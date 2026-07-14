To najmocniejszy Mercedes CLA w historii? Elektryczne AMG ma 680 KM

Mercedes AMG CLA 45 w wersji elektrycznej ma 680 KM i rozpędza się do 100 km/h w 2,7 s. To połączenie mocy i przyspieszenia stawia nowy model w gronie najmocniejszych kompaktowych Mercedesów i zbliża go do osiągów aut sportowych kosztujących znacznie więcej.

Pod maską pracują trzy silniki elektryczne — dwa na tylnej osi i jeden o mocy 360 KM na przedniej — a akumulator ma 94 kWh pojemności. Zasięg do 670 km i ładowanie do 330 kW pokazują, że Mercedes myśli tu nie tylko o osiągach, ale też o codziennej użyteczności.

Elektryczny Mercedes-AMG CLA 45 ma 680 KM. Przyspiesza jak supersamochód

Mercedes szykuje najmocniejszą odmianę nowego CLA i wszystko wskazuje na to, że będzie to model wyłącznie elektryczny. Według nieoficjalnych informacji Mercedes-AMG CLA 45 otrzyma trzy silniki elektryczne o łącznej mocy 680 KM i przyspieszy od 0 do 100 km/h w zaledwie 2,7 s.

To wynik, który do tej pory był zarezerwowany głównie dla znacznie droższych supersamochodów.

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Trzy silniki i inteligentny napęd na cztery koła

Za napęd odpowiadają trzy silniki elektryczne - dwa przy tylnej osi i jeden z przodu o mocy 360 KM. Układ ma niezależnie sterować momentem obrotowym nie tylko między osiami, ale także pomiędzy tylnymi kołami. Dzięki temu samochód ma zapewniać lepszą trakcję i szybsze reakcje w zakrętach.

Mercedes przygotował kilka trybów jazdy:

Comfort - automatyczne przełączanie między napędem na tył i 4x4,

- automatyczne przełączanie między napędem na tył i 4x4, Eco - wyłącznie napęd na tylną oś,

- wyłącznie napęd na tylną oś, Sport i Race - stały napęd na cztery koła,

- stały napęd na cztery koła, Individual - własna konfiguracja ustawień.

Najbardziej nietypowy będzie tryb AMGFORCE S+, który ma odtworzyć charakter spalinowych modeli AMG. Kierowca otrzyma wirtualną skrzynię biegów, symulowane zmiany przełożeń obsługiwane łopatkami, sztuczny dźwięk czterocylindrowego silnika AMG oraz wibracje foteli.

Zasięg do 670 km i bardzo szybkie ładowanie

Sportowe osiągi nie oznaczają krótkiego zasięgu. Mercedes zastosuje akumulator o pojemności 94 kWh, który według zapowiedzi pozwoli przejechać:

do 670 km w sedanie,

do 640 km w wersji Shooting Brake.

Auto ma obsługiwać ładowanie z mocą do 330 kW. W idealnych warunkach oznacza to odzyskanie nawet 270 km zasięgu w około 10 minut.

2,7 sekundy do "setki". Najszybszy CLA w historii

Zapowiadane 680 KM i sprint do 100 km/h w 2,7 s oznaczają ogromny skok względem obecnej gamy CLA.

Dla porównania:

elektryczny CLA 250+ rozwija 224 KM i osiąga 100 km/h w 7,5 s,

CLA 350 4Matic oferuje 354 KM i przyspiesza do "setki" w 4,9 s.

Nowe AMG CLA 45 ma więc stać się najmocniejszym i najszybszym CLA, jakie Mercedes kiedykolwiek zbudował.

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Cena pozostaje tajemnicą

Mercedes nie ujawnił jeszcze ceny topowej odmiany AMG. Punktem odniesienia pozostają obecne wersje modelu:

elektryczny CLA startuje od około 210 tys. zł,

CLA 350 4Matic kosztuje od 281 112 zł.

Można spodziewać się, że 680-konne AMG będzie wycenione wyraźnie wyżej i stanie się nowym flagowym wariantem kompaktowego Mercedesa.

Jeśli zapowiadana specyfikacja się potwierdzi, Mercedes-AMG CLA 45 może stać się jednym z najmocniejszych i najszybszych elektrycznych modeli w swoim segmencie. Producent stawia nie tylko na imponujące osiągi, ale także na rozwiązania, które mają zachować charakter znany z klasycznych modeli AMG mimo całkowicie elektrycznego napędu.