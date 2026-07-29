Nowe Audi Q9 może namieszać w segmencie SUV-ów. Tak wygląda rywal BMW X7

Audi oficjalnie wchodzi do segmentu największych luksusowych SUV-ów. Nowe Audi Q9 mierzy 5,31 m długości, oferuje do siedmiu miejsc i debiutuje w Europie z 3,0-litrowym dieslem V6 o mocy 299 KM.

Produkcja ruszy w Bratysławie, pierwsze dostawy zaplanowano na listopad 2026 roku, a ceny w Niemczech startują od 108 400 euro. Model ma rywalizować przede wszystkim z BMW X7 i Mercedesem GLS.

Audi Q9 jest większe od BMW X7 i Mercedesa GLS

Przez lata największym SUV-em w gamie Audi pozostawało Q7. Teraz marka z Ingolstadt dołącza do segmentu pełnowymiarowych SUV-ów premium, w którym od dawna obecne są BMW X7 i Mercedes GLS.

Audi Q9 ma 5310 mm długości, 2210 mm szerokości i 1810 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 3140 mm. Oznacza to, że jest dłuższe zarówno od BMW X7 (5181 mm), jak i Mercedesa GLS (5223 mm), a także wyraźnie większe od obecnego Audi Q7.

Takie gabaryty mają przełożyć się przede wszystkim na przestronność kabiny. Manewrowanie ułatwią natomiast system kamer 360 stopni, automatyczne parkowanie oraz opcjonalna skrętna tylna oś, która przy niskich prędkościach skręca tylne koła nawet o 5 stopni.

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Siedem miejsc w standardzie, sześć w wersji premium

Standardowo Audi Q9 będzie oferowane jako samochód siedmiomiejscowy. W drugim rzędzie znajdą się trzy pełnowymiarowe siedzenia, każde wyposażone w mocowania ISOFIX.

Audi przygotowało również luksusową wersję sześciomiejscową. Zamiast klasycznej kanapy pojawią się dwa niezależne, elektrycznie regulowane fotele z podłokietnikami, przeznaczone przede wszystkim dla klientów oczekujących komfortu zbliżonego do limuzyn klasy luksusowej.

Producent przekonuje również, że trzeci rząd siedzeń został zaprojektowany z myślą także o dorosłych pasażerach, choć rzeczywisty komfort zweryfikują dopiero pierwsze testy.

Nowością będą także automatycznie otwierane i zamykane drzwi. Czujniki wykryją przeszkody oraz nadjeżdżających rowerzystów lub samochody i w razie potrzeby zablokują możliwość otwarcia drzwi.

Największy szklany dach w historii Audi

Q9 otrzyma panoramiczny dach o powierzchni przekraczającej 1,5 m², który będzie można nie tylko uchylać, ale również całkowicie otwierać.

Opcjonalnie dostępna będzie bardziej zaawansowana wersja z możliwością regulacji przezroczystości w dziewięciu sekcjach. Po zaparkowaniu szkło automatycznie stanie się nieprzezroczyste, a najbardziej rozbudowana odmiana zaoferuje dodatkowo podświetlenie LED z 84 diodami.

We wnętrzu znajdą się trzy ekrany:

12,3-calowe cyfrowe zegary,

14,5-calowy ekran centralny,

12,3-calowy wyświetlacz przed pasażerem.

System multimedialny działa na platformie Android Automotive OS, a asystent głosowy może korzystać z możliwości ChatGPT przy odpowiadaniu na bardziej złożone pytania.

Na początek diesel V6 o mocy 299 KM

Wbrew obecnym trendom Audi rozpoczyna sprzedaż Q9 od klasycznego silnika wysokoprężnego.

Pod maską pracuje 3,0-litrowy diesel V6 rozwijający 299 KM i 630 Nm, współpracujący z ośmiobiegową automatyczną skrzynią tiptronic oraz napędem quattro.

Jednostkę wspiera układ MHEV plus, który może chwilowo dostarczyć dodatkowe 24 KM podczas ruszania lub wyprzedzania. System korzysta z instalacji 48 V, dodatkowego silnika elektrycznego oraz elektrycznie napędzanej sprężarki ograniczającej opóźnienie turbodoładowania.

Na wybranych rynkach pojawi się także słabszy wariant diesla o mocy 245 KM i 500 Nm. Audi nie potwierdziło jeszcze, które wersje trafią do Polski.

Standardem będzie pneumatyczne zawieszenie z regulacją prześwitu w zakresie 90 mm. Opcjonalnie dostępne będą sportowa pneumatyka, progresywny układ kierowniczy oraz skrętna tylna oś.

Cyfrowe światła OLED z nowymi funkcjami

Jednym z najbardziej zaawansowanych elementów Q9 będą cyfrowe tylne lampy OLED trzeciej generacji. Łącznie wykorzystują 512 indywidualnie sterowanych segmentów.

Światła nie ograniczają się wyłącznie do animacji. Mogą ostrzegać kierowców o zagrożeniu znajdującym się przed samochodem, a reflektory Matrix LED potrafią wyświetlać informacje na nawierzchni oraz skuteczniej doświetlać pieszych.

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Ile kosztuje Audi Q9?

W Niemczech ceny Audi Q9 TDI startują od 108 400 euro, co po prostym przeliczeniu odpowiada około 469 tys. zł. Polski cennik zostanie ogłoszony później.

Zamówienia na pierwszych europejskich rynkach ruszą pod koniec lipca 2026 roku, a pierwsze dostawy zaplanowano na listopad. Produkcja modelu będzie odbywać się w fabryce Volkswagena w Bratysławie.

Nowe Audi Q9 ma wszystkie cechy flagowego SUV-a: ogromne rozmiary, trzy rzędy siedzeń, bogate wyposażenie i najnowsze technologie. Najbardziej zaskakuje jednak fakt, że największy SUV marki rozpoczyna swoją rynkową karierę nie jako elektryk, lecz jako sześciocylindrowy diesel. To wyraźny sygnał, że w segmencie luksusowych SUV-ów klienci wciąż oczekują klasycznych jednostek napędowych.