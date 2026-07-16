Opel odświeża Mokkę. Nowa wersja Yes przyciąga wzrok nietypowym kolorem

Opel rozszerza ofertę Mokki o limitowaną wersję Yes, która ma wyróżniać się przede wszystkim wyglądem. Największą uwagę przyciąga nowy lakier Koral Orange zestawiony z czarnym dachem i dodatkami.

Edycja bazuje na bogato wyposażonej odmianie GS, dlatego oprócz charakterystycznej stylistyki oferuje również dwa 10-calowe ekrany, kamerę cofania, nawigację z aktualizacjami OTA oraz adaptacyjny tempomat. Do wyboru pozostają trzy wersje napędowe - benzynowa, miękka hybryda i odmiana elektryczna.

Mokka Yes stawia na kolor i detale

Limitowana Mokka Yes to kolejna specjalna edycja Opla po Corsie Yes. Producent postawił na odważniejszą stylistykę, która ma wyróżnić miejski crossover na tle konkurencji.

Najbardziej charakterystycznym elementem jest lakier Koral Orange połączony z kontrastowym czarnym dachem, czarnymi detalami nadwozia i 17-calowymi czarnymi felgami aluminiowymi. Dla osób preferujących bardziej stonowane kolory dostępne pozostają również pozostałe lakiery z oferty wersji GS.

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Wnętrze nawiązuje do wyglądu nadwozia

Pomarańczowe akcenty pojawiają się także w kabinie. Projektanci zastosowali kolorowe listwy na desce rozdzielczej, kontrastowe przeszycia siedzeń oraz ozdobne elementy na panelach drzwi, dzięki czemu wnętrze zachowuje spójny charakter z nadwoziem.

Na wyposażeniu standardowym znalazły się dwa 10-calowe wyświetlacze - cyfrowe wskaźniki oraz ekran systemu multimedialnego obsługujący bezprzewodowo Apple CarPlay i Android Auto. Kierowca otrzymuje również kamerę cofania, przednie fotele z szerokim zakresem regulacji, centralny podłokietnik i przyciemniane tylne szyby.

Trzy napędy do wyboru

Pod względem technicznym Mokka Yes nie różni się od wersji GS. Klienci mogą wybierać spośród trzech wariantów napędowych.

Ofertę otwiera benzynowy silnik 1.2 Turbo o mocy 136 KM. Wyżej pozycjonowana miękka hybryda rozwija 145 KM i współpracuje z sześciobiegową dwusprzęgłową skrzynią biegów. Dla osób zainteresowanych jazdą bezemisyjną przygotowano Mokkę Electric Yes z silnikiem o mocy 156 KM.

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Bogatsze wyposażenie i pakiety

Opel przygotował również kilka pakietów wyposażenia dodatkowego. Pakiet Infotainment obejmuje nawigację z aktualizacjami OTA, Tech dodaje m.in. adaptacyjny tempomat i systemy wspomagające kierowcę, a Comfort i Winter rozszerzają wyposażenie o elementy poprawiające wygodę codziennej eksploatacji.

Limitowana Mokka Yes pokazuje, że Opel chce przyciągać klientów nie tylko ceną czy napędem, ale również wyrazistym stylem. Jeśli edycja spotka się z dużym zainteresowaniem, seria Yes może na stałe zagościć w ofercie marki jako sposób na odświeżanie najpopularniejszych modeli.