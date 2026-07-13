Czy skarbówka ma dostęp do danych z CANARD? Ministerstwo rozwiewa wątpliwości

Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że Krajowa Administracja Skarbowa może wystąpić o dane z systemu CANARD. Nie oznacza to jednak, że fiskus ma stały dostęp do bazy fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na wniosek, w konkretnej sprawie i na podstawie obowiązujących przepisów.

To ważna informacja przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się, czy materiały z CANARD mogą być wykorzystywane podczas kontroli dotyczących samochodów firmowych, w tym rozliczeń VAT.

KAS może uzyskać dane z CANARD, ale tylko w konkretnej sprawie

Resort infrastruktury wyjaśnił, że podstawą do wystąpienia o dane mogą być art. 46 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej lub przepisy Kodeksu postępowania karnego - w zależności od charakteru prowadzonego postępowania.

Jak podkreśliła rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury Anna Szumańska, KAS nie ma swobodnego ani nieograniczonego dostępu do systemu CANARD. Każde udostępnienie informacji wymaga formalnego wniosku i musi dotyczyć konkretnej sprawy.

Oznacza to, że urzędnicy nie mogą dowolnie przeglądać historii przejazdów wybranego pojazdu.

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Jakie dane gromadzi system CANARD?

System CANARD zbiera znacznie więcej informacji niż sam fakt przekroczenia prędkości.

W przypadku fotoradarów zapisywane są między innymi:

zdjęcie pojazdu,

numer rejestracyjny,

data i godzina zdarzenia,

miejsce wykroczenia,

rodzaj naruszenia,

dane właściciela, posiadacza lub kierującego.

Przy odcinkowym pomiarze prędkości system zapisuje dodatkowo średnią prędkość pojazdu oraz obowiązujące na danym odcinku ograniczenie.

Ministerstwo podkreśla, że dane te są gromadzone przede wszystkim na potrzeby egzekwowania przepisów ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa.

Czy zdjęcia z fotoradarów mogą posłużyć podczas kontroli VAT?

To pytanie najczęściej zadają przedsiębiorcy korzystający z samochodów firmowych.

Ministerstwo nie potwierdziło, że dane z CANARD będą wykorzystywane podczas standardowych kontroli podatkowych dotyczących odliczania VAT. Potwierdziło jedynie, że KAS może wystąpić o takie informacje, jeśli będzie to uzasadnione prowadzonym postępowaniem.

Nie oznacza to więc automatycznego dostępu fiskusa do zdjęć z fotoradarów ani możliwości masowej weryfikacji sposobu wykorzystywania samochodów firmowych.

CANARD i ANPRS PL to dwa różne systemy

Ministerstwo zwraca również uwagę, że CANARD i ANPRS PL pełnią zupełnie inne funkcje.

CANARD, zarządzany przez GITD, służy do rejestrowania wykroczeń drogowych. ANPRS PL jest natomiast systemem wykorzystywanym przez KAS do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

W przypadku CANARD zasady udostępniania danych są jasno określone - informacje trafiają do KAS wyłącznie na wniosek i w związku z konkretną sprawą. Nie ma możliwości stałego podglądu całej bazy przez administrację skarbową.

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Co to oznacza dla kierowców i przedsiębiorców?

Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury uspokaja kierowców i właścicieli firm. Fiskus nie otrzymał nieograniczonego dostępu do danych z fotoradarów ani odcinkowych pomiarów prędkości.

Jednocześnie resort potwierdził, że w uzasadnionych przypadkach informacje z CANARD mogą zostać przekazane KAS. Na razie nie wiadomo jednak, jak często skarbówka korzysta z tej możliwości i czy dane te będą wykorzystywane przy kontrolach rozliczeń związanych z samochodami firmowymi.

Na dziś jedno pozostaje pewne - dostęp do danych z CANARD jest możliwy wyłącznie w ramach konkretnego postępowania i nie ma charakteru powszechnego ani automatycznego.