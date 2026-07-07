Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Newsy Fiat
  4. Newsy Fiat Multipla
  5. Fiat wraca z nowym pomysłem. Multiplina ma zyskać nową odsłonę
Fiat wraca z nowym pomysłem. Multiplina ma zyskać nową odsłonę

Fiat wraca z nowym pomysłem. Multiplina ma zyskać nową odsłonę

  • 3 minut

Fiat zaprezentował w Rzymie Multiplina Concept — nowy koncept mający wypełnić lukę między najmniejszym Topolino a pełnoprawnym autem. Premiera odbyła się podczas pierwszego w historii marki wydarzenia poświęconego mikromobilności, a towarzyszyły jej liczby: wzrost zamówień na Topolino oraz rosnący udział elektryków w segmencie.

Fiat zapowiada Multiplinę jako czteromiejscową konstrukcję w kategorii L7e, z produkcją przewidzianą na 2028 rok i wstępną ceną około 15 tysięcy euro. Pokaz w Rzymie połączył produktową zapowiedź z marketingowymi pomysłami — od stylizowanej nostalgii po praktyczne zastosowania, jak sprzedaż kawy na kółkach.

 

Fiat pokazał nową Multiplinę. To ma być brakujące ogniwo między Topolino a samochodem

Fiat zaprezentował w Rzymie koncept Multiplina, który ma stać się kolejnym krokiem w rozwoju miejskiej mikromobilności. Producent zapowiada, że seryjna wersja pojawi się w 2028 roku jako lekki pojazd kategorii L7e. Według wstępnych założeń ma oferować cztery miejsca i kosztować około 15 tys. euro.

  Sprawdź auta dostępne od ręki

Fiat stawia na mikromobilność

Premiera odbyła się podczas pierwszego wydarzenia Fiata poświęconego wyłącznie mikromobilności. Obok nowego konceptu marka pokazała również modele Topolino i Tris oraz przypomniała wcześniejszy projekt Quattrolino.

Przy okazji producent pochwalił się wynikami sprzedaży. Według Fiata zamówienia na Topolino w drugim kwartale 2026 roku mają wzrosnąć o 30 proc. rok do roku, a samochody elektryczne odpowiadają już za ponad 60 proc. europejskiego segmentu mikrosamochodów.

Sprawdź: Masz nowego Fiata Grande Panda? Producent wykrył usterkę wpływającą na widoczność

Multiplina ma wypełnić lukę między Topolino a autem

Nowy koncept nie ma zastąpić Topolino. Fiat widzi go jako model pośredni - większy, bardziej praktyczny i zdolny przewieźć cztery osoby, ale nadal znacznie mniejszy od klasycznego samochodu.

Seryjna wersja ma trafić do kategorii L7e, czyli lekkich czterokołowców, które w wielu europejskich miastach stają się alternatywą dla tradycyjnych aut.

Na razie producent nie ujawnił pełnej specyfikacji technicznej. Wiadomo jedynie, że premiera rynkowa planowana jest na 2028 rok, a cena ma wynosić około 15 tys. euro.

Inspiracją była kultowa Multipla

Nazwa nie jest przypadkowa. Multiplina Concept nawiązuje do Fiata 600 Multipla z 1956 roku, ale zamiast odtwarzać klasyczny model, producent postawił na nowoczesną interpretację miejskiego samochodu.

Fiat podkreśla, że chce rozwijać własną wizję mikromobilności, łącząc niewielkie rozmiary z większą funkcjonalnością niż w przypadku Topolino.

Nie tylko samochód, ale pomysł na miejski transport

Podczas prezentacji Fiat pokazał również nietypową wersję przygotowaną we współpracy z Caffè Vergnano. Koncept pełni rolę mobilnej kawiarni, co ma pokazać, że takie pojazdy mogą znaleźć zastosowanie nie tylko jako środek transportu, ale również jako narzędzie dla małego biznesu i usług miejskich.

To wpisuje się w strategię marki, która rozwija całą rodzinę niewielkich pojazdów przeznaczonych do poruszania się po zatłoczonych centrach miast.

Zobacz: Fiat zaskoczył podczas premiery. Pokazał dwa modele, które mogą stać się hitami

Na polskich drogach wciąż będzie rzadkością

Choć Fiat mocno inwestuje w mikromobilność, w Polsce segment lekkich pojazdów elektrycznych nadal pozostaje niewielki. Topolino pojawia się na naszych drogach sporadycznie, a Multiplina ma trafić do sprzedaży dopiero za kilka lat.

Jeśli jednak zapowiedzi producenta się potwierdzą, nowy model może stać się ciekawą alternatywą dla osób szukających prostego i taniego środka transportu do codziennych przejazdów po mieście. W Europie zainteresowanie takimi konstrukcjami systematycznie rośnie, a Fiat chce odegrać w tym segmencie jedną z głównych ról.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 07.07.2026 17:33
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Opel Zafira – zerwała z pierwotną ideą. Czy to dobrze?
Zobacz również
Stellantis z kolejnym sukcesem. Po raz drugi zdobył ważną nagrodę

Stellantis z kolejnym sukcesem. Po raz drugi zdobył ważną nagrodę

Stellantis po raz drugi z rzędu sięgnął po Smart Customer Award — tym razem po złoto w kategorii Automatyzacja Obsługi Klienta. Nagrodzono...
Skoda Epiq debiutuje w Polsce. Producent ujawnił ceny i warunki zakupu

Skoda Epiq debiutuje w Polsce. Producent ujawnił ceny i warunki zakupu

Skoda Epiq w Polsce startuje od deklarowanych 112 900 zł, lecz ta kwota dotyczy wyłącznie oferty premierowej i nie jest dostępna od ręki. Na...
Alfa Romeo pokazała wyjątkowy model nad jeziorem Garda. Jest tylko dla wybranych

Alfa Romeo pokazała wyjątkowy model nad jeziorem Garda. Jest tylko dla wybranych

Alfa Romeo zabrała nad jezioro Garda limitowaną Giulię Quadrifoglio Luna Rossa — samochód, którego pakiet aerodynamiczny ma...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Fiat Multipla II 1.6 16V Blupower 95KM 70kW 2004-2010
Fiat Multipla II 1.6 16V Blupower 95KM 70kW 2004-2010
Fiat Multipla w pigułce
Fiat Multipla w pigułce
Kategorie
Kategorie newsów
Fiat Multipla II
Aktualnie przeglądasz Fiat Multipla II
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik