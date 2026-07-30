Opel odświeżył Astrę. Jedna zmiana przyciąga uwagę najbardziej

Opel odświeżył Astrę L, ale nie zdecydował się na rewolucję. Największą nowością jest podświetlane logo Blitz, nowy pas przedni Vizor oraz przeprojektowany grill, dzięki którym kompakt zyskał bardziej nowoczesny wygląd. Producent poprawił także oświetlenie Intelli-Lux HD, natomiast wnętrze i gama napędowa pozostały w dużej mierze bez zmian. Sprawdzamy, co naprawdę przyniósł lifting i czy warto było czekać na odświeżoną Astrę.

Opel Astra od lat pozostaje jednym z najważniejszych modeli marki. Facelifting nie zmienia jej charakteru, ale wprowadza kilka elementów, które mają pomóc w rywalizacji z takimi modelami jak Volkswagen Golf, Toyota Corolla czy Skoda Octavia. Producent postawił przede wszystkim na odświeżenie wyglądu i poprawę pierwszego wrażenia.

Nowy przód od razu przyciąga uwagę

Największe zmiany widać z przodu samochodu. Nowy pas Vizor, przeprojektowany grill oraz bardziej wyraziste przetłoczenia sprawiają, że Astra wygląda nowocześniej i bardziej dynamicznie. Najbardziej charakterystycznym elementem stało się jednak podświetlane logo Blitz, które po zmroku wyraźnie wyróżnia samochód na tle konkurencji.

To niewielki detal, ale dobrze wpisuje się w aktualny kierunek stylistyczny Opla i sprawia, że odświeżona Astra prezentuje się bardziej prestiżowo.

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Reflektory Intelli-Lux HD to jedna z najważniejszych nowości

Opel zastosował również najnowszą generację reflektorów Intelli-Lux HD, które wykorzystują ponad 50 tys. indywidualnie sterowanych elementów świetlnych. Taka konstrukcja pozwala precyzyjniej doświetlać drogę, jednocześnie ograniczając ryzyko oślepiania innych kierowców.

Największe korzyści z nowego oświetlenia kierowcy odczują podczas jazdy nocą poza miastem, gdzie skuteczniejsze doświetlenie poboczy i zakrętów może realnie poprawić komfort podróżowania.

We wnętrzu bez rewolucji

Kabina pozostała niemal niezmieniona. Opel nie zdecydował się na gruntowną przebudowę kokpitu, stawiając na rozwiązania znane z obecnej Astry. Producent uznał, że dotychczasowy projekt nadal dobrze odpowiada oczekiwaniom kierowców, dlatego lifting skupił się przede wszystkim na wyglądzie zewnętrznym.

W ofercie nadal znajduje się także 1,5-litrowy silnik wysokoprężny o mocy 130 KM, który najlepiej sprawdza się podczas długich tras i autostradowych podróży.

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Kosmetyka zamiast rewolucji

Odświeżona Astra L nie jest nową generacją, lecz przemyślanym faceliftingiem. Opel poprawił elementy, które najbardziej wpływają na odbiór samochodu – wygląd przodu, oświetlenie oraz detale stylistyczne – pozostawiając bez zmian sprawdzoną konstrukcję.

W segmencie kompaktów, gdzie konkurencja jest wyjątkowo silna, takie zmiany mogą okazać się wystarczające, by Astra nadal pozostała atrakcyjną propozycją dla kierowców szukających nowoczesnego, ale stonowanego samochodu.