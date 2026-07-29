Nowe fotoradary zrobią zdjęcie z przodu i z tyłu. Kierowcy często nawet tego nie zauważą

Nowoczesne stacjonarne fotoradary potrafią zrobić zdjęcie zarówno nadjeżdżającemu, jak i oddalającemu się pojazdowi. Co więcej, kierowca często nawet nie zauważy momentu wykonania fotografii, ponieważ urządzenia wykorzystują doświetlanie w podczerwieni zamiast klasycznej lampy błyskowej.

Najnowsze modele, takie jak Mesta Fusion RN czy MultaRadar CD, kontrolują kilka pasów ruchu jednocześnie, a zawiadomienie o wykroczeniu może trafić do kierowcy nawet po kilku miesiącach.

Nowe fotoradary fotografują z przodu i z tyłu

Jeszcze kilka lat temu większość stacjonarnych fotoradarów wykonywała zdjęcia wyłącznie od przodu pojazdu. Pozwalało to zarejestrować nie tylko tablicę rejestracyjną, ale również wizerunek kierowcy.

Dziś sytuacja wygląda inaczej. Nowoczesne urządzenia, takie jak Mesta Fusion RN czy MultaRadar CD, wyposażono w podwójne głowice, dzięki którym mogą rejestrować wykroczenia zarówno pojazdów nadjeżdżających, jak i oddalających się. Oznacza to, że przekonanie, iż fotoradar nie zrobi zdjęcia od tyłu, w wielu przypadkach jest już nieaktualne.

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Zdjęcie bez błysku? To już standard

Jednym z najczęstszych mitów jest przekonanie, że wykonaniu zdjęcia zawsze towarzyszy charakterystyczny błysk.

W praktyce coraz więcej fotoradarów korzysta z doświetlania w podczerwieni, które jest niewidoczne dla ludzkiego oka. Dzięki temu urządzenie może zarejestrować wykroczenie bez zwracania uwagi kierowcy, zwłaszcza w nocy lub przy słabszym oświetleniu.

Przy dobrej widoczności dodatkowe doświetlenie często nie jest w ogóle potrzebne, dlatego wielu kierowców nawet nie zdaje sobie sprawy, że ich pojazd został sfotografowany.

Ile wynosi zasięg nowych urządzeń?

Nowoczesne stacjonarne fotoradary mogą pracować na dystansie sięgającym około 60 metrów, choć w praktyce zdjęcia najczęściej wykonywane są z mniejszej odległości. Zależy to od rodzaju urządzenia, miejsca montażu, kąta ustawienia oraz pasa ruchu, którym porusza się pojazd.

Dodatkową przewagą nowych konstrukcji jest możliwość jednoczesnego monitorowania kilku pasów ruchu, co zwiększa skuteczność wykrywania wykroczeń.

Od jakiej prędkości fotoradar robi zdjęcie?

Nie istnieje jedna, obowiązująca w całym kraju wartość. Najczęściej urządzenia są konfigurowane tak, aby rejestrować przekroczenia prędkości od około 11 km/h ponad obowiązujący limit, jednak ustawienia mogą różnić się w zależności od lokalizacji i rodzaju urządzenia.

Oznacza to, że na drodze z ograniczeniem do 40 km/h nawet niewielkie przekroczenie prędkości może zostać zarejestrowane.

Kiedy przychodzi mandat?

Po zarejestrowaniu wykroczenia odpowiednie służby mają do 180 dni na doręczenie zawiadomienia. W praktyce większość kierowców otrzymuje korespondencję znacznie szybciej – zwykle w ciągu kilku tygodni.

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Przesyłka zawiera formularze umożliwiające przyjęcie mandatu, odmowę jego przyjęcia lub wskazanie osoby, która prowadziła pojazd w chwili popełnienia wykroczenia.

Nowa generacja fotoradarów działa skuteczniej i dyskretniej niż starsze urządzenia. Potrafią rejestrować pojazdy z obu kierunków, kontrolować kilka pasów ruchu jednocześnie i wykonywać zdjęcia bez widocznego błysku. Dla kierowców oznacza to jedno – coraz trudniej liczyć na to, że przekroczenie prędkości pozostanie niezauważone.