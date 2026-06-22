Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Newsy Porsche
  4. Newsy Porsche Taycan
  5. Porsche zmienia Taycana. Tym razem nie chodzi o przyspieszenie
Porsche zmienia Taycana. Tym razem nie chodzi o przyspieszenie
Porsche zmienia Taycana. Tym razem nie chodzi o przyspieszenie Porsche zmienia Taycana. Tym razem nie chodzi o przyspieszenie

Porsche zmienia Taycana. Tym razem nie chodzi o przyspieszenie

  • 3 minut

W Taycanie na rok modelowy 2027 Porsche skupiło się na rozwiązaniach, które mają zmienić odczucia za kierownicą, a nie tylko poprawić tabelę przyspieszeń. Najważniejsze nowości to E-Shift, czyli wirtualna skrzynia z ośmioma symulowanymi biegami i możliwością ręcznej zmiany łopatkami, oraz Manthey Kit, z którym Turbo GT ustanowił na Nürburgringu czas 6:55,533.

Do tego dochodzi większy akumulator Performance Plus 105 kWh i nowe niskooporowe opony, co ma przełożyć się na deklarowany zasięg do 700 km. Pakiet technologiczny uzupełniają odświeżone multimedia z AI i szybsze ładowanie indukcyjne.

 

Porsche Taycan 2027 stawia na emocje, nie tylko osiągi

Porsche odświeżyło Taycana w nietypowy sposób. Zamiast skupiać się wyłącznie na większej mocy czy lepszym przyspieszeniu, niemiecka marka postanowiła przywrócić kierowcom wrażenia znane z modeli spalinowych.

  Sprawdź auta dostępne od ręki

Najważniejszą nowością jest system E-Shift, czyli wirtualna skrzynia biegów. Kierowca może korzystać z ośmiu symulowanych przełożeń i zmieniać je łopatkami przy kierownicy, podobnie jak w modelach wyposażonych w przekładnię PDK.

Nowemu rozwiązaniu towarzyszy zmodyfikowany system Electric Sport Sound. Generowany dźwięk reaguje nie tylko na prędkość, ale również na wybrany bieg. Pojawił się także wirtualny obrotomierz z odcinką, który ma jeszcze bardziej zwiększać zaangażowanie podczas jazdy.

Porsche podkreśla jednak, że E-Shift pozostaje opcją. Wyjątkiem jest topowy Taycan Turbo GT, w którym system montowany jest seryjnie.

Porsche zmienia Taycana. Tym razem nie chodzi o przyspieszenie

Przeczytaj: Polacy coraz chętniej kupują auta premium. BMW, Audi i Mercedes mają nowy plan

Manthey Kit i rekord Nürburgringu

Drugą dużą nowością jest pakiet Manthey Kit dla Taycana Turbo GT. Nie ogranicza się on do zmian aerodynamicznych. Porsche przeprojektowało również elementy podwozia i układu napędowego, aby poprawić zachowanie auta na torze.

Efektem prac jest rekord okrążenia Nürburgringu dla elektrycznego samochodu tej klasy. Taycan Turbo GT z pakietem Weissach i Manthey Kit uzyskał czas 6:55,533 min.

Co ważne, zestaw będzie można zamówić także do już użytkowanych egzemplarzy w ramach późniejszego montażu w serwisie.

Większy zasięg i nowe multimedia

Porsche nie zapomniało również o codziennym użytkowaniu. Wersje z napędem na tylne koła otrzymały nowe opony o niższych oporach toczenia. W połączeniu z akumulatorem Performance Battery Plus o pojemności 105 kWh pozwoliło to zwiększyć deklarowany zasięg do 700 km.

Porsche zmienia Taycana. Tym razem nie chodzi o przyspieszenie

Zmiany objęły także system multimedialny. Taycan otrzymał nową platformę Porsche Digital Interaction z szybszym działaniem, bardziej przejrzystym interfejsem i rozszerzoną integracją ze smartfonami.

Na liście nowości znalazły się również:

  • ładowarka indukcyjna o mocy 25 W,
  • ulepszona obsługa Apple CarPlay i Android Auto,
  • asystent głosowy wspierany przez AI,
  • nowe opcje cyfrowej personalizacji wnętrza.

Sprawdź: Zysk operacyjny Porsche spadł o 92,7 proc. Firma tnie koszty i wdraża strategię 2035

Porsche chce, by elektryk dawał więcej frajdy

Najnowszy Taycan pokazuje, że Porsche nie zamierza rywalizować wyłącznie liczbami. E-Shift, torowy pakiet Manthey Kit i zmiany w multimediach mają sprawić, że elektryczny model będzie bardziej angażujący zarówno na torze, jak i podczas codziennej jazdy.

To jeden z najciekawszych liftingów ostatnich miesięcy. Porsche próbuje udowodnić, że samochód elektryczny może dostarczać emocji, które do tej pory kojarzyły się głównie z modelami spalinowymi.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 22.06.2026 07:54
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Audi A5 Coupe - sportowy diesel. Oksymoron?
Zobacz również
Polacy coraz chętniej kupują auta premium. BMW, Audi i Mercedes mają nowy plan

Polacy coraz chętniej kupują auta premium. BMW, Audi i Mercedes mają nowy plan

Marki premium w Polsce przestały być ciekawostką. Ich premiery potrafią przesunąć układ sił w salonach i flotach. W ujęciu rocznym BMW zanotowało...
Dacia szykuje tani napęd 4x4. Nowa technologia może zmienić rynek SUV-ów

Dacia szykuje tani napęd 4x4. Nowa technologia może zmienić rynek SUV-ów

Dacia sięga po elektryczne wsparcie tylnej osi Valeo dla napędu Hybrid-G 150 4x4, co może zmienić sposób oferowania 4x4 w tańszych SUV-ach...
Tańsze paliwo przechodzi do historii. Kierowcy odczują to przy kasie

Tańsze paliwo przechodzi do historii. Kierowcy odczują to przy kasie

Od 16 czerwca wraca pierwotna akcyza na wybrane paliwa, a obniżona stawka VAT kończy się 30 czerwca 2026 r. To bezpośrednio przełoży się na wzrost...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Porsche Taycan Cross Turismo Facelifting Elektryczny Turbo 105kWh 884KM 650kW od 2024
Porsche Taycan Cross Turismo Facelifting Elektryczny Turbo 105kWh 884KM 650kW od 2024
Porsche Taycan w pigułce
Porsche Taycan w pigułce
Kategorie
Kategorie newsów
Porsche Taycan Cross Turismo Facelifting
Aktualnie przeglądasz Porsche Taycan Cross Turismo Facelifting
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik