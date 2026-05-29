Nowy Opel Astra Electric przejedzie do 454 km. Hybryda plug-in też mocno urosła

Nowy Opel Astra Electric oferuje zasięg do 454 km WLTP, a hybryda plug-in zwiększa elektryczny zasięg do 84 km — to nie deklaracje, lecz konkretne liczby. Elektryk ma 115 kW (156 KM) i akumulator 58 kWh (55 kWh użytkowej) z szybkim ładowaniem DC 100 kW, natomiast plug-in dysponuje baterią 17 kWh i mocą systemową 196 KM.

Równocześnie w gamie pozostały klasyczna hybryda 145 KM oraz oszczędny diesel 1.5 o mocy 130 KM, co daje realny wybór napędu zależnie od stylu użytkowania. Poniżej szczegóły każdej wersji.

Opel Astra nadal daje wybór napędu

Nowa Astra nie zamyka się w jednej technologii. Opel zostawił w ofercie pełną elektrykę, hybrydę plug-in, klasyczną hybrydę oraz diesla 1.5. Dzięki temu kierowca może dobrać wersję do własnego stylu jazdy, zamiast dopasowywać codzienność do konkretnego napędu.

W praktyce oznacza to cztery różne scenariusze użytkowania. Astra Electric celuje w osoby chcące jeździć bezemisyjnie, plug-in hybrid łączy jazdę na prądzie z dużym zasięgiem, klasyczna hybryda stawia na oszczędność bez ładowania z gniazdka, a diesel pozostaje propozycją dla kierowców regularnie pokonujących długie trasy.

Astra Electric: do 454 km zasięgu i szybkie ładowanie

Największe zmiany widać w wersji elektrycznej. Opel Astra Electric oferuje teraz do 454 km zasięgu według WLTP, czyli około 35 km więcej niż wcześniej. Producent poprawił przede wszystkim aerodynamikę i efektywność układu napędowego.

Samochód napędza silnik o mocy 115 kW, czyli 156 KM. Energię magazynuje akumulator o pojemności 58 kWh, z czego 55 kWh stanowi pojemność użytkową. Astra Electric przyspiesza od 0 do 100 km/h w 9,3 sekundy, a kombi Sports Tourer potrzebuje 9,5 sekundy.

Przeczytaj: Opel Astra hitem rynku wtórnego. W kwietniu kupiły ją tysiące kierowców

Opel postawił też na praktyczne rozwiązania podczas podróży. Szybkie ładowanie DC o mocy do 100 kW pozwala uzupełnić energię od 20 do 80 procent w około 32 minuty. Standardowa ładowarka pokładowa 11 kW umożliwia wygodne ładowanie AC z domowego wallboxa.

Nowością jest także funkcja V2L, dzięki której Astra Electric może zasilać zewnętrzne urządzenia. Samochód może więc dostarczać energię między innymi do rowerów elektrycznych albo sprzętu używanego podczas wyjazdów.

Plug-in Hybrid przejedzie na prądzie nawet 84 km

Duże zmiany przeszła także Astra Plug-in Hybrid. Opel zwiększył elektryczny zasięg do 84 km według WLTP, a w miejskim cyklu EAER City nawet do 101 km.

Układ napędowy rozwija 196 KM i 360 Nm momentu obrotowego. Pod maską pracuje benzynowy silnik 1.6 o mocy 150 KM, wspierany przez jednostkę elektryczną oferującą do 125 KM. Całość współpracuje z nową siedmiobiegową skrzynią dwusprzęgłową.

W praktyce oznacza to, że wielu kierowców będzie mogło pokonywać codzienne dojazdy wyłącznie na prądzie, bez uruchamiania silnika spalinowego. Jednocześnie Astra Plug-in Hybrid pozostaje najmocniejszą odmianą w gamie. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje 7,6 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi 225 km/h.

Większy zasięg to efekt zastosowania nowego akumulatora o pojemności 17 kWh, z czego 14 kWh stanowi część użytkową. W porównaniu z poprzednią wersją kierowca dostaje niemal 20 km więcej jazdy w trybie elektrycznym.

Hybryda i diesel nadal mają mocne argumenty

Opel nie rezygnuje też z bardziej klasycznych napędów. Astra Hybrid została zaprojektowana dla kierowców, którzy chcą oszczędniejszej jazdy bez konieczności ładowania auta.

Układ łączy benzynowy silnik 1.2 turbo o mocy 136 KM z jednostką elektryczną o mocy 21 KM. Łączna moc systemowa wynosi 145 KM. Auto potrafi poruszać się na krótkich dystansach wyłącznie na prądzie, a energia odzyskiwana jest podczas hamowania i wytracania prędkości.

Diesel 1.5 pozostaje z kolei propozycją dla kierowców regularnie jeżdżących w trasie. Jednostka o mocy 130 KM i momencie obrotowym 300 Nm współpracuje z ośmiobiegowym automatem. Astra 1.5 diesel przyspiesza do 100 km/h w 10,6 sekundy i rozpędza się do 209 km/h.

Którą Astrę wybrać?

Nowa gama Astry wyraźnie pokazuje, że Opel nie chce narzucać klientom jednej drogi elektryfikacji.

Astra Electric będzie najlepszym wyborem dla osób regularnie korzystających z ładowania i jeżdżących głównie po mieście oraz w przewidywalnych trasach. Plug-in Hybrid sprawdzi się tam, gdzie kierowca chce codziennie korzystać z jazdy elektrycznej, ale nie rezygnować z wygody dłuższych podróży bez planowania ładowania.

Sprawdź: Opel potwierdza projekt z Leapmotor. Nowy elektryczny SUV w 2028 roku

Klasyczna hybryda pozostaje rozsądną opcją dla osób szukających niższego spalania bez zmiany przyzwyczajeń, a diesel nadal najlepiej odnajdzie się w rękach kierowców pokonujących długie dystanse.

W segmencie kompaktów, który coraz mocniej skręca w stronę elektryfikacji, Opel stawia przede wszystkim na szeroki wybór i praktyczność. I właśnie to może okazać się największym atutem nowej Astry.