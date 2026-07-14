Fiat Topolino pojawił się w USA. Jego przeznaczenie jest zupełnie inne

Fiat Topolino trafił do USA, ale nie po to, by jeździć po szerokich amerykańskich ulicach. To elektryczny czterokołowiec o długości 2,53 m i mocy 8 KM, oferowany w podstawowej wersji bez homologacji do ruchu publicznego.

Fiat kieruje go do zamkniętych osiedli, kurortów, kampusów i pól golfowych, a cena startuje od 13 995 dolarów (14 985 po doliczeniu opłaty transportowej). Poniżej omawiamy specyfikację, ograniczenia prawne, bezpieczeństwo i rynkowe szanse Topolino w USA.

Fiat Topolino jedzie do USA, ale nie na zwykłe drogi

Fiat Topolino zadebiutował w Stanach Zjednoczonych, choć trudno nazwać go klasycznym samochodem. To elektryczny czterokołowiec o długości zaledwie 2,53 m i szerokości 1,43 m, stworzony z myślą o krótkich przejazdach. W USA nie będzie jednak konkurował z autami osobowymi ani pickupami. Jego miejscem mają być zamknięte osiedla, kurorty, kampusy uniwersyteckie i pola golfowe.

Za napęd odpowiada silnik o mocy 8 KM współpracujący z akumulatorem o pojemności 5,4 kWh. Deklarowany zasięg wynosi 74 km, a prędkość maksymalna została ograniczona do 30 km/h. Fiat zapowiada jednak, że jesienią pojawi się zestaw zwiększający prędkość do 40 km/h, co ma umożliwić dopuszczenie pojazdu do ruchu na wybranych drogach z ograniczeniem do 35 mph.

Mikrosamochód zamiast miejskiego auta

Topolino trudno porównywać z typowymi samochodami sprzedawanymi w USA. Jest niemal dwa razy krótszy od popularnych pickupów, takich jak Ford F-150 czy Ram 1500, a jego przeznaczenie jest zupełnie inne.

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Producent od początku podkreśla, że nie jest to samochód do codziennych dojazdów po amerykańskich drogach. Ma sprawdzić się tam, gdzie liczą się niewielkie odległości, niskie prędkości i łatwość manewrowania.

Dlaczego Topolino nie może wyjechać na ulice?

W obecnej specyfikacji Topolino nie spełnia wymagań pozwalających na normalne użytkowanie na drogach publicznych. Ograniczona prędkość oraz charakterystyka pojazdu sprawiają, że producent kieruje go przede wszystkim do zamkniętych przestrzeni.

Jesienny pakiet zwiększający prędkość do 40 km/h ma umożliwić uzyskanie statusu pojazdu wolnobieżnego na drogach z limitem 35 mph. Nawet wtedy zakres zastosowania pozostanie jednak mocno ograniczony.

Cena niewiele niższa od pełnoprawnego samochodu

Fiat wycenił Topolino na 13 995 dolarów. Po doliczeniu opłaty transportowej cena rośnie do 14 985 dolarów.

To tylko kilka tysięcy dolarów mniej niż koszt podstawowego Nissana Versy, który oferuje pięć miejsc, normalne osiągi i możliwość poruszania się po wszystkich drogach publicznych. Z tego powodu Topolino nie będzie rywalizował z klasycznymi samochodami, lecz z niewielkimi pojazdami wykorzystywanymi w kurortach czy na prywatnych osiedlach.

Czy taki pojazd ma sens w kraju pickupów?

Na pierwszy rzut oka Topolino wydaje się kompletnie niepasować do amerykańskiego rynku, gdzie dominują niemal sześciometrowe pickupy i duże SUV-y.

Fiat nie próbuje jednak walczyć o masowego klienta. Celuje w osoby, które potrzebują prostego środka transportu na krótkich dystansach - właścicieli domów wakacyjnych, mieszkańców zamkniętych osiedli, operatorów hoteli, pól golfowych czy kampusów.

Właśnie tam niewielkie rozmiary, prosta konstrukcja i elektryczny napęd mogą okazać się największymi zaletami.

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Fiat stawia na niszę

Topolino raczej nie zmieni amerykańskiego rynku motoryzacyjnego, ale może znaleźć własną, niewielką grupę odbiorców. To bardziej eksperyment pokazujący, że nawet w kraju ogromnych pickupów można spróbować sprzedać najmniejszy model w gamie Fiata.

Jeśli zainteresowanie okaże się wystarczające, producent może stopniowo rozszerzać możliwości pojazdu. Na razie Topolino pozostaje przede wszystkim ciekawostką i propozycją dla bardzo specyficznych zastosowań, a nie alternatywą dla tradycyjnego samochodu.