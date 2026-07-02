CANARD uruchomił nowe odcinkowe pomiary prędkości. Rekordowy odcinek ma 19 km

Na A1 uruchomiono odcinkowy pomiar prędkości o rekordowej długości 19 km między węzłami Mykanów i Radomsko. CANARD włączył też OPP na S5 między Poznaniem Zachód a Stęszewem o długości 9 km oraz na S6 między węzłami Gdańsk Lotnisko i Park Gdańsk na odcinku 3,8 km.

Na A1 obowiązuje limit 140 km na godz., a na obu ekspresówkach 120 km na godz.

Gdzie uruchomiono nowe odcinkowe pomiary prędkości?

CANARD uruchomił trzy nowe odcinkowe pomiary prędkości na autostradzie A1 oraz drogach ekspresowych S5 i S6. Największą zmianą jest nowy system na A1 między węzłami Mykanów i Radomsko. To obecnie jeden z najdłuższych odcinków objętych takim nadzorem w Polsce - ma aż 19 km. Na autostradzie obowiązuje standardowy limit 140 km/h dla samochodów osobowych.

Nowy OPP działa także na S5 między węzłami Poznań Zachód i Stęszew. Odcinek liczy 9 km, a kierowców obowiązuje ograniczenie do 120 km/h.

Trzeci system uruchomiono na S6 pomiędzy węzłami Gdańsk Lotnisko i Park Gdańsk. Pomiar obejmuje 3,8 km, również przy obowiązującym limicie 120 km/h.

We wszystkich przypadkach system wylicza średnią prędkość z całego odcinka, dlatego krótkie zwolnienie przed końcem trasy nie pozwoli uniknąć mandatu.

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W czerwcu przybyło znacznie więcej nowych OPP

A1, S5 i S6 to tylko część nowych lokalizacji. W czerwcu CANARD uruchomił kolejne odcinkowe pomiary prędkości między innymi na drogach S6, S7, S17 i S19.

Nowe systemy pojawiły się m.in. na odcinkach:

S6 Matarnia - Owczarnia,

S7 Nowy Dwór Gdański - Dworek,

S7 Barcza - Kielce Północ,

S17 Chrząchówek - Markuszów,

S19 Lublin Węglin - Lublin.

Równocześnie uruchomiono również nowe fotoradary na drogach krajowych i w miastach, m.in. w Rabce-Zdroju, Zegrzu, Rzeszowie oraz Błoniu-Wsi.

To kolejny etap rozbudowy systemu automatycznego nadzoru nad ruchem prowadzonego przez CANARD.

Mandaty są takie same jak przy zwykłym pomiarze

Odcinkowy pomiar prędkości nie wprowadza osobnego taryfikatora. Obowiązują te same mandaty i liczba punktów karnych, co przy przekroczeniu prędkości zarejestrowanym przez patrol policji lub fotoradar.

Kary zaczynają się od 50 zł i 1 punktu karnego za przekroczenie prędkości do 10 km/h. Przy większych naruszeniach szybko rosną - za przekroczenie o ponad 70 km/h mandat wynosi 2500 zł, a w przypadku recydywy nawet 5000 zł. Do tego kierowca otrzymuje maksymalnie 15 punktów karnych.

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CANARD stawia na długie odcinki dróg szybkiego ruchu

Nowe instalacje pokazują, że CANARD koncentruje się przede wszystkim na autostradach i drogach ekspresowych. Szczególnie wyróżnia się 19-kilometrowy odcinek A1 między Mykanowem i Radomskiem, na którym kierowcy muszą utrzymywać stałą prędkość przez niemal całą długość trasy.

Rozbudowa sieci OPP oznacza, że coraz trudniej będzie uniknąć kontroli poprzez krótkie hamowanie przed kamerą. System mierzy średnią prędkość od początku do końca odcinka, dlatego liczy się tempo jazdy na całej trasie, a nie tylko w miejscu ustawienia kamer. Dzięki temu odcinkowe pomiary stają się jednym z najskuteczniejszych narzędzi kontroli prędkości na polskich drogach.