Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Newsy Lexus
  4. Newsy Lexus NX
  5. Lexus NX 2026 za mniej niż 200 tys. zł. Japoński SUV mocno staniał
Lexus NX 2026 za mniej niż 200 tys. zł. Japoński SUV mocno staniał
Lexus NX 2026 za mniej niż 200 tys. zł. Japoński SUV mocno staniał Lexus NX 2026 za mniej niż 200 tys. zł. Japoński SUV mocno staniał

Lexus NX 2026 za mniej niż 200 tys. zł. Japoński SUV mocno staniał

  • 3 minut

Lexus NX 350h 2026 oficjalnie dostępny w cenie poniżej 200 000 zł. Importer obniżył cenę bazowego wariantu o 30 000 zł - z 232 900 zł do 199 900 zł - i oferta obejmuje egzemplarze wyprodukowane w 2026 roku. 

Ten ruch stawia NX-a w bezpośredniej rywalizacji z coraz liczniejszymi, tańszymi SUV-ami z Chin.

Lexus NX 2026 mocno tanieje. SUV premium kosztuje już mniej niż 200 tys. zł

Lexus zdecydował się na ruch, który może mocno namieszać w segmencie średnich SUV-ów premium. Importer obniżył cenę modelu NX 350h z rocznika 2026 o 30 tys. zł, dzięki czemu bazowa wersja kosztuje teraz 199 900 zł. To pierwszy raz, gdy oficjalny cennik tego modelu schodzi poniżej granicy 200 tys. zł.

  Sprawdź ofertę Lexusa LBX

Obniżka pojawia się w momencie, gdy na polskim rynku szybko rośnie liczba nowych SUV-ów z Chin. Lexus odpowiada nie tylko niższą ceną, ale także bogatym wyposażeniem i sprawdzonym napędem hybrydowym.

Lexus NX 2026 tańszy o 30 tys. zł

Nowa cena Lexusa NX 350h wynosi 199 900 zł. Oznacza to obniżkę o 30 tys. zł względem poprzedniej ceny katalogowej, która wynosiła 232 900 zł.

Oferta dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2026 roku. To ważna zmiana, ponieważ wcześniejsze promocje na poziomie około 199 tys. zł obejmowały głównie egzemplarze z rocznika 2025 i były uzależnione od indywidualnych negocjacji z dealerami. Tym razem niższa cena pojawiła się w oficjalnym cenniku marki.

Sprawdź: Lexus obniżył ceny nawet o 48 tys. zł. Tanieją dwa popularne SUV-y

Bogate wyposażenie już w standardzie

Najtańsza wersja Elegance nie sprawia wrażenia podstawowej odmiany. W standardzie znalazły się m.in.:

  • 18-calowe felgi aluminiowe,
  • reflektory LED,
  • dwustrefowa klimatyzacja automatyczna,
  • kamera cofania,
  • bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto,
  • pakiet systemów bezpieczeństwa Lexus Safety System+ 3.0.

Lexus NX 2026 za mniej niż 200 tys. zł. Japoński SUV mocno staniał

Na liście wyposażenia są także jonizator powietrza Nanoe X, elektrochromatyczne lusterka oraz tapicerka L-fineskin z elementami Tahara. Dzięki temu nawet bazowy NX oferuje wyposażenie typowe dla znacznie droższych wersji konkurencyjnych modeli.

Hybryda 200 KM i niskie spalanie

Lexus NX 350h wykorzystuje sprawdzony napęd hybrydowy o mocy 200 KM, który przekazuje napęd na przednie koła.

Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 5,7-5,9 l/100 km według normy WLTP. To jeden z argumentów, który ma przekonać kierowców szukających rodzinnego SUV-a łączącego niskie koszty eksploatacji z wysokim komfortem jazdy.

Dodatkowym wsparciem są programy finansowania przygotowane przez Toyota Financial Services, które mają zwiększyć atrakcyjność modelu.

Lexus NX 2026 za mniej niż 200 tys. zł. Japoński SUV mocno staniał

Przeczytaj: Nowy Lexus RZ zaskakuje po liftingu. Wolant zamiast kierownicy i większy zasięg

Odpowiedź na coraz mocniejszą konkurencję

Obniżka ceny nie jest przypadkowa. Na polskim rynku szybko rośnie liczba dużych SUV-ów z Chin, takich jak Jaecoo 8, Chery Tiggo 9 czy Omoda 9, które kuszą bogatym wyposażeniem i atrakcyjnymi cenami.

Lexus odpowiada sprawdzoną technologią hybrydową, renomą marki oraz ceną, która po raz pierwszy schodzi poniżej psychologicznej granicy 200 tys. zł.

To może być początek większych zmian w segmencie SUV-ów premium. Jeśli konkurenci zdecydują się na podobne ruchy, kierowcy zyskają jeszcze większy wybór modeli oferujących bogate wyposażenie i nowoczesne napędy w coraz bardziej konkurencyjnych cenach.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 15.07.2026 23:22
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Subaru XV e-BOXER - mógłbym takie mieć. I nie chodzi o sam napęd
Zobacz również
Suzuki wraca z małym elektrykiem. Premiera już w 2027 roku

Suzuki wraca z małym elektrykiem. Premiera już w 2027 roku

Suzuki wraca do koncepcji małego, miejskiego elektryka i zapowiada seryjną wersję Vision e-Sky dla Europy i Wielkiej Brytanii na wiosnę 2027....
Chińczycy pokazali supersamochód z 1604 KM. Ładowanie trwa tylko 9 minut

Chińczycy pokazali supersamochód z 1604 KM. Ładowanie trwa tylko 9 minut

1604 KM, 1240 Nm i ładowanie od 10 do 97% w zaledwie 9 minut - Denza Z stawia poprzeczkę ekstremalnie wysoko. Ten elektryczny supersamochód...
Nowy Seat Leon za 92 tys. zł. Tyle kosztuje dziś dobrze wyposażony kompakt

Nowy Seat Leon za 92 tys. zł. Tyle kosztuje dziś dobrze wyposażony kompakt

92 000 zł - tyle trzeba zapłacić za nowego Seata Leona 115 KM w wersji Style. Producent oferuje model wyłącznie w dwóch odmianach: Style i...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Lexus NX II SUV Facelifting 2.5 450h+ 292KM 215kW od 2025
Lexus NX II SUV Facelifting 2.5 450h+ 292KM 215kW od 2025
Lexus NX w pigułce
Lexus NX w pigułce
Kategorie
Kategorie newsów
Lexus NX II SUV Facelifting
Aktualnie przeglądasz Lexus NX II SUV Facelifting
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik