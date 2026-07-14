Apteczka obowiązkowa w autach od 2027 r. Wiadomo, kogo obejmą nowe przepisy

Apteczka ma stać się obowiązkowym wyposażeniem nie wszystkich aut, lecz tych zarejestrowanych po 31 marca 2027 r. Problem polega na tym, że projekt rozporządzenia nakazuje jej posiadanie, ale nie precyzuje zawartości.

To zostawia kierowców i służby kontrolne w niepewności na etapie wdrażania. Wyjaśniamy, kogo obejmie obowiązek, jakie są największe luki projektu i jakie inne zmiany planuje resort.

Apteczka obowiązkowa od 1 kwietnia 2027 r. Ale tylko dla części samochodów

Projekt Ministerstwa Infrastruktury zakłada, że apteczka stanie się obowiązkowym wyposażeniem samochodów osobowych rejestrowanych po raz pierwszy od 1 kwietnia 2027 r. Nowe przepisy nie obejmą aut już poruszających się po polskich drogach.

O tym, czy pojazd podlega nowym wymaganiom, zdecyduje data pierwszej rejestracji wpisana w dokumentach oraz w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Resort szacuje, że każdego roku obowiązek obejmie około 650 tys. nowo rejestrowanych samochodów.

Na razie kierowcy nie muszą kupować apteczki z obawy przed mandatem. Projekt wciąż jest na etapie prac legislacyjnych i jego ostateczny kształt może się jeszcze zmienić.

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Projekt wprowadza obowiązek, ale nie mówi, co ma być w apteczce

Największe kontrowersje budzi fakt, że projekt nakłada obowiązek posiadania apteczki, ale nie określa jej wyposażenia.

Ministerstwo nie wskazuje:

listy obowiązkowych elementów,

normy, którą apteczka ma spełniać,

terminów ważności wyposażenia,

sposobu przechowywania zestawu w samochodzie.

W uzasadnieniu pojawia się jedynie odniesienie do apteczek zgodnych z niemiecką normą DIN 13164, jednak sama norma nie została wpisana do projektu jako obowiązkowa.

Oznacza to, że na obecnym etapie nie wiadomo, czy wystarczy dowolna apteczka dostępna w sprzedaży, czy przed wejściem przepisów w życie resort doprecyzuje wymagania.

Obowiązek nie obejmie wszystkich kierowców

Projekt nie zmienia sytuacji właścicieli samochodów zarejestrowanych przed 1 kwietnia 2027 r. Nadal obowiązkowym wyposażeniem pozostaną wyłącznie:

gaśnica,

trójkąt ostrzegawczy.

Apteczki już dziś są wymagane m.in. w autobusach, taksówkach oraz pojazdach nauki jazdy i egzaminowania.

Co z kontrolami i mandatami?

Na razie nie ma podstaw do karania kierowców za brak apteczki. Projekt nie został jeszcze przyjęty, dlatego obowiązek nie obowiązuje.

Dodatkowym problemem pozostaje brak precyzyjnych wymagań dotyczących wyposażenia. Bez określenia minimalnej zawartości trudno będzie jednoznacznie ocenić podczas kontroli, czy kierowca spełnił nowe przepisy.

Ostateczne zasady poznamy dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego i publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

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Projekt przewiduje także inne zmiany

Nowelizacja nie dotyczy wyłącznie apteczek. Ministerstwo Infrastruktury proponuje również:

utrudnienie zwiększania prędkości hulajnóg elektrycznych poprzez ingerencję w ich konstrukcję lub oprogramowanie,

zmiany dotyczące wymagań technicznych dla ciągników rolniczych,

zniesienie obowiązku przewożenia koła zapasowego w autobusach,

ograniczenie możliwości stylizowania pojazdów zabytkowych na współczesne radiowozy i inne pojazdy uprzywilejowane.

Na razie są to propozycje, które mogą jeszcze zostać zmienione podczas dalszych prac nad rozporządzeniem. Największą niewiadomą pozostaje obowiązkowa apteczka - wiadomo, od kiedy ma być wymagana, ale nadal nie wiadomo, co dokładnie powinno się w niej znaleźć.