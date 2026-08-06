Nowy Opel Mokka mocno potaniał. Ceny startują od 94 500 zł

Nowy Opel Mokka wyraźnie potaniał. Najtańsza wersja kosztuje teraz 94 500 zł, a hybrydowa odmiana Ultimate została wyceniona na 120 500 zł.

Producent od początku lipca publikuje jednocześnie ceny katalogowe i promocyjne, a letnie rabaty sięgają nawet 22 tys. zł. W efekcie Mokka stała się jedną z ciekawszych propozycji w segmencie miejskich crossoverów.

Nowy Opel Mokka z dużymi rabatami

Od lipca Opel stosuje nową politykę cenową, prezentując równolegle ceny katalogowe oraz promocyjne. Sama korekta cennika względem czerwca wynosi około 2 000 zł, jednak największą różnicę robią letnie rabaty, które znacząco obniżają realną cenę zakupu.

Najtańszy Opel Mokka Edition z silnikiem benzynowym i manualną skrzynią biegów kosztuje obecnie 94 500 zł, podczas gdy cena katalogowa wynosi 113 500 zł. Oznacza to rabat sięgający 19 000 zł.

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Ile kosztuje hybrydowa Mokka?

Osoby zainteresowane miękką hybrydą mogą wybrać model Mokka Turbo Hybrid eDCT. Wersja Edition została wyceniona promocyjnie na 106 500 zł, natomiast topowa odmiana Ultimate kosztuje 120 500 zł zamiast katalogowych 142 500 zł.

W przypadku wersji benzynowych Mokka Ultimate kosztuje 108 500 zł (130 500 zł według cennika). Różnica pomiędzy odmianami Edition i Ultimate wynosi 14 000 zł zarówno dla silników benzynowych, jak i hybrydowych.

Konfigurator pokazuje inne ceny

Warto pamiętać, że internetowy konfigurator Opla nadal prezentuje przede wszystkim ceny katalogowe. Aktualne kwoty promocyjne obowiązują w ramach letniej akcji i mogą wymagać potwierdzenia u dealera.

Rabaty sięgające nawet 22 tys. zł sprawiają, że realny koszt zakupu jest znacznie niższy niż wynika z oficjalnego cennika. To może mieć duże znaczenie dla osób porównujących Mokkę z konkurencyjnymi crossoverami.

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Letnia promocja może zwiększyć zainteresowanie Mokką

Obniżone ceny sprawiają, że Opel Mokka ponownie staje się jedną z najciekawszych ofert w segmencie miejskich SUV-ów i crossoverów. Przy obecnych rabatach próg wejścia do modelu spadł poniżej 95 tys. zł, a dobrze wyposażona hybryda kosztuje niewiele ponad 120 tys. zł. Jeśli promocja utrzyma się do końca wakacji, może wyraźnie zwiększyć zainteresowanie modelem i przełożyć się na wzrost sprzedaży.