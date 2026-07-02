Historyczny wynik fabryki w Tychach. Wyprodukowano już 500 tys. samochodów

Pół miliona samochodów segmentu B zjechało z taśmy w Tychach, a jubileuszowym egzemplarzem została Alfa Romeo Junior Sport Speciale w kolorze Rosso Brera. Za tym wynikiem stoi konkretna konfiguracja: napęd Mild Hybrid 1.2 T3 145 KM Q4 i cena na poziomie 163 500 zł.

Fabryka Stellantisa w Tychach od lat produkuje trzy blisko spokrewnione modele: Jeepa Avengera, Alfę Romeo Junior i Fiata 600, w wariantach benzynowych, hybrydowych i elektrycznych. Ten kamień milowy podkreśla rolę zakładu jako strategicznego punktu produkcyjnego koncernu w Europie.

Fabryka Stellantis w Tychach wyprodukowała 500 tys. SUV-ów segmentu B

Zakład Stellantis w Tychach osiągnął kolejny ważny kamień milowy. Z taśmy produkcyjnej zjechał 500-tysięczny samochód segmentu B-SUV. Jubileuszowym egzemplarzem została Alfa Romeo Junior Sport Speciale w kolorze Rosso Brera z czarnym dachem.

To ważny wynik dla tyskiej fabryki, która odpowiada dziś za produkcję trzech modeli koncernu - Alfa Romeo Junior, Jeepa Avengera i Fiata 600. Wszystkie powstają na tej samej platformie i są oferowane z napędami benzynowymi, hybrydowymi oraz elektrycznymi.

Zakład działa od ponad 50 lat i wyprodukował już ponad 11 mln samochodów. Dziś pozostaje jednym z najważniejszych europejskich zakładów Stellantisa.

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Jubileuszowym autem została Alfa Romeo Junior Sport Speciale

500-tysięczny samochód to Alfa Romeo Junior Sport Speciale wyposażona w napęd Mild Hybrid 1.2 T3 o mocy 145 KM z napędem Q4. Auto wyróżnia lakier Rosso Brera oraz kontrastowy czarny dach.

Nie był to przypadkowy wybór. Junior jest dziś najbardziej prestiżowym modelem produkowanym w Tychach, a wersja Sport Speciale należy do najlepiej wyposażonych odmian w gamie.

Cena tej konfiguracji wynosi 163 500 zł.

Trzy modele z jednej fabryki

Choć Alfa Romeo Junior, Jeep Avenger i Fiat 600 powstają na tej samej linii produkcyjnej, każdy z nich został skierowany do innego odbiorcy.

Fiat 600 jest najbardziej uniwersalną propozycją i występuje z napędem benzynowym, hybrydowym oraz elektrycznym.

Jeep Avenger stawia na bardziej terenowy charakter i jako jedyny oferuje hybrydowy napęd 4xe.

Alfa Romeo Junior pełni rolę najbardziej sportowego i prestiżowego modelu, a topowa odmiana Elettrica Veloce rozwija 280 KM.

Taka strategia pozwala Stellantisowi produkować trzy różne modele przy wykorzystaniu tej samej platformy technicznej.

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Fabryka w Tychach pozostaje jednym z filarów Stellantisa

Tyska fabryka należy do najważniejszych zakładów produkcyjnych koncernu w Europie. Od rozpoczęcia działalności wyprodukowano tu już ponad 11 mln samochodów, a od 2023 roku zakład odpowiada za rodzinę miejskich SUV-ów segmentu B.

Przekroczenie granicy 500 tys. egzemplarzy pokazuje, jak duże znaczenie mają dziś dla Stellantisa modele produkowane w Polsce. To również potwierdzenie rosnącej roli segmentu B-SUV, który pozostaje jednym z najważniejszych na europejskim rynku motoryzacyjnym.