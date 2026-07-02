Stellantis ujawnił rewolucyjny koncept. Tak mogą wyglądać dostawy przyszłości

Box on Wheels wprowadza jasno zarysowaną tezę: przyszłość dostaw miejskich to połączenie elektrycznego napędu i autonomii, a nie tylko kolejny model samochodu dostawczego. Premiera 14 września na IAA Hannover ma być manifestem tej zmiany — Stellantis pokazuje tu swój plan na biznesową mobilność ostatniej mili.

Pojazd koncepcyjny pełni rolę sygnału strategicznego, że koncern zamierza oferować nie tylko samochody, lecz zintegrowane rozwiązania dla klientów profesjonalnych. To test, na ile rynek przyjmie podejście traktujące pojazd jako element szerszego ekosystemu usług.

Box on Wheels pokazuje przyszłość dostaw. Stellantis stawia na autonomię i elektryfikację

Na targach IAA Transportation 2026 w Hanowerze Stellantis zaprezentuje koncept, który ma pokazać przyszłość miejskiej logistyki. Najważniejszą premierą będzie Box on Wheels - bezemisyjny i autonomiczny pojazd koncepcyjny, zaprojektowany z myślą o dostawach ostatniej mili.

Premiera odbędzie się 14 września podczas konferencji prasowej w hali 13. Dla Stellantis Pro One to coś więcej niż pokaz nowego pojazdu. Koncern chce pokazać, że jego ambicją jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla biznesu, a nie wyłącznie samochodów dostawczych.

Box on Wheels wpisuje się w strategię FaSTLAne 2030, która zakłada rozwój usług i nowoczesnych rozwiązań transportowych. W tej wizji pojazd staje się elementem całego ekosystemu logistycznego, obejmującego także zabudowy, cyfrowe usługi i rozwiązania dla flot.

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Stellantis Pro One pokaże 13 pojazdów i pełną ofertę dla firm

Stoisko Stellantis Pro One będzie miało powierzchnię 1000 m2. Producent zaprezentuje 13 pojazdów reprezentujących cztery marki użytkowe oraz rozwiązania dla firm zajmujących się transportem i logistyką.

Obok Box on Wheels odwiedzający zobaczą pełną gamę samochodów użytkowych - od lekkich pojazdów miejskich po duże auta dostawcze. Ważnym elementem ekspozycji będą również specjalistyczne zabudowy oraz program CustomFit.

Cała prezentacja ma pokazać, że przyszłość rynku nie opiera się już wyłącznie na sprzedaży samochodów. Coraz większe znaczenie mają kompleksowe rozwiązania dopasowane do potrzeb przedsiębiorców i flot.

CustomFit ma skrócić drogę od auta do gotowego narzędzia pracy

Jednym z filarów strategii Stellantis jest program CustomFit. Producent współpracuje z ponad 500 certyfikowanymi partnerami na całym świecie, którzy przygotowują specjalistyczne zabudowy dopasowane do konkretnych zastosowań.

Modyfikacje są integrowane z pojazdami już na etapie produkcji lub we współpracy z autoryzowanymi partnerami. Dzięki temu firmy otrzymują gotowe narzędzie pracy, bez konieczności późniejszych przeróbek.

Stellantis podkreśla, że takie rozwiązanie ułatwia zachowanie wysokiej jakości wykonania oraz zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.

Nowy Smart Compact Van z napędami elektrycznym i spalinowym

W Hanowerze zadebiutuje również Smart Compact Van - nowy model w segmencie C przygotowany z myślą o klientach biznesowych.

Producent zapowiada całkowicie przeprojektowane wnętrze, stworzone na podstawie opinii użytkowników samochodów dostawczych. Priorytetem mają być ergonomia, funkcjonalność i łatwiejsza codzienna obsługa.

Model będzie oferowany zarówno z napędem elektrycznym, jak i spalinowym. Stellantis stawia na elastyczność, zakładając, że wiele firm będzie jeszcze przez lata korzystać z różnych rodzajów napędu.

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Box on Wheels to element większej strategii Stellantis

Premiera Box on Wheels ma pokazać kierunek rozwoju całego działu Stellantis Pro One. Koncern chce rozwijać rozwiązania, które połączą bezemisyjne napędy, autonomię oraz usługi dla flot i logistyki miejskiej.

Pokaz w Hanowerze będzie więc prezentacją nie tylko nowego konceptu, ale również wizji przyszłości transportu użytkowego. Stellantis wyraźnie stawia na zintegrowany ekosystem, w którym samochód jest tylko jednym z elementów całej usługi dla klientów biznesowych.