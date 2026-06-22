Polacy coraz chętniej kupują auta premium. BMW, Audi i Mercedes mają nowy plan

Marki premium w Polsce przestały być ciekawostką. Ich premiery potrafią przesunąć układ sił w salonach i flotach. W ujęciu rocznym BMW zanotowało 13 tys. 746 rejestracji, Audi 12 tys. 45, Mercedes 11 tys. 358, a Volvo 8 tys. 876, co stawia te marki w jednym szeregu z producentami popularnymi.

Producenci szykują szeroką ofensywę: od aut miejskich przez SUV-y po flagowe limuzyny, w wersjach elektrycznych i spalinowych. Poniżej pokazujemy skalę obecności premium oraz najważniejsze zapowiedzi modeli, które trafią do dealerów jeszcze w tym roku.

Auta premium już nie są niszą. BMW, Audi, Mercedes i Volvo szykują mocne premiery

Jeszcze kilka lat temu samochody premium były w Polsce traktowane jako wybór dla stosunkowo wąskiej grupy klientów. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Marki takie jak BMW, Audi, Mercedes czy Volvo odpowiadają już za około jedną piątą sprzedaży nowych samochodów, a ich wyniki coraz częściej dorównują producentom masowym.

To właśnie dlatego nadchodzące premiery mogą mieć większe znaczenie, niż mogłoby się wydawać. Nie chodzi już o walkę o prestiż, lecz o realne udziały w rynku.

BMW i Audi w ścisłej czołówce

Dane rejestracyjne pokazują, jak mocną pozycję zdobyły marki premium nad Wisłą. BMW może pochwalić się wynikiem 13 746 zarejestrowanych samochodów, co daje marce miejsce tuż za podium. Audi zajmuje szóstą pozycję z rezultatem 12 045 aut, a Mercedes plasuje się tuż za nim z wynikiem 11 358 egzemplarzy.

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W pierwszej dziesiątce znajduje się również Volvo, które zanotowało 8876 rejestracji. Regularnie mocną pozycję utrzymuje także Lexus.

Takie wyniki pokazują jedno - segment premium stał się pełnoprawną częścią polskiego rynku, a nie dodatkiem dla najbogatszych kierowców.

Nadchodzi fala nowości

Najbliższe miesiące będą wyjątkowo intensywne dla producentów aut premium. Dealerzy przygotowują się na premiery nowych SUV-ów, sedanów, modeli kompaktowych oraz flagowych limuzyn.

Co ważne, producenci nie zamierzają stawiać wyłącznie na elektromobilność. Obok nowych samochodów elektrycznych na rynek trafią także kolejne modele spalinowe i hybrydowe.

To wyraźny sygnał, że marki premium chcą dać klientom wybór zamiast zmuszać ich do jednego rodzaju napędu.

Premium stawia na różnorodność

Strategia największych producentów pokazuje, że rynek wciąż jest podzielony. Część klientów wybiera samochody elektryczne, ale równie wielu nadal szuka nowoczesnych aut spalinowych lub hybrydowych.

Dlatego wśród nadchodzących premier znajdziemy zarówno elektryczne SUV-y, jak i klasyczne limuzyny czy rodzinne modele z tradycyjnymi jednostkami napędowymi.

Dla klientów oznacza to większy wybór, a dla producentów - walkę o coraz większy kawałek rynku.

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Premiery mogą zmienić układ sił

Skala sprzedaży BMW, Audi, Mercedesa i Volvo sprawia, że każda ważniejsza premiera może przełożyć się na wyniki całego segmentu. To już nie są niszowe debiuty, lecz wydarzenia, które mają wpływ na decyzje tysięcy klientów i sytuację w salonach.

Jedno jest pewne - druga połowa roku zapowiada się wyjątkowo ciekawie dla fanów aut premium, a walka o klienta dopiero nabiera tempa.