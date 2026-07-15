Lexus NX 2026 za mniej niż 200 tys. zł. Japoński SUV mocno staniał

Lexus NX 350h 2026 oficjalnie dostępny w cenie poniżej 200 000 zł. Importer obniżył cenę bazowego wariantu o 30 000 zł - z 232 900 zł do 199 900 zł - i oferta obejmuje egzemplarze wyprodukowane w 2026 roku.

Ten ruch stawia NX-a w bezpośredniej rywalizacji z coraz liczniejszymi, tańszymi SUV-ami z Chin.

Lexus NX 2026 mocno tanieje. SUV premium kosztuje już mniej niż 200 tys. zł

Lexus zdecydował się na ruch, który może mocno namieszać w segmencie średnich SUV-ów premium. Importer obniżył cenę modelu NX 350h z rocznika 2026 o 30 tys. zł, dzięki czemu bazowa wersja kosztuje teraz 199 900 zł. To pierwszy raz, gdy oficjalny cennik tego modelu schodzi poniżej granicy 200 tys. zł.

Obniżka pojawia się w momencie, gdy na polskim rynku szybko rośnie liczba nowych SUV-ów z Chin. Lexus odpowiada nie tylko niższą ceną, ale także bogatym wyposażeniem i sprawdzonym napędem hybrydowym.

Lexus NX 2026 tańszy o 30 tys. zł

Nowa cena Lexusa NX 350h wynosi 199 900 zł. Oznacza to obniżkę o 30 tys. zł względem poprzedniej ceny katalogowej, która wynosiła 232 900 zł.

Oferta dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2026 roku. To ważna zmiana, ponieważ wcześniejsze promocje na poziomie około 199 tys. zł obejmowały głównie egzemplarze z rocznika 2025 i były uzależnione od indywidualnych negocjacji z dealerami. Tym razem niższa cena pojawiła się w oficjalnym cenniku marki.

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Bogate wyposażenie już w standardzie

Najtańsza wersja Elegance nie sprawia wrażenia podstawowej odmiany. W standardzie znalazły się m.in.:

18-calowe felgi aluminiowe,

reflektory LED,

dwustrefowa klimatyzacja automatyczna,

kamera cofania,

bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto,

pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System+ 3.0.

Na liście wyposażenia są także jonizator powietrza Nanoe X, elektrochromatyczne lusterka oraz tapicerka L-fineskin z elementami Tahara. Dzięki temu nawet bazowy NX oferuje wyposażenie typowe dla znacznie droższych wersji konkurencyjnych modeli.

Hybryda 200 KM i niskie spalanie

Lexus NX 350h wykorzystuje sprawdzony napęd hybrydowy o mocy 200 KM, który przekazuje napęd na przednie koła.

Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,7-5,9 l/100 km według normy WLTP. To jeden z argumentów, który ma przekonać kierowców szukających rodzinnego SUV-a łączącego niskie koszty eksploatacji z wysokim komfortem jazdy.

Dodatkowym wsparciem są programy finansowania przygotowane przez Toyota Financial Services, które mają zwiększyć atrakcyjność modelu.

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Odpowiedź na coraz mocniejszą konkurencję

Obniżka ceny nie jest przypadkowa. Na polskim rynku szybko rośnie liczba dużych SUV-ów z Chin, takich jak Jaecoo 8, Chery Tiggo 9 czy Omoda 9, które kuszą bogatym wyposażeniem i atrakcyjnymi cenami.

Lexus odpowiada sprawdzoną technologią hybrydową, renomą marki oraz ceną, która po raz pierwszy schodzi poniżej psychologicznej granicy 200 tys. zł.

To może być początek większych zmian w segmencie SUV-ów premium. Jeśli konkurenci zdecydują się na podobne ruchy, kierowcy zyskają jeszcze większy wybór modeli oferujących bogate wyposażenie i nowoczesne napędy w coraz bardziej konkurencyjnych cenach.