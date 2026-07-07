Fiat wraca z nowym pomysłem. Multiplina ma zyskać nową odsłonę

Fiat zaprezentował w Rzymie Multiplina Concept — nowy koncept mający wypełnić lukę między najmniejszym Topolino a pełnoprawnym autem. Premiera odbyła się podczas pierwszego w historii marki wydarzenia poświęconego mikromobilności, a towarzyszyły jej liczby: wzrost zamówień na Topolino oraz rosnący udział elektryków w segmencie.

Fiat zapowiada Multiplinę jako czteromiejscową konstrukcję w kategorii L7e, z produkcją przewidzianą na 2028 rok i wstępną ceną około 15 tysięcy euro. Pokaz w Rzymie połączył produktową zapowiedź z marketingowymi pomysłami — od stylizowanej nostalgii po praktyczne zastosowania, jak sprzedaż kawy na kółkach.

Fiat pokazał nową Multiplinę. To ma być brakujące ogniwo między Topolino a samochodem

Fiat zaprezentował w Rzymie koncept Multiplina, który ma stać się kolejnym krokiem w rozwoju miejskiej mikromobilności. Producent zapowiada, że seryjna wersja pojawi się w 2028 roku jako lekki pojazd kategorii L7e. Według wstępnych założeń ma oferować cztery miejsca i kosztować około 15 tys. euro.

Fiat stawia na mikromobilność

Premiera odbyła się podczas pierwszego wydarzenia Fiata poświęconego wyłącznie mikromobilności. Obok nowego konceptu marka pokazała również modele Topolino i Tris oraz przypomniała wcześniejszy projekt Quattrolino.

Przy okazji producent pochwalił się wynikami sprzedaży. Według Fiata zamówienia na Topolino w drugim kwartale 2026 roku mają wzrosnąć o 30 proc. rok do roku, a samochody elektryczne odpowiadają już za ponad 60 proc. europejskiego segmentu mikrosamochodów.

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Multiplina ma wypełnić lukę między Topolino a autem

Nowy koncept nie ma zastąpić Topolino. Fiat widzi go jako model pośredni - większy, bardziej praktyczny i zdolny przewieźć cztery osoby, ale nadal znacznie mniejszy od klasycznego samochodu.

Seryjna wersja ma trafić do kategorii L7e, czyli lekkich czterokołowców, które w wielu europejskich miastach stają się alternatywą dla tradycyjnych aut.

Na razie producent nie ujawnił pełnej specyfikacji technicznej. Wiadomo jedynie, że premiera rynkowa planowana jest na 2028 rok, a cena ma wynosić około 15 tys. euro.

Inspiracją była kultowa Multipla

Nazwa nie jest przypadkowa. Multiplina Concept nawiązuje do Fiata 600 Multipla z 1956 roku, ale zamiast odtwarzać klasyczny model, producent postawił na nowoczesną interpretację miejskiego samochodu.

Fiat podkreśla, że chce rozwijać własną wizję mikromobilności, łącząc niewielkie rozmiary z większą funkcjonalnością niż w przypadku Topolino.

Nie tylko samochód, ale pomysł na miejski transport

Podczas prezentacji Fiat pokazał również nietypową wersję przygotowaną we współpracy z Caffè Vergnano. Koncept pełni rolę mobilnej kawiarni, co ma pokazać, że takie pojazdy mogą znaleźć zastosowanie nie tylko jako środek transportu, ale również jako narzędzie dla małego biznesu i usług miejskich.

To wpisuje się w strategię marki, która rozwija całą rodzinę niewielkich pojazdów przeznaczonych do poruszania się po zatłoczonych centrach miast.

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Na polskich drogach wciąż będzie rzadkością

Choć Fiat mocno inwestuje w mikromobilność, w Polsce segment lekkich pojazdów elektrycznych nadal pozostaje niewielki. Topolino pojawia się na naszych drogach sporadycznie, a Multiplina ma trafić do sprzedaży dopiero za kilka lat.

Jeśli jednak zapowiedzi producenta się potwierdzą, nowy model może stać się ciekawą alternatywą dla osób szukających prostego i taniego środka transportu do codziennych przejazdów po mieście. W Europie zainteresowanie takimi konstrukcjami systematycznie rośnie, a Fiat chce odegrać w tym segmencie jedną z głównych ról.