Ponad milion sprzedanych samochodów. Škoda pokazuje siłę w starciu z chińską konkurencją

Przez rok Škoda sprzedała ponad milion samochodów i mimo ofensywy chińskich marek utrzymuje tempo, kontynuując zmiany wizerunkowe i produktowe. Premierowy Epiq oraz zapowiedziany Peaq mają pomóc przesunąć markę wyżej w europejskim segmencie.

Martin Jahn podkreśla, że Škoda nie zamierza rywalizować ceną z Chinami, lecz stawia na jakość, design, sieć dealerską i doświadczenie klienta.

Škoda sprzedała ponad milion aut. Tak odpowiada na ekspansję chińskich marek

Ponad milion sprzedanych samochodów w ciągu roku i wzrost o 12 proc. - tak wygląda ostatni bilans Škody. Mimo coraz większej obecności chińskich producentów na europejskim rynku czeska marka nie tylko utrzymuje pozycję, ale nadal zwiększa sprzedaż. Zdaniem przedstawicieli firmy kluczem są nowe modele, mocny wizerunek oraz konsekwentne odchodzenie od etykiety marki budżetowej.

Ponad milion aut i jeden z najlepszych wyników od lat

Ostatni rok był dla Škody wyjątkowo udany. Producent dostarczył klientom ponad milion samochodów, notując wzrost sprzedaży o 12 proc. rok do roku. To jeden z najlepszych rezultatów marki w ostatnich latach i dowód na to, że czeski producent skutecznie odnajduje się w zmieniających się realiach rynku.

Ważną rolę mają odegrać także kolejne premiery. Škoda rozwija gamę modeli elektrycznych, a nowe Epiq i Peaq mają pomóc marce utrzymać wysokie tempo wzrostu. Producent chce nadal przyciągać klientów połączeniem przestronnych wnętrz, rozsądnych cen, rozwiązań Simply Clever i rozbudowanej sieci serwisowej.

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Chińskie marki rosną, ale Škoda nie widzi ich jako głównego rywala

Według Martina Jahna, członka zarządu Škody, chińscy producenci najmocniej konkurują dziś z markami z niższych segmentów cenowych oraz z rynkiem samochodów używanych. Sama Škoda nie zamierza uczestniczyć w wojnie cenowej.

Strategia marki opiera się na budowaniu wyższej wartości produktu. Zamiast obniżania cen producent stawia na jakość wykonania, nowoczesny design, bogatsze wyposażenie i doświadczenie klienta związane z zakupem oraz serwisem samochodu.

Jahn podkreśla, że Škoda od lat konsekwentnie odchodzi od wizerunku marki budżetowej. Widać to nie tylko w samych samochodach, ale także w odświeżonym logo, nowym języku stylistycznym i modernizacji salonów dealerskich.

Epiq i Peaq mają umocnić pozycję marki w Europie

Nowe modele elektryczne są ważnym elementem strategii rozwoju. Epiq i Peaq mają pomóc Škodzie utrzymać wysoką pozycję na europejskim rynku i przyciągnąć nowych klientów.

Producent nie chce rywalizować wyłącznie ceną. Zamiast tego zamierza oferować samochody, które łączą atrakcyjny wygląd, funkcjonalność, przestronne wnętrza i nowoczesne technologie. To właśnie w tych obszarach marka widzi swoją przewagę nad wieloma nowymi graczami z Chin.

Według Martina Jahna klienci coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na cenę zakupu, ale także na jakość obsługi, dostępność serwisu i wartość samochodu w dłuższym okresie użytkowania.

Design, jakość i sieć dealerska mają być największym atutem

Škoda uważa, że jej przewaga nie wynika z jednego elementu, ale z całego ekosystemu marki. Kluczowe znaczenie mają dopracowane wnętrza, nowoczesny design, wysoka rozpoznawalność oraz szeroka sieć sprzedaży i serwisów.

Producent inwestuje również w nowe standardy salonów dealerskich. Odświeżona identyfikacja wizualna i modernizacja punktów sprzedaży mają budować bardziej premium charakter marki i poprawiać doświadczenia klientów.

To właśnie te elementy mają sprawić, że Škoda pozostanie konkurencyjna nawet w czasie rosnącej ekspansji producentów z Chin.

Škoda nie wyklucza korzystania z chińskich technologii

Jahn przyznaje, że Chiny są dziś jednym z najważniejszych centrów rozwoju elektromobilności. Marka uważnie obserwuje tamtejszy rynek i nie wyklucza wykorzystania rozwiązań technologicznych rozwijanych w Państwie Środka.

Nie oznacza to jednak zmiany strategii ani planów bezpośredniej współpracy z konkretnymi chińskimi producentami. Škoda zamierza przede wszystkim korzystać z doświadczeń rynku, który wyznacza wiele trendów w obszarze samochodów elektrycznych i nowych technologii.

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Škoda stawia na rozwój, nie na obronę

Ponad milion sprzedanych samochodów pokazuje, że marka skutecznie realizuje swoją strategię. Zamiast reagować na chińską ofensywę obniżkami cen, Škoda rozwija ofertę, wzmacnia wizerunek i inwestuje w nowe modele.

To podejście ma pomóc producentowi utrzymać mocną pozycję w Europie również w kolejnych latach. A Epiq i Peaq mogą okazać się jednymi z najważniejszych modeli w dalszej walce o klientów.