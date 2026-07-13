Toyota może przywrócić sportowy charakter Camry. Nazwa Apex właśnie trafiła do rejestracji

Toyota zarejestrowała wniosek o znak Camry Apex w amerykańskim urzędzie patentowym — sygnał możliwej premiery bardziej wyrazistej odmiany sedana. Zgłoszenie obejmuje samochody i części konstrukcyjne, więc producent realnie zabezpiecza nazwę na rynku, a nie ogranicza się do kampanii marketingowej.

Nazwa Apex wcześniej pojawiała się przy usportowionych wariantach Toyoty, co dodatkowo podkręca oczekiwania. Postępowanie w USPTO trwa, dlatego przyglądamy się, czego można się spodziewać po ewentualnej wersji Apex.

Toyota zgłosiła znak Camry Apex. Co to oznacza?

30 czerwca 2026 roku Toyota złożyła wniosek o rejestrację znaku towarowego Camry Apex w amerykańskim urzędzie patentowym USPTO. Zgłoszenie obejmuje samochody oraz części konstrukcyjne, dlatego nie wygląda na zwykły marketingowy dodatek, ale na nazwę przygotowaną z myślą o konkretnym zastosowaniu.

Postępowanie nadal trwa, a Toyota nie potwierdziła jeszcze żadnego nowego modelu. Sama rejestracja sugeruje jednak, że marka zabezpiecza możliwość wykorzystania tej nazwy w przyszłości.

Określenie Apex nie jest dla Toyoty nowe. Producent używał go już przy usportowionej Corolli Apex Edition z 2021 roku, a jeszcze większe emocje budzi skojarzenie ze Sprinter Trueno GT Apex, czyli legendarną odmianą AE86.

To ważna wskazówka, ale nie oznacza automatycznie, że Camry otrzyma mocniejszy silnik. Toyota może pójść drogą znaną z Corolli, czyli stworzyć bardziej charakterystyczną wersję bez dużych zmian pod maską.

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Camry Apex raczej z lepszym zawieszeniem niż większą mocą

Najbardziej prawdopodobny scenariusz zakłada sportowy pakiet stylistyczny i zmiany w układzie jezdnym. Corolla Apex Edition nie dostała mocniejszego silnika, ale otrzymała obniżone zawieszenie, inne ustawienia amortyzatorów oraz zmodyfikowane wspomaganie kierownicy.

Podobne rozwiązanie miałoby sens w przypadku Camry. Obecna amerykańska wersja sedana korzysta z hybrydowego napędu o mocy 225 KM, a odmiana z napędem na wszystkie koła rozwija 232 KM. Toyota nie daje na razie żadnych sygnałów, że planuje stworzyć mocniejszą jednostkę specjalnie dla wersji Apex.

Jeśli projekt rzeczywiście trafi do produkcji, bardziej realne są zmiany zwiększające emocje za kierownicą:

sportowo zestrojone zawieszenie

bardziej agresywna stylistyka nadwozia

specjalne felgi i elementy wykończenia

sportowe fotele

zmieniona akustyka układu wydechowego

Camry Apex mogłaby więc być bardziej wyrazistą wersją komfortowego sedana, a nie pełnoprawnym sportowym autem.

Toyota Camry Apex - sportowy charakter zamiast rewolucji

Toyota od lat stosuje nazwę Apex jako sposób na podkreślenie charakteru auta. Nie chodziło dotąd o stworzenie ekstremalnej wersji, lecz o dodanie emocji do samochodów, które w standardowej odmianie nastawione są przede wszystkim na codzienną wygodę.

W przypadku Camry taki kierunek byłby szczególnie interesujący. Sedan Toyoty od lat kojarzy się z komfortem, spokojną jazdą i niezawodnością, ale nie należy do najbardziej emocjonujących modeli w gamie.

Wersja Apex mogłaby zmienić ten wizerunek bez odbierania Camry jej podstawowych zalet. Toyota mogłaby zaoferować klientom samochód nadal praktyczny, ale z bardziej sportowym wyglądem i lepszym prowadzeniem.

To podejście pasowałoby do obecnej strategii marki. Toyota pokazuje, że potrafi budować emocje przez modele GR, takie jak GR Yaris czy GR Corolla, ale nie każdy samochód musi otrzymać ekstremalną odmianę. Camry Apex byłaby raczej łagodniejszą interpretacją sportowego charakteru.

Czy Camry Apex trafi do Europy i Polski?

Na razie wszystko wskazuje na to, że Camry Apex byłaby projektem skierowanym przede wszystkim na rynek amerykański. Rejestracja znaku została złożona w USPTO, a Toyota nie zapowiedziała żadnej europejskiej premiery.

Dla klientów w Europie oznacza to, że szanse na dostępność tej wersji są obecnie ograniczone. Camry na Starym Kontynencie pełni przede wszystkim rolę komfortowego samochodu hybrydowego, a Toyota nie sygnalizowała planów wprowadzenia sportowej odmiany sedana.

Szkoda, bo bardziej charakterystyczna wersja mogłaby wyróżnić model na rynku, gdzie klasyczne sedany mają coraz trudniejsze zadanie. Camry Apex mogłaby przyciągnąć kierowców szukających czegoś bardziej nietypowego niż kolejnego SUV-a.

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Camry Apex i historia sportowych Toyot

Nazwa Apex niesie ze sobą spory bagaż historii. Najbardziej znanym przykładem pozostaje Sprinter Trueno GT Apex, czyli wersja AE86, która stała się ikoną japońskiej motoryzacji.

Toyota wykorzystała tę nazwę także później przy Corolli Apex Edition. Tam jednak nie chodziło o ekstremalne osiągi, lecz o poprawę prowadzenia i wyglądu.

Dlatego podobny scenariusz dla Camry wydaje się najbardziej prawdopodobny. Nowa odmiana mogłaby dostać bardziej agresywny wygląd, sportowe nastawy zawieszenia i kilka dodatków poprawiających wrażenia z jazdy, ale bez radykalnej zmiany charakteru.

Rejestracja znaku Camry Apex nie jest jeszcze zapowiedzią gotowego samochodu. Pokazuje jednak, że Toyota rozważa dodanie swojemu popularnemu sedanowi większej dawki emocji. Jeśli projekt zostanie zrealizowany, będzie to raczej sportowy akcent niż rewolucja techniczna.