Przyłapali nowe BMW M5 i Serię 5. Największa zmiana czeka w środku

Na Nürburgringu przyłapano odświeżone BMW Serii 5 i M5 — sedana G90 i kombi G99 — z wyraźnie mniejszym grillem i gruntownie zmienionym kokpitem.

Prototypy pokazują zapowiedź języka stylistycznego Neue Klasse oraz wdrożenie rozwiązań cyfrowych znanych z większych modeli. Materiał zbiera kluczowe obserwacje z filmów szpiegowskich oraz informacje o napędzie i harmonogramie premiery.

BMW Serii 5 i M5 po liftingu przyłapane na Nürburgringu

Na Nürburgringu sfotografowano zamaskowane prototypy odświeżonych BMW Serii 5 oraz M5. Na torze testowano zarówno sedana G90, jak i kombi G99. Choć kamuflaż skutecznie ukrywa szczegóły, już teraz widać, że BMW przygotowuje większe zmiany niż typowy lifting.

Najbardziej zauważalna jest nowa stylistyka przedniej części nadwozia. Grill będzie wyraźnie mniejszy i nawiąże do języka projektowego Neue Klasse. Zmienią się także reflektory, a z tyłu pojawi się nowa grafika świateł LED. Kształt lamp prawdopodobnie pozostanie bez większych zmian, dzięki czemu producent uniknie kosztownej przebudowy tylnej części nadwozia.

Nowy kokpit z ekranem 17,9 cala i systemem Panoramic Vision

Znacznie więcej zmian czeka we wnętrzu. Prototypy zdradzają całkowicie przeprojektowaną deskę rozdzielczą z 17,9-calowym ekranem centralnym, znanym już z BMW Serii 7.

Sprawdź: BMW iX3 jako pierwszy przeszło nowe testy Euro NCAP. Wynik pokazuje, co zmieni się w autach

Najważniejszą nowością ma być system Panoramic Vision, który zastąpi tradycyjne cyfrowe zegary. Najważniejsze informacje będą wyświetlane u podstawy przedniej szyby, bezpośrednio w polu widzenia kierowcy.

Niewykluczone, że podobnie jak w nowym BMW X5, do wyposażenia trafi również dodatkowy ekran przed pasażerem o przekątnej 14,6 cala. Producent nie potwierdził jeszcze tej informacji, ale rozwiązanie wydaje się bardzo prawdopodobne.

M5 zachowa hybrydowy napęd V8

Na razie BMW nie ujawnia szczegółów dotyczących zmian technicznych. Wiadomo jednak, że obecne M5 korzysta z hybrydowego układu z podwójnie doładowanym silnikiem V8 4.4.

Sama jednostka spalinowa została wcześniej ograniczona z 577 do 536 KM, aby spełnić nowe normy emisji spalin. Jednocześnie moc silnika elektrycznego zwiększono na tyle, że cały układ nadal oferuje 717 KM.

Nie wiadomo, czy lifting przyniesie kolejne modyfikacje napędu. Testowe egzemplarze sugerują, że tym razem BMW koncentruje się przede wszystkim na nowej stylistyce i cyfrowym wnętrzu.

Premiera w 2027 roku

Obecna generacja BMW Serii 5 zadebiutowała w 2023 roku, dlatego lifting planowany na 2027 rok wpisuje się w standardowy cykl życia modelu.

Nowa Seria 5 i M5 mają przejąć elementy stylistyki Neue Klasse oraz otrzymać nowoczesny kokpit z systemem Panoramic Vision. Z zewnątrz zmiany będą raczej ewolucją niż rewolucją, ale wnętrze przejdzie jedną z największych metamorfoz od debiutu obecnej generacji.

Zobacz także: BMW M4 zmieni wszystko? Następca kultowego coupe może dostać nawet 1000 KM

Jeśli BMW utrzyma osiągi M5 i połączy je z nowym cyfrowym kokpitem oraz odświeżonym wyglądem, model pozostanie jednym z najmocniejszych graczy w segmencie sportowych limuzyn klasy premium.