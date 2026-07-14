Gigantyczny ekran w nowym Freelanderze 8. Ergonomia schodzi na drugi plan?

46,3 cala i 8K w desce rozdzielczej — to nie żart, lecz punkt wyjścia do dyskusji o ergonomii i bezpieczeństwie. Freelander 8 łączy panoramiczny ekran o szerokości 1,2 m, asystenta Huawei i dachowy LiDAR z masą prawie 3,5 tony.

Producent obiecuje czytelność dzięki 1000 nitom i wsparcie milimetrowej nawigacji, co jednocześnie rodzi pytania o rozproszenie uwagi kierowcy. Poniżej zebraliśmy kluczowe dane, praktyczne konsekwencje dla ergonomii oraz wątpliwości związane z automatyzacją.

Freelander 8 stawia na gigantyczny ekran. 46,3 cala i 8K w jednym samochodzie

Freelander 8 przyciąga uwagę przede wszystkim wnętrzem. Producent zastosował panoramiczny ekran o przekątnej 46,3 cala, rozdzielczości 8K i szerokości 1,2 metra. To jeden z największych wyświetlaczy, jakie trafiły do seryjnego samochodu.

Panel ma osiągać jasność 1000 nitów, dzięki czemu pozostaje czytelny także w pełnym słońcu. Producent podkreśla również, że ekran jest o około 30 cm szerszy niż rozwiązania stosowane przez konkurencję.

Na tym jednak nie koniec. Pod głównym wyświetlaczem znalazł się dodatkowy ekran multimedialny, a cały kokpit podporządkowano cyfrowej obsłudze.

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Gigantyczny ekran kontra ergonomia

Tak duży wyświetlacz robi ogromne wrażenie, ale rodzi też pytania o wygodę i bezpieczeństwo. Im więcej funkcji trafia do ekranu dotykowego, tym częściej kierowca musi odrywać wzrok od drogi.

Freelander 8 to przy tym bardzo duży samochód. W wersji EREV waży niemal 3,5 tony i ma ponad 5 metrów długości, dlatego intuicyjna obsługa staje się jeszcze ważniejsza.

Producent próbuje zrównoważyć cyfrowy kokpit nowoczesnymi systemami wspomagania. Land Rover otrzyma standardowo pakiet asystentów Huawei oraz dachowy LiDAR, który odpowiada za dokładniejsze monitorowanie otoczenia.

Nie wszystko przeniesiono do ekranu

Na szczęście projektanci nie zrezygnowali całkowicie z klasycznych rozwiązań. Sterowanie klimatyzacją nadal odbywa się za pomocą fizycznych pokręteł i przycisków.

To rozwiązanie coraz rzadziej spotykane we współczesnych samochodach, ale znacznie wygodniejsze podczas jazdy niż szukanie podstawowych funkcji w rozbudowanych menu.

W przypadku tak dużego auta zachowanie tradycyjnych elementów sterowania można uznać za jeden z najbardziej praktycznych elementów całego projektu.

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Czy większy ekran naprawdę oznacza większy postęp?

Freelander 8 pokazuje kierunek, w którym zmierza motoryzacja. Producenci coraz częściej rywalizują nie tylko mocą, zasięgiem czy osiągami, ale również wielkością ekranów i możliwościami cyfrowych kokpitów.

Jednocześnie pozostaje pytanie, gdzie przebiega granica między nowoczesnością a rozpraszaniem uwagi kierowcy. Smartfon używany podczas jazdy uznawany jest za zagrożenie, tymczasem ogromne ekrany zajmujące niemal całą deskę rozdzielczą stają się nowym standardem.

Freelander 8 pokazuje, że przyszłość kokpitów będzie należała do cyfrowych wyświetlaczy. To, czy pójdzie za tym równie dobra ergonomia, okaże się dopiero podczas codziennej eksploatacji.