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Nowy Mercedes wygrał ważny test. Na 800 km potrzebował tylko 14 minut ładowania

Nowy Mercedes wygrał ważny test. Na 800 km potrzebował tylko 14 minut ładowania

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Mercedes CLA 250+ wygrał test Green NCAP sprawdzający, jak samochody radzą sobie podczas 800-kilometrowej podróży. Elektryczny sedan zużył średnio 16,5 kWh/100 km i potrzebował tylko jednego postoju na ładowanie, który trwał zaledwie 14 minut. Wśród hybryd najlepiej wypadły Toyota C-HR i Dacia Bigster, potwierdzając, że oszczędność nadal przekłada się na bardzo duży zasięg.

Test Green NCAP miał jak najlepiej odzwierciedlić rzeczywiste warunki wakacyjnych wyjazdów. Samochody pokonywały trasę obejmującą autostrady, drogi krajowe i odcinki miejskie, przewożąc czteroosobową rodzinę z bagażem przy włączonej klimatyzacji.

Green NCAP sprawdził, jak auta radzą sobie na długiej trasie

Organizacja nie oceniała wyłącznie zużycia energii lub paliwa. Pod uwagę brano również czas ładowania lub tankowania, liczbę wymaganych postojów oraz praktyczność samochodów podczas rodzinnej podróży.

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Takie podejście pozwala lepiej pokazać, jak poszczególne modele sprawdzają się w codziennym użytkowaniu, a nie tylko w laboratoryjnych testach.

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Mercedes CLA 250+ okazał się najlepszym elektrykiem

Najlepszy wynik wśród samochodów elektrycznych osiągnął Mercedes CLA 250+. Model zużył średnio 16,5 kWh energii na 100 km i podczas 800-kilometrowej trasy wymagał tylko jednego postoju na ładowanie. Uzupełnienie energii zajęło zaledwie 14 minut.

Dla porównania Renault 5 E-Tech potrzebowało na ładowanie około 80 minut, a Volvo EX30 - 59 minut. Różnice w czasie postojów pokazują, jak duże znaczenie mają efektywność układu napędowego i szybkość ładowania podczas dłuższych podróży.

Toyota C-HR i Dacia Bigster najlepsze wśród hybryd

W klasie samochodów spalinowych i hybrydowych bardzo dobre wyniki osiągnęły Toyota C-HR oraz Dacia Bigster. Toyota zużyła średnio 5,7 l/100 km, co przełożyło się na szacowany zasięg około 754 km na jednym tankowaniu.

Niewiele gorzej wypadła Dacia Bigster z wynikiem 5,9 l/100 km i zasięgiem około 847 km dzięki większemu, 50-litrowemu zbiornikowi paliwa. Seat Ibiza uzyskał średnie spalanie 6,2 l/100 km.

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Efektywność coraz ważniejsza od samych osiągów

Wyniki testu pokazują, że podczas długich podróży coraz większe znaczenie mają nie tylko osiągi samochodu, ale także realny zasięg, zużycie energii oraz czas potrzebny na uzupełnienie paliwa lub naładowanie akumulatora. To właśnie te parametry w największym stopniu wpływają na komfort rodzinnych wyjazdów i całkowity czas podróży.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 20.07.2026 08:34
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