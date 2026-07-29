Elektryki wygrywają z benzyną i dieslem. Nowy raport pokazuje ogromną przewagę

Samochody elektryczne wyraźnie wyprzedzają spalinowe pod względem zadowolenia właścicieli. Najnowszy raport JD Power APEAL 2026 pokazuje, że auta elektryczne uzyskały średnio 910 punktów na 1000, podczas gdy modele spalinowe i hybrydowe zdobyły 850 punktów.

To różnica aż 109 punktów, a dodatkowo elektryki poprawiły swój wynik rok do roku o 22 punkty.

JD Power sprawdziło opinie kierowców po 90 dniach użytkowania

Badanie APEAL (Automotive Performance, Execution and Layout) zostało przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych dla samochodów roku modelowego 2026. Co istotne, ankiety wypełniali właściciele dokładnie po 90 dniach od zakupu. Taki termin nie jest przypadkowy – pozwala oddzielić pierwsze emocje związane z odbiorem auta od rzeczywistych doświadczeń z codziennej eksploatacji.

Dzięki temu wyniki lepiej pokazują, jak samochody sprawdzają się na co dzień, a nie tylko podczas pierwszych tygodni użytkowania.

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Oceniano 37 elementów samochodu

Respondenci oceniali 37 różnych aspektów pojazdu, które składają się na ogólną satysfakcję z użytkowania. Pod uwagę brano między innymi:

osiągi i pracę układu napędowego,

komfort jazdy i wyciszenie,

system multimedialny,

ergonomię wnętrza,

wsiadanie i wysiadanie,

ekonomię użytkowania.

Każdy model otrzymywał końcowy wynik w 1000-punktowej skali, co pozwala porównywać poziom zadowolenia kierowców niezależnie od segmentu czy rodzaju napędu.

Elektryki zwiększają przewagę nad autami spalinowymi

Najciekawszym wnioskiem z raportu jest rosnąca przewaga samochodów elektrycznych. Średni wynik 910 punktów oznacza nie tylko przewagę nad autami spalinowymi i hybrydowymi, ale również wzrost o 22 punkty względem poprzedniego badania.

JD Power porównywało wyniki także według rodzaju napędu, segmentu rynku oraz roczników, dzięki czemu widać wyraźny trend – właściciele aut elektrycznych są dziś bardziej zadowoleni z codziennego użytkowania swoich samochodów niż kierowcy modeli spalinowych.

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To ważny sygnał dla producentów

Raport pokazuje, że samochody elektryczne przestają być wyborem wyłącznie dla entuzjastów nowych technologii. Coraz częściej przekonują kierowców także pod względem komfortu, łatwości obsługi i ogólnego doświadczenia z jazdy.

Jeśli ten trend się utrzyma, producenci aut spalinowych będą musieli jeszcze mocniej skupić się na jakości codziennego użytkowania swoich modeli. Dziś to właśnie elektryki wyznaczają kierunek, jeśli chodzi o satysfakcję właścicieli po pierwszych miesiącach eksploatacji.