Większość kierowców myli te znaki. Jeden błąd może skończyć się mandatem

50 km/h to limit, który łatwo przekroczyć, jeśli kierowca błędnie odczyta znak końca obszaru zabudowanego. Faktyczny koniec strefy wyznacza znak D-43, a D-42 informuje wyłącznie o wjeździe i nie daje podstaw do przyspieszania.

Najczęstsze pomyłki biorą się z odczytywania znaków ustawionych po drugiej stronie jezdni albo z przejazdu przez łączące się miejscowości bez klasycznego znaku odwołującego. Oto jak rozpoznać różnicę i jakie znaczenie mają dodatkowe tablice B-33 oraz E-18a, by nie narazić się na mandat.

D-42 czy D-43? Jeden z tych znaków naprawdę kończy obszar zabudowany

Wielu kierowców myli znaki D-42 i D-43, a taki błąd może skończyć się mandatem za przekroczenie prędkości. Tymczasem zasada jest prosta: D-42 oznacza początek obszaru zabudowanego, a D-43 jego koniec.

To właśnie znak D-43 odwołuje obowiązek jazdy z prędkością właściwą dla obszaru zabudowanego, jeśli wcześniej nie obowiązywały inne ograniczenia. Sam widok znaku D-42 nie daje więc żadnych podstaw do przyspieszania - wręcz przeciwnie, oznacza wjazd do strefy, w której obowiązują niższe limity.

Najczęstsza pułapka? Znak po drugiej stronie jezdni

W praktyce wielu kierowców popełnia ten sam błąd. Widzą znak D-42 ustawiony dla pojazdów jadących z przeciwnego kierunku i błędnie zakładają, że sami właśnie opuścili obszar zabudowany.

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To nieprawidłowa interpretacja. Znaki obowiązują kierowców, dla których zostały ustawione. Jeśli po twojej stronie drogi nie pojawił się znak D-43, nadal poruszasz się w obszarze zabudowanym i musisz stosować obowiązujące tam ograniczenia.

Problem szczególnie często występuje na nieznanych trasach oraz w miejscach, gdzie kilka miejscowości tworzy jeden ciąg zabudowy.

Nie każda tablica z nazwą miejscowości kończy ograniczenia

Kolejnym źródłem pomyłek są granice sąsiadujących miejscowości.

Jeżeli obszary zabudowane dwóch miejscowości stykają się ze sobą, zarządca drogi nie musi stawiać znaku D-43. W takiej sytuacji kierowca może zobaczyć jedynie tablicę z nazwą kolejnej miejscowości i następny znak D-42, który potwierdza kontynuację obszaru zabudowanego.

Oznacza to, że sama zmiana nazwy miejscowości nie daje prawa do zwiększenia prędkości. Dopóki nie pojawi się znak D-43 lub inne oznakowanie odwołujące ograniczenia, obowiązują dotychczasowe zasady.

Co oznaczają znaki pod D-42?

Warto zwracać uwagę także na oznakowanie umieszczone bezpośrednio pod znakiem D-42.

Jeżeli znajduje się tam znak B-33 z ograniczeniem prędkości, obowiązuje ono na całym obszarze zabudowanym. Nie kończy się po kilkuset metrach ani po minięciu kolejnego skrzyżowania, chyba że zostanie odwołane innym znakiem.

W wielu przypadkach ograniczenie przestaje obowiązywać dopiero po minięciu znaku D-43 lub znaku E-18a, czyli przekreślonej tablicy z nazwą miejscowości.

To właśnie dlatego kierowcy nie powinni zakładać, że ograniczenie "skończyło się samo". W ruchu drogowym liczy się wyłącznie oznakowanie.

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Jak nie popełnić błędu?

Wystarczy zapamiętać dwie podstawowe zasady:

D-42 oznacza początek obszaru zabudowanego.

D-43 oznacza koniec obszaru zabudowanego.

Nie warto zgadywać granicy strefy na podstawie znaków ustawionych dla przeciwnego kierunku ruchu, wyglądu okolicy czy tablic z nazwami miejscowości. Dla policji i sądu liczy się tylko oznakowanie obowiązujące kierowcę w jego kierunku jazdy.

Jeśli nie widziałeś znaku D-43, najbezpieczniej założyć, że nadal jedziesz w obszarze zabudowanym. To prosty sposób, by uniknąć niepotrzebnego mandatu i punktów karnych.