacza rabat w wysokości 12 000 zł.

Jeszcze większą obniżkę procentowo otrzymał Volkswagen Polo. Auto kosztuje 63 900 zł zamiast 75 990 zł, co daje oszczędność 12 090 zł. Co więcej, Polo jest obecnie o 2 100 zł tańsze od promocyjnej Ibizy.

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Ile można zaoszczędzić?

Oba modele należą do segmentu B i korzystają z tego samego napędu - benzynowego silnika 1.0 MPI o mocy 80 KM współpracującego z 5-biegową manualną skrzynią.

Seat Ibiza:

cena katalogowa: 78 000 zł

cena promocyjna: 66 000 zł

rabat: 12 000 zł

Volkswagen Polo:

cena katalogowa: 75 990 zł

cena promocyjna: 63 900 zł

rabat: 12 090 zł

To jedne z największych obniżek, jakie obecnie można znaleźć na nowe miejskie auta z rocznika 2026.

Wyposażenie nie ogranicza się do podstaw

Przecenione egzemplarze nie są ubogo wyposażonymi wersjami.

Seat Ibiza oferuje m.in. reflektory LED, tempomat, manualną klimatyzację, tylne czujniki parkowania, asystenta pasa ruchu, doświetlanie zakrętów, cyfrowe zegary o przekątnej 8 cali, ekran systemu multimedialnego oraz 10-letni dostęp do usług Seat Connect.

Volkswagen Polo również prezentuje się atrakcyjnie. Na liście wyposażenia znajdują się reflektory LED, manualna klimatyzacja, tylne czujniki parkowania, system Front Assist z funkcją awaryjnego hamowania, 15-calowe felgi, cyfrowe zegary 8 cali, ekran multimedialny, elektryczne szyby we wszystkich drzwiach, elektrycznie składane lusterka oraz bezprzewodowa ładowarka do smartfona.

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Czy to początek większych obniżek?

Obie oferty pokazują, że dealerzy Grupy Volkswagena coraz agresywniej walczą o klientów. Dotyczy to nowych samochodów z rocznika 2026, a nie aut z wyprzedaży starszych roczników.

To może oznaczać początek szerszej akcji promocyjnej w segmencie miejskich samochodów. Jeśli podobnych ofert będzie przybywać, klienci zyskają większy wybór, a konkurencja może zostać zmuszona do podobnych obniżek.

Warto jednak pamiętać, że tego typu promocje najczęściej dotyczą konkretnych egzemplarzy dostępnych od ręki. Dlatego przed zakupem warto porównać nie tylko wysokość rabatu, ale również wyposażenie i warunki sprzedaży oferowane przez poszczególnych dealerów.