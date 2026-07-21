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  5. Renault Kangoo Electric zużywa tylko 16,8 kWh/100 km. Test ujawnił też jego słabość
Renault Kangoo Electric zużywa tylko 16,8 kWh/100 km. Test ujawnił też jego słabość

Renault Kangoo Electric zużywa tylko 16,8 kWh/100 km. Test ujawnił też jego słabość

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Renault Kangoo Electric udowadnia, że elektryczny van może być wygodny i oszczędny. W tygodniowym teście auto połączyło funkcjonalność samochodu użytkowego z komfortem osobówki, a średnie zużycie energii wyniosło zaledwie 16,8 kWh/100 km.

 Największym wyzwaniem nadal pozostaje jednak infrastruktura ładowania, która potrafi utrudnić codzienne użytkowanie.

Komfort jak w osobówce, funkcjonalność vana

Podczas tygodniowego testu Renault Kangoo Electric potwierdziło, że zostało stworzone przede wszystkim z myślą o pracy, ale nie oznacza to rezygnacji z komfortu. Kabina jest przestronna, fotele wygodne, a zawieszenie skutecznie tłumi nierówności. W codziennej jeździe po mieście auto prowadzi się cicho i pewnie, szczególnie przy prędkościach do około 80 km/h.

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Na plus wypada również praktyczność. Duża przestrzeń ładunkowa pozwala bez problemu przewozić większe przedmioty, dzięki czemu Kangoo zachowuje wszystkie cechy pełnoprawnego samochodu użytkowego.

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Niskie zużycie energii to mocny argument

Największym zaskoczeniem okazała się efektywność napędu. Latem Renault Kangoo Electric zużywało średnio 16,8 kWh/100 km, co jest bardzo dobrym wynikiem w segmencie elektrycznych vanów. Oznacza to, że niskie koszty eksploatacji idą w parze z praktycznością.

W sprzyjających warunkach samochód może przejechać około 300 km na jednym ładowaniu. Zimą trzeba jednak liczyć się z wyraźnym spadkiem zasięgu - do około 180-200 km, co jest typowe dla wielu samochodów elektrycznych.

Największy problem? Ładowanie

Renault dobrze sprawdza się w miejskiej eksploatacji i krótszych trasach, jednak jego praktyczność nadal w dużej mierze zależy od jakości infrastruktury ładowania. Nawet pojedyncza nieudana próba naładowania auta może skutecznie zepsuć doświadczenia z użytkowania.

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Renault Kangoo Electric pokazuje, że elektryczny van może być wygodny, funkcjonalny i wyjątkowo oszczędny. Aby w pełni wykorzystać jego potencjał, potrzebna jest jednak bardziej niezawodna i łatwiej dostępna sieć ładowarek. Dopiero wtedy takie auta będą równie praktyczne w codziennym użytkowaniu, jak ich spalinowe odpowiedniki.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 21.07.2026 14:07
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