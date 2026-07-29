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Chiński rywal Maybacha z ekspresem do kawy. Maextro V800 kosztuje ponad milion juanów
Chiński rywal Maybacha z ekspresem do kawy. Maextro V800 kosztuje ponad milion juanów Chiński rywal Maybacha z ekspresem do kawy. Maextro V800 kosztuje ponad milion juanów

Chiński rywal Maybacha z ekspresem do kawy. Maextro V800 kosztuje ponad milion juanów

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Maextro V800 wjeżdża na rynek jako luksusowy van z ambicjami klasy premium. Chiński model kosztuje w przedsprzedaży nawet 1,2 mln juanów, oferuje napęd hybrydowy o mocy 530 KM, aktywne zawieszenie i nietypowy dodatek – fabryczny ekspres do kawy.

Jeszcze kilka lat temu chińskie samochody kojarzyły się głównie z próbą dogonienia europejskich producentów. Maextro V800 pokazuje jednak, że sytuacja szybko się zmienia. To nie jest już tylko walka o niższą cenę, ale próba wejścia do świata luksusu z własnym pomysłem na komfort i technologię.

Maextro V800 to luksusowy van z mocnym napędem

Pod względem technicznym Maextro V800 wyraźnie wykracza poza typowe vany. Model korzysta z układu hybrydowego typu PHEV/EREV, w którym turbodoładowany silnik benzynowy 1,5 l pełni funkcję generatora energii, a za napęd odpowiadają dwa silniki elektryczne.

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Łączna moc układu wynosi 390 kW, czyli około 530 KM. Przedni silnik rozwija 160 kW, a tylny 230 kW, dzięki czemu samochód otrzymuje napęd na obie osie. Przedsprzedaż rozpoczęła się 25 czerwca, natomiast oficjalny debiut rynkowy zaplanowano na 5 sierpnia 2026 roku.

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Ponad 5,5 metra długości i pozycja rywala Maybacha

Maextro V800 to naprawdę duży samochód. Nadwozie mierzy 5,495 m długości, rozstaw osi wynosi 3,43 m, szerokość to 2,006 m, a wysokość 1,85 m. Dopuszczalna masa całkowita sięga 3,8 tony.

Chiński rywal Maybacha z ekspresem do kawy. Maextro V800 kosztuje ponad milion juanów

Producent pozycjonuje model jako luksusowego vana będącego odpowiednikiem limuzyny Maextro S800. Marka chce rywalizować z najdroższymi samochodami segmentu premium, gdzie od lat dominują takie firmy jak Mercedes czy Lexus.

Ekspres do kawy na pokładzie i wyposażenie klasy premium

Największą ciekawostką w wyposażeniu Maextro V800 jest fabryczny ekspres do kawy. Urządzenie korzysta z kapsułek i pozwala przygotować espresso, americano oraz herbatę. Ma zbiornik na wodę o pojemności 0,5 litra oraz zabezpieczenie rodzicielskie.

Chiński rywal Maybacha z ekspresem do kawy. Maextro V800 kosztuje ponad milion juanów

Klienci, którzy nie potrzebują ekspresu, mogą zamienić go bez dodatkowych opłat na schowek z niewielkim sejfem. W standardzie znajdzie się również lidar, aktywne zawieszenie oraz rozbudowane systemy wspomagania kierowcy.

Cena Maextro V800 może przekroczyć pół miliona złotych

Ceny przedsprzedażowe ustalono na poziomie 800 000–1,2 mln juanów. W bezpośrednim przeliczeniu daje to około 449–674 tys. zł, jednak rzeczywista cena po uwzględnieniu europejskich kosztów, podatków i polityki dystrybutorów mogłaby być znacznie wyższa.

Zainteresowanie modelem jest na razie duże. Huawei poinformowało, że w niespełna miesiąc od rozpoczęcia przedsprzedaży zebrano ponad 10 tys. zamówień na modele Maextro V680 i V800, a około 80 proc. klientów wybrało właśnie większego V800.

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Chiński sposób na luksusowe samochody

Maextro V800 pokazuje, jak szybko chińscy producenci zmieniają podejście do segmentu premium. Zamiast kopiować europejskie rozwiązania, marki takie jak HIMA eksperymentują z własną definicją luksusu, łącząc ogromną przestrzeń, nowoczesną technologię i nietypowe dodatki.

Ekspres do kawy w samochodzie może wyglądać jak gadżet, ale jest symbolem nowego kierunku w projektowaniu luksusowych aut. Maextro V800 ma udowodnić, że chińskie marki chcą konkurować już nie tylko ceną, lecz także pomysłem na komfort i wyposażenie.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 29.07.2026 09:10
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