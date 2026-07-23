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Większość Polaków jeździ na urlop autem. Nowe dane nie pozostawiają złudzeń

Większość Polaków jeździ na urlop autem. Nowe dane nie pozostawiają złudzeń

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Samochód pozostaje najpopularniejszym środkiem transportu na wakacyjne wyjazdy. Z najnowszego badania wynika, że 59 proc. kierowców rusza autem na urlop dwa lub trzy razy w roku, a kolejne 21 proc. robi to jeszcze częściej. 

Taki trend napędza popyt na przeglądy, części i akcesoria, które dla wielu kierowców stają się obowiązkowym elementem przygotowań do sezonu.

Większość kierowców wybiera samochód

Z badania SW Research przeprowadzonego na zlecenie OLX w czerwcu 2026 roku (820 respondentów) wynika, że wyjazdy samochodem stały się dla Polaków regularnym nawykiem. Aż 80 proc. kierowców deklaruje, że na wakacje rusza własnym autem co najmniej dwa razy w roku.

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Dla wielu osób samochód pozostaje najbardziej praktycznym środkiem transportu. Pozwala swobodnie zaplanować trasę, zabrać więcej bagażu i dotrzeć do miejsc, do których trudno dojechać komunikacją publiczną.

Przeczytaj: Podróż autem na wakacje. O tym należy pamiętać

Liczy się przede wszystkim niezawodność

Przed wakacyjnym wyjazdem kierowcy skupiają się przede wszystkim na stanie technicznym auta. Badanie pokazuje, że 88 proc. respondentów stawia bezawaryjność samochodu ponad prestiż marki, a 87 proc. oczekuje, że auto ułatwi aktywne spędzanie urlopu.

To sprawia, że przed sezonem rośnie zainteresowanie przeglądami, wymianą części eksploatacyjnych oraz zakupem akcesoriów poprawiających komfort podróży.

Serwisy i sklepy mogą liczyć na większy ruch

Regularne wakacyjne wyjazdy przekładają się na większy popyt na usługi serwisowe oraz wyposażenie samochodów. Kierowcy kupują bagażniki dachowe, boxy, uchwyty rowerowe czy organizery do wnętrza, a wielu z nich szuka takich produktów również na rynku wtórnym.

Sprawdź: Przegląd auta przed wakacjami – lista kontrolna krok po kroku

Rosnące zainteresowanie podróżami samochodem pokazuje, że przygotowanie auta do sezonu stało się dla wielu kierowców standardem. To trend, który korzystnie wpływa zarówno na warsztaty, jak i sprzedawców części oraz akcesoriów motoryzacyjnych.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 23.07.2026 08:31
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