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Warszawa poszerza strefę płatnego parkowania. Nowe terminy i kolejne dzielnice na liście zmian

Warszawa poszerza strefę płatnego parkowania. Nowe terminy i kolejne dzielnice na liście zmian

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Od 7 września wybrane ulice Woli i Pragi-Południe przestaną być miejscami bezpłatnego postoju, a kolejny etap rozszerzenia strefy wejdzie 17 maja przyszłego roku na części Mokotowa i Włoch. Miasto szacuje, że po pełnym wdrożeniu nowe wpływy z parkowania mogą sięgnąć niemal 18,5 mln zł rocznie.

Rada m.st. Warszawy wskazuje, że celem jest większa rotacja aut i ograniczenie długotrwałego zajmowania miejsc, a jednocześnie zmienia zasady naliczania kar za brak biletu. Dla kierowców to konkretne daty, nowe opłaty i wyraźnie bardziej rygorystyczne reguły.

 

OD WRZEŚNIA PŁATNE PARKOWANIE OBEJMIE KOLEJNE DZIELNICE WARSZAWY

Od września płatne parkowanie w Warszawie obejmie kolejne fragmenty Woli i Pragi-Południe. Dla kierowców oznacza to koniec darmowego postoju na wybranych ulicach w dwóch dużych częściach miasta.

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Celem zmian jest zwiększenie rotacji miejsc parkingowych i uporządkowanie parkowania w rejonach, gdzie ruch jest największy, a samochody często zajmują miejsca przez wiele godzin.

WOLA I PRAGA-POŁUDNIE Z NOWYMI OPŁATAMI

Na Woli strefa obejmie Odolany, czyli szybko rozwijający się obszar mieszkaniowo-biurowy. Rosnąca liczba mieszkańców i biur powoduje tam coraz większy problem z parkowaniem.

Na Pradze-Południe płatne parkowanie obejmie okolice Saskiej Kępy, w tym rejon ulicy Międzynarodowej. Miasto liczy, że zmiany zwiększą rotację aut i ograniczą długie postoje w tej dobrze skomunikowanej części Warszawy.

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MOKOTÓW I WŁOCHY W KOLEJNYM ETAPIE ZMIAN

Drugi etap rozszerzenia obejmie Służewiec i część Służewa na Mokotowie oraz Raków i fragmenty Okęcia we Włochach.

To obszary dobrze obsługiwane przez komunikację miejską, dlatego miasto uznaje, że samochód nie jest tam jedyną opcją dojazdu. W przypadku Okęcia zmiana ma też ograniczyć pozostawianie aut na czas podróży.

Nowe zasady wejdą w życie 17 maja przyszłego roku.

CEL: WIĘCEJ ROTACJI I MNIEJ DŁUGICH POSTOJÓW

Warszawa podkreśla, że rozszerzanie strefy ma przede wszystkim poprawić dostępność miejsc parkingowych. Bez opłat auta stoją zbyt długo, co utrudnia parkowanie mieszkańcom i osobom przyjeżdżającym na krótko.

Miasto systematycznie wprowadza strefę tam, gdzie istnieje dobra komunikacja zbiorowa i realna alternatywa dla samochodu.

ZMIANY W OPŁATACH ZA PARKOWANIE

Równolegle zmieniają się zasady dotyczące kar za brak biletu.

Opłata dodatkowa wynosi 300 zł, ale zostanie obniżona do 200 zł, jeśli zostanie zapłacona w ciągu 14 dni. Jednocześnie wydłużony zostanie termin jej uregulowania do 30 dni.

Strefa działa od 8:00 do 20:00 w dni robocze, a stawki rosną wraz z czasem postoju.

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WARSZAWA LICZY NA MILIONY ZŁOTYCH Z PARKOWANIA

Według szacunków wpływy z rozszerzonej strefy mogą sięgnąć około 18,5 mln zł rocznie. Miasto podkreśla jednak, że kluczowym celem jest porządkowanie ruchu i zwiększenie rotacji, a nie tylko dochody.

Zmiany mają stopniowo ograniczać długie parkowanie w najbardziej obciążonych dzielnicach i wymuszać częstsze zwalnianie miejsc.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 15.06.2026 18:30
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