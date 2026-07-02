Polacy pokochali tę Toyotę. Wynik sprzedaży robi wrażenie

Toyota C-HR trafia do polskich klientów w bardzo szybkim tempie. Od 2016 roku nad Wisłą sprzedano 93 699 egzemplarzy. Według danych producenta hybrydowy układ zużywa średnio około 3,7 l/100 km, katalogowo 4,7 l/100 km, a w realnym ruchu miejskim 3,5 do 4,5 l/100 km.

Ponad 90 procent polskiej sprzedaży stanowią wersje zelektryfikowane, a model utrzymuje mocną pozycję wśród klientów indywidualnych. C-HR łączy wyrazisty design z oszczędnym napędem i to połączenie napędza jego rynkowy sukces.

Toyota C-HR zdobyła Polaków. Design i hybryda okazały się przepisem na sukces

Toyota C-HR od debiutu w 2016 roku zmieniła wizerunek marki w Europie. Zamiast stawiać wyłącznie na rozsądek, producent zaproponował odważny design i oszczędny napęd hybrydowy. Efekt? W Polsce sprzedano już 93 699 egzemplarzy, a ponad 90 proc. klientów wybiera wersje zelektryfikowane.

Model powstał z myślą o europejskich kierowcach. Charakterystyczna sylwetka coupe, ostre linie nadwozia i ukryte klamki tylnych drzwi szybko wyróżniły C-HR na tle konkurencji. To właśnie wygląd pozostaje jednym z najczęściej wskazywanych powodów zakupu.

Za atrakcyjną stylistyką poszły także właściwości jezdne. Platforma TNGA-C obniżyła środek ciężkości i poprawiła prowadzenie, a wersja GR Sport otrzymała sztywniejsze zawieszenie, zmodyfikowany układ kierowniczy i amortyzatory ZF Sachs z technologią FSD.

Europejski projekt, który stał się światowym sukcesem

Toyota projektowała C-HR z myślą o Europie. Pierwsza generacja powstała w studiu ED2 na południu Francji, a druga została opracowana w belgijskim Zaventem.

Europejski charakter modelu szybko przełożył się na wyniki sprzedaży. Na Starym Kontynencie klienci kupili już ponad 1,2 mln egzemplarzy, a Polska odpowiada za blisko 94 tys. z nich.

Model odegrał też ważną rolę w przyciąganiu nowych klientów. Według danych Toyoty aż 67 proc. nabywców C-HR w 2019 roku wcześniej nie posiadało samochodu tej marki.

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Cztery napędy i ponad 90 proc. sprzedaży hybryd

Toyota konsekwentnie rozwija ofertę napędów C-HR. Klienci mogą wybierać spośród:

1.8 Hybrid 140 KM,

2.0 Hybrid Dynamic Force,

2.0 Hybrid AWD-i,

2.0 Plug-in Hybrid 223 KM.

Najpopularniejsza pozostaje podstawowa hybryda 1.8. Producent deklaruje średnie zużycie paliwa na poziomie 4,7 l/100 km, a w ruchu miejskim kierowcy mogą osiągać około 3,5-4,5 l/100 km.

To właśnie ekonomia napędu sprawiła, że dziś ponad 90 proc. wszystkich sprzedawanych w Polsce egzemplarzy stanowią wersje hybrydowe i plug-in hybrid.

Polacy kupili już prawie 94 tys. egzemplarzy

Od debiutu C-HR trafił do 93 699 polskich klientów. Średnio oznacza to około 27 sprzedanych samochodów każdego dnia.

Model utrzymuje mocną pozycję także wśród klientów indywidualnych. Po pierwszych pięciu miesiącach 2026 roku C-HR zajmował drugie miejsce w tym segmencie z wynikiem 3065 sprzedanych egzemplarzy.

Toyota podkreśla również wysoki poziom zadowolenia właścicieli. Badania marki pokazują, że satysfakcja użytkowników sięga 74 proc., podczas gdy średnia dla segmentu wynosi 64 proc.

Niskie spalanie i atrakcyjne ceny nadal przyciągają klientów

Na popularność C-HR wpływa nie tylko wygląd, ale również koszty użytkowania. Hybrydowa wersja 1.8 pozostaje jedną z najbardziej oszczędnych propozycji w segmencie C-SUV, a szeroka gama napędów pozwala dopasować samochód do różnych potrzeb.

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Toyota wspiera sprzedaż także promocjami. W ramach wyprzedaży rocznika rabaty sięgają nawet 30 tys. zł, co dodatkowo wzmacnia konkurencyjność modelu.

Połączenie wyrazistego designu, oszczędnych napędów hybrydowych i atrakcyjnej oferty sprawia, że C-HR pozostaje jednym z najważniejszych modeli Toyoty zarówno w Polsce, jak i na europejskim rynku.