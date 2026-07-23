Najpopularniejsze auto Europy nie jest idealne. Raport TÜV sprawdził Dacię Sandero

Dacia Sandero zostało najchętniej kupowanym nowym samochodem w Europie w 2025 roku. Model znalazł 243 676 nabywców, ale popularność nie oznacza braku problemów. Najnowszy raport TÜV pokazuje, które elementy używanych egzemplarzy mogą wymagać szczególnej uwagi.

Najwięcej zastrzeżeń dotyczą starszych generacji, przede wszystkim zawieszenia, oświetlenia i hamulców. Nowsze Sandero wypada wyraźnie lepiej, choć również nie jest wolne od usterek.

TÜV sprawdził używane Dacie Sandero

Raport TÜV powstaje na podstawie wyników okresowych badań technicznych przeprowadzanych w Niemczech. Eksperci analizują samochody według wieku i generacji, wskazując elementy, które najczęściej prowadzą do negatywnego wyniku przeglądu.

W przypadku Dacii Sandero pod uwagę brano przede wszystkim usterki mechaniczne, stan zawieszenia, działanie układu hamulcowego oraz problemy z oświetleniem. Takie zestawienie pozwala ocenić, jak samochód radzi sobie po kilku latach eksploatacji, a nie tylko jak wypada jako nowe auto z salonu.

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Starsze generacje mają najwięcej problemów

Najwięcej uwag dotyczy pierwszej i drugiej generacji Sandero. Szczególnie w samochodach mających około 8-9 lat często pojawiają się problemy z elementami zawieszenia. Według raportu skala tych usterek jest ponad trzykrotnie wyższa niż średnia dla tej klasy pojazdów.

Kontrolerzy TÜV zwracają uwagę również na problemy z oświetleniem oraz skutecznością hamulców, zwłaszcza w starszych egzemplarzach. To właśnie te elementy mogą mieć największy wpływ na wynik badania technicznego i bezpieczeństwo podczas codziennej jazdy.

Trzecia generacja wypada znacznie lepiej

Nowsza, trzecia generacja Dacii Sandero prezentuje się zdecydowanie korzystniej w zestawieniach TÜV. Konstrukcja została poprawiona, a liczba typowych usterek jest mniejsza niż w przypadku poprzedników.

Nie oznacza to jednak, że model jest całkowicie wolny od problemów. Wśród zgłaszanych przypadków pojawiają się m.in. usterki turbosprężarek i skrzyń biegów. TÜV wskazuje także na akcje serwisowe dotyczące przewodów paliwowych oraz elementów maski silnika.

Co sprawdzić przed zakupem używanego Sandero?

Ogromna popularność Sandero sprawia, że model jest bardzo częstym wyborem na rynku wtórnym. Przy zakupie używanego egzemplarza warto jednak dokładnie sprawdzić kilka obszarów.

Najwięcej uwagi należy poświęcić zawieszeniu, układowi kierowniczemu, hamulcom oraz oświetleniu. W przypadku aut z silnikami turbodoładowanymi warto również zweryfikować historię serwisową i stan układu doładowania.

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Bestseller Europy pod lupą rynku wtórnego

Dacia udowodniła swoją skuteczność jako nowe, przystępne cenowo auto, zdobywając pozycję lidera europejskiej sprzedaży. Raport TÜV pokazuje jednak drugą stronę sukcesu — starsze egzemplarze wymagają większej uwagi podczas zakupu.

Dla kierowców oznacza to, że atrakcyjna cena używanego Sandero powinna iść w parze z dokładną kontrolą techniczną. Popularność modelu raczej nie spadnie, ale wiedza o jego słabszych punktach może pomóc uniknąć kosztownych napraw.