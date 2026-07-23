Nowa Toyota Corolla przyłapana na testach. Zdjęcia ujawniają więcej, niż chciała marka

Nowa Toyota Corolla została przyłapana podczas testów, a zdjęcia zamaskowanych prototypów sugerują znacznie większe zmiany niż zwykły facelifting. Auto ma bardziej opływową sylwetkę, mocniej opadającą linię dachu i przeprojektowane wnętrze.

Choć producent wciąż nie ujawnia szczegółów, fotografie pozwalają po raz pierwszy przyjrzeć się kierunkowi, w jakim zmierza jeden z najpopularniejszych modeli Toyoty.

Pierwsze zdjęcia nowej Corolli trafiły do sieci

W internecie pojawiły się zdjęcia szpiegowskie nowej Toyoty Corolli, opublikowane przez kilku twórców motoryzacyjnych. Samochód pozostaje mocno zamaskowany, jednak kamuflaż nie ukrywa wszystkich zmian.

Najwięcej osłon znajduje się z przodu i z tyłu nadwozia, natomiast środkowa część samochodu jest lepiej widoczna. Dzięki temu można zauważyć bardziej opływową sylwetkę oraz wyraźniej opadającą linię dachu, która nadaje Corolli bardziej dynamiczne proporcje.

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Wnętrze zaskakuje innym podejściem

Do sieci trafiło również zdjęcie kabiny, opublikowane między innymi przez profil @ar_cars_jp. To właśnie ono wzbudziło największe zainteresowanie.

Na fotografii nie widać dużego, centralnego ekranu multimedialnego, który stał się dziś standardem w wielu nowych samochodach. Zamiast tego uwagę zwraca cyfrowy zestaw wskaźników oraz przeprojektowane nawiewy. Nie można wykluczyć, że Toyota testuje różne konfiguracje kokpitu, dlatego ostateczna wersja wnętrza może jeszcze ulec zmianie.

Inspiracje Priusem?

Zdjęcia sugerują, że nowa Corolla może stylistycznie zbliżyć się do najnowszego Priusa. Smuklejsza sylwetka i bardziej aerodynamiczne proporcje wskazują, że projektanci postawili na nowoczesny wygląd, nie rezygnując z praktycznego charakteru modelu.

Na tym etapie trudno jednak mówić o szczegółach technicznych, ponieważ Toyota konsekwentnie nie ujawnia informacji dotyczących nowej generacji.

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Premiera dopiero przed nami

Oficjalna prezentacja nowej Toyoty Corolli spodziewana jest w przyszłym roku. Do tego czasu zdjęcia prototypów pozostaną głównym źródłem informacji o zmianach przygotowywanych przez producenta.

Jeżeli obecne przypuszczenia się potwierdzą, Corolla może przejść jedną z największych metamorfoz w ostatnich latach, łącząc bardziej dynamiczną stylistykę z wnętrzem stawiającym na ergonomię zamiast podążania za modą na coraz większe ekrany.