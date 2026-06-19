Skoda szykuje hit dla rodzin. Ten SUV ma ponad 1000 litrów bagażnika

Prawie 5 metrów długości, miejsce dla siedmiu osób, zasięg przekraczający 600 km i bagażnik większy niż w Kodiaqu. Skoda szykuje swój największy i najbardziej zaawansowany model w historii. Nowy SUV ma być odpowiedzią na rosnącą konkurencję ze strony chińskich marek i jednocześnie jednym z najciekawszych aut rodzinnych na rynku.

Skoda przygotowuje prawdziwy przełom w swojej gamie modelowej. Nowy SUV o nazwie Peaq ma stać się flagowym samochodem czeskiej marki i jednocześnie największym autem osobowym, jakie kiedykolwiek pojawiło się w jej ofercie.

Producent stawia nie tylko na nowoczesny napęd elektryczny, ale również na przestronność, która może zawstydzić wiele dużych SUV-ów dostępnych obecnie na rynku.

Większy od Kodiaqa i gotowy na siedem osób

Nowa Skoda Peaq mierzy około 4,9 m długości, co oznacza, że jest większa od obecnego Kodiaqa. Samochód będzie dostępny zarówno w konfiguracji pięcio-, jak i siedmioosobowej.

Duży rozstaw osi przełożył się na imponującą ilość miejsca w kabinie. Producent obiecuje komfortową podróż nawet w trzecim rzędzie siedzeń, co w wielu SUV-ach nadal pozostaje problemem.

Po złożeniu foteli pojemność bagażnika ma przekraczać 1000 litrów. Nawet przy komplecie pasażerów kierowcy nie powinni narzekać na brak miejsca na bagaże.

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Skoda stawia na nowoczesne technologie

Peaq otrzyma zupełnie nowy język stylistyczny marki. Charakterystycznym elementem będą reflektory LED z motywem litery T oraz zamknięty panel przedni kryjący czujniki i systemy wspomagające kierowcę.

We wnętrzu znajdzie się pionowy ekran systemu multimedialnego, cyfrowe wskaźniki oraz zestaw fizycznych przycisków odpowiedzialnych za najważniejsze funkcje samochodu.

Skoda nie zrezygnowała więc całkowicie z klasycznych rozwiązań, co może spodobać się kierowcom zmęczonym obsługą wszystkiego za pomocą dotykowych ekranów.

Zasięg ponad 600 km i szybkie ładowanie

Najmocniejsza odmiana ma korzystać z akumulatora o pojemności 91 kWh oraz silnika rozwijającego 282 KM.

Producent deklaruje zasięg przekraczający 600 km, natomiast podczas pierwszych jazd testowych realny wynik miał oscylować wokół 580 km.

Peaq obsłuży ładowanie z mocą do 195 kW. Uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. ma zajmować mniej niż pół godziny, co powinno znacząco ułatwić dłuższe podróże.

Mimo gabarytów ma być zaskakująco zwrotny

Jednym z najbardziej nietypowych parametrów nowego SUV-a jest promień skrętu wynoszący zaledwie 9,9 m.

To wynik spotykany raczej w znacznie mniejszych samochodach miejskich niż w niemal pięciometrowym SUV-ie. Dzięki temu codzienne manewrowanie na parkingach czy w ciasnych uliczkach ma być znacznie łatwiejsze, niż sugerują rozmiary auta.

Będą trzy wersje napędowe

Klienci będą mogli wybierać spośród kilku wariantów.

Podstawowa wersja zaoferuje 204 KM, środkowa 282 KM i napęd na tylną oś, a najmocniejsza odmiana otrzyma układ 4x4 oraz około 300 KM.

Niewykluczone, że w przyszłości gamę uzupełni także sportowa wersja RS, choć producent na razie nie potwierdza takich planów.

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Ile będzie kosztowała nowa Skoda Peaq?

Oficjalny cennik nie został jeszcze opublikowany, jednak nieoficjalne informacje sugerują, że ceny mogą startować z poziomu około 220 tys. zł.

Jeżeli te prognozy się potwierdzą, nowy model stanie do walki z takimi rywalami jak Peugeot 5008, Hyundai Ioniq 9 czy Kia EV9.

W praktyce może okazać się jedną z najciekawszych propozycji dla rodzin szukających dużego, nowoczesnego i przestronnego SUV-a z napędem elektrycznym.