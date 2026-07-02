Infotainment piętą achillesową nowych aut. Najnowszy raport J.D. Power 2026

Mimo wyraźnej poprawy ogólnej jakości nowych aut słabym punktem pozostają systemy multimedialne. J.D. Power 2026 wskazuje spadek liczby zgłaszanych problemów z 192 do 175 na 100 aut, lecz infotainment jako jedyna kategoria zanotował wzrost usterek.

Największe pogorszenie dotyczy łączności z Apple CarPlay i Android Auto, a same multimedia coraz częściej rozpraszają uwagę. Ten sygnał może skłonić producentów do przeprojektowania kokpitów bez rezygnacji z ekranów.

J.D. Power 2026: auta mniej awaryjne, ale infotainment nadal psuje obraz jakości

Najnowsze badanie J.D. Power 2026 pokazuje wyraźną poprawę jakości nowych samochodów, ale też jeden powtarzający się problem. Ogólna liczba usterek spadła z 192 do 175 na 100 aut, jednak systemy multimedialne jako jedyne zanotowały wzrost problemów.

To właśnie infotainment staje się dziś najsłabszym ogniwem nowych aut, mimo że cała reszta pojazdu wypada lepiej niż rok wcześniej.

Infotainment jedyną kategorią z pogorszeniem

Według raportu J.D. Power, wszystkie główne obszary jakości poprawiły się poza jednym – systemami multimedialnymi.

W pierwszych 90 dniach użytkowania właściciele zgłaszają:

44,4 problemu na 100 aut w segmencie popularnym

38,3 problemu na 100 aut w segmencie premium

To właśnie infotainment odpowiada za jedyny realny wzrost liczby usterek w całym badaniu.

Największym źródłem problemów okazuje się łączność z telefonem – Apple CarPlay i Android Auto, które zamiast ułatwiać korzystanie z auta, często powodują błędy, opóźnienia lub brak stabilnego połączenia.

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Kierowcy nie mają problemu z ekranami, tylko z ich obsługą

Raport nie pokazuje buntu przeciwko ekranom, ale przeciwko ich jakości i ergonomii.

Kierowcy oczekują prostych rzeczy:

automatycznego połączenia telefonu

natychmiastowego działania map i muzyki

stabilnej pracy po aktualizacjach

Gdy system tego nie spełnia, szybko staje się źródłem frustracji, szczególnie w nowych i drogich samochodach.

Największy problem: zbyt skomplikowane menu

Drugim powtarzającym się zarzutem jest obsługa funkcji auta przez ekran.

W wielu modelach podstawowe operacje, takie jak:

zmiana klimatyzacji

sterowanie nawiewem

podgrzewanie foteli

odparowanie szyb

wymagają przechodzenia przez kilka warstw menu.

To nie tylko kwestia wygody, ale też bezpieczeństwa – każda taka operacja odrywa uwagę od drogi.

Nic dziwnego, że aż:

46 proc. kierowców wskazuje infotainment jako źródło rozproszenia uwagi

18 proc. wskazuje systemy wspomagania jazdy

Producenci wracają do fizycznych przycisków

Reakcja rynku jest coraz wyraźniejsza. Producenci nie rezygnują z ekranów, ale przywracają fizyczne sterowanie najważniejszymi funkcjami.

Chodzi głównie o:

klimatyzację

nawiew

podgrzewanie foteli

szybkie funkcje bezpieczeństwa

Trend jest prosty – ekran zostaje, ale obsługa ma być szybsza i mniej rozpraszająca.

Apple CarPlay i Android Auto pod największą presją

Największym pojedynczym źródłem problemów pozostaje integracja ze smartfonami.

Kierowcy oczekują, że:

telefon połączy się automatycznie

nawigacja uruchomi się od razu

muzyka będzie działać bez przerw

W praktyce problemy z CarPlay i Android Auto często zaburzają cały system infotainment. W efekcie nawet drogie auta premium tracą na ocenie jakości już w pierwszych miesiącach użytkowania.

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Wniosek z raportu J.D. Power 2026

Choć ogólna jakość nowych aut rośnie, infotainment pozostaje ich najsłabszym elementem.

To nie ekran jest problemem, ale:

skomplikowane interfejsy

niestabilna łączność

zbyt głęboko ukryte funkcje

Producenci stoją więc przed prostym wyzwaniem: utrzymać cyfrowe kokpity, ale sprawić, by były szybkie, intuicyjne i bezpieczne w codziennym użyciu.

To właśnie od tego zależy, czy kolejne raporty pokażą poprawę również w tej jedynej, problematycznej kategorii.