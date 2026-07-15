Prezydent Francji dostał nowe auto. To opancerzony elektryk o mocy 350 KM

14 lipca podczas parady narodowej DS Automobiles zaprezentowało nowy oficjalny samochód prezydenta — opancerzony DS N°7 Élysée, pierwszy w pełni elektryczny pojazd w historii francuskiej prezydencji. Dwa silniki rozwijają łącznie 350 KM i współpracują z akumulatorem 97,2 kWh, producent wydłużył nadwozie o 25 cm, a zawieszenie stanowi specjalna wersja hydropneumatyczna.

Auto otrzymało zintegrowane opancerzenie, regulowane przyciemnianie szyb i tylną kabinę przebudowaną na mobilne biuro. Poniżej szczegóły techniczne, rozwiązania ochronne, opis wnętrza oraz informacje o produkcji.

Pierwszy elektryczny samochód prezydenta Francji. DS N°7 Élysée zadebiutował 14 lipca

DS Automobiles zaprezentowało 14 lipca nowy oficjalny samochód prezydenta Francji. DS N°7 Élysée zastąpił hybrydowego DS 7 Élysée i przeszedł do historii jako pierwszy w pełni elektryczny samochód francuskiej prezydencji. Oprócz napędu na prąd otrzymał opancerzenie, wydłużony rozstaw osi oraz zawieszenie przygotowane specjalnie dla cięższej konstrukcji.

Bazą został najmocniejszy DS N°7 E-TENSE AWD Long Range. Układ z dwoma silnikami elektrycznymi rozwija 350 KM i napędza obie osie, a energię magazynuje akumulator o pojemności 97,2 kWh produkowany we Francji przez ACC. Producent nie ujawnia zasięgu wersji prezydenckiej, ponieważ opancerzenie i dodatkowe wyposażenie znacząco zwiększyły masę pojazdu.

350 KM, opancerzenie i specjalne zawieszenie

Najważniejszą zmianą względem seryjnego modelu jest zintegrowane opancerzenie oraz całkowicie przeprojektowane zawieszenie. DS zastosował specjalny układ hydropneumatyczny opracowany z myślą o cięższym samochodzie. Jego zadaniem jest utrzymanie wysokiego komfortu jazdy i stabilności mimo dodatkowej masy.

Sprawdź: Nowy DS N°7 z dużą obniżką. Elektryczny SUV kosztuje znacznie mniej

Rozstaw osi wydłużono o 25 cm, dzięki czemu z tyłu powstała znacznie bardziej przestronna kabina. Producent przekształcił ją w mobilne biuro dla prezydenta i jego współpracowników.

Wnętrze przygotowane dla głowy państwa

Kabina wykończona została skórą Nappa i Alcantarą w kolorach nawiązujących do francuskich barw narodowych. Na desce rozdzielczej znalazło się jesionowe drewno z laserowo wygrawerowanym wizerunkiem Marianny, a całość uzupełniają hafty RF oraz złote przeszycia.

Wyposażenie obejmuje również regulowane przyciemnianie szyb, specjalną sygnalizację świetlną oraz zdejmowane uchwyty na flagi państwowe. To elementy przygotowane specjalnie dla potrzeb francuskiej prezydencji.

DS nie ujawnia poziomu opancerzenia

Producent nie podał klasy ochrony ani masy samochodu. Wiadomo jedynie, że opancerzenie zostało opracowane zgodnie z wymaganiami Pałacu Elizejskiego, a cały projekt przygotowano z myślą o codziennej eksploatacji przez głowę państwa.

DS podkreśla również francuskie pochodzenie większości podzespołów. Opancerzenie wykonała firma Centigon, akumulator dostarczyło ACC, silniki pochodzą z Emotors, a zawieszenie opracowano we Francji.

Przeczytaj: DS N°8 Wnętrzem Roku 2026. Pokonał BMW iX3, Mercedesa GLC EQ i Mazdę 6e w plebiscycie WP

Symbol zmian w motoryzacji

DS N°7 Élysée jest czymś więcej niż nowym samochodem prezydenta. To pierwszy w pełni elektryczny pojazd w historii francuskiej prezydencji i jednocześnie pokaz możliwości marki w zakresie luksusowych, opancerzonych samochodów elektrycznych. Francuzi wyraźnie pokazują, że nawet auta przeznaczone dla najważniejszych osób w państwie mogą dziś korzystać wyłącznie z napędu elektrycznego.