Szukaj
  1. AutoCentrum
  2. Newsy
  3. Newsy Ford
  4. Newsy Ford Puma
  5. Ford odświeżył Pumę. Jest nowy grill, większy ekran i jedno zaskoczenie
Ford odświeżył Pumę. Jest nowy grill, większy ekran i jedno zaskoczenie
Ford odświeżył Pumę. Jest nowy grill, większy ekran i jedno zaskoczenie

Ford odświeżył Pumę. Jest nowy grill, większy ekran i jedno zaskoczenie

  • 3 minut

Ford odświeżył Pumę bez rewolucji. Po liftingu crossover zyskał nowy grill, przeniesiony emblemat i większy ekran we wnętrzu, zachowując swoje największe atuty. 

W codziennej jeździe nadal imponuje zwinnością, komfortowym zawieszeniem i praktycznością, ale litrowy silnik EcoBoost wciąż pozostaje najsłabszym punktem modelu.

Ford Puma po liftingu. Zmiany są subtelne, ale dobrze przemyślane

Lifting Forda Pumy to przykład ewolucji zamiast rewolucji. Producent postawił na delikatne poprawki stylistyczne, które odświeżają wygląd auta, nie zmieniając jego charakteru. To podejście przypomina strategię stosowaną przez wielu producentów – jeśli projekt dobrze się zestarzał, nie warto go zmieniać na siłę.

  Sprawdź ofertę aut dostępnych od ręki

Na pierwszy rzut oka Puma nadal wygląda znajomo, jednak po bliższym przyjrzeniu się widać kilka istotnych zmian. Dzięki nim przód samochodu prezentuje się nowocześniej i bardziej spójnie.

Sprawdź: Ford Fiesta wraca jako elektryk. Zaskakująca współpraca z Renault zmienia wszystko

Nowy grill i emblemat w innym miejscu

Najłatwiej rozpoznać Pumę po liftingu po przeniesionym logo Forda. Emblemat zniknął z maski i trafił na środek nowego grilla, co wpisuje się w aktualny styl marki.

Projektanci lekko zmodyfikowali również zderzak oraz grafikę świateł do jazdy dziennej. Nie są to spektakularne zmiany, ale sprawiają, że samochód wygląda świeżej i łatwiej odróżnić go od wcześniejszej wersji, zwłaszcza po zmroku.

Większy ekran, ale charakter pozostał ten sam

We wnętrzu jedną z najważniejszych nowości jest większy ekran systemu multimedialnego, który poprawia komfort obsługi i wpisuje Pumę w aktualne standardy segmentu.

Ford odświeżył Pumę. Jest nowy grill, większy ekran i jedno zaskoczenie

Poza tym model zachował swoje najmocniejsze strony. Nadal bardzo dobrze sprawdza się w mieście, oferując kompaktowe wymiary, funkcjonalne wnętrze i zawieszenie, które skutecznie łączy komfort z przyjemnością prowadzenia. To jeden z tych crossoverów, który potrafi zaskoczyć pewnością w zakrętach.

EcoBoost nadal budzi największe zastrzeżenia

Największym mankamentem pozostaje litrowy silnik EcoBoost. Jednostka bywa głośna przy wyższych obrotach, momentami sprawia wrażenie ospałej, a rzeczywiste zużycie paliwa nie zawsze odpowiada oczekiwaniom kierowców szukających oszczędnego samochodu do codziennej jazdy.

To właśnie napęd może być elementem, który skłoni część klientów do porównania Pumy z konkurencyjnymi modelami oferującymi bardziej dopracowane lub oszczędniejsze jednostki napędowe.

Zobacz: Ford wraca do Europy z ofensywą produktową. Siedem nowych modeli do końca 2029 roku

Czy lifting wystarczy?

Ford Puma po liftingu pozostaje jednym z ciekawszych miejskich crossoverów. Producent poprawił wygląd, unowocześnił wnętrze i nie zepsuł tego, co od początku było mocną stroną modelu.

Jeśli jednak Ford w kolejnych latach zdecyduje się zmodernizować gamę silników, Puma może jeszcze mocniej umocnić swoją pozycję w segmencie. Dziś największe zmiany dotyczą stylistyki i wyposażenia, natomiast największe wyzwanie nadal kryje się pod maską.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 27.07.2026 08:04
Udostępnij:
Zobacz również nasz wideotest
Audi A5 Coupe - sportowy diesel. Oksymoron?
Zobacz również
To Audi zmieniło chińską motoryzację. Wszystko zaczęło się od modelu 100 C3

To Audi zmieniło chińską motoryzację. Wszystko zaczęło się od modelu 100 C3

Audi 100 C3, Seat Ibiza, Austin Maestro czy Fiat Multipla — wiele europejskich samochodów dostało w Chinach drugie życie. Nie były to...
To może być przełom. Małe elektryki znów stają się opłacalne

To może być przełom. Małe elektryki znów stają się opłacalne

Małe samochody elektryczne znów stają się atrakcyjną propozycją dla kierowców. Producenci stawiają na tańsze baterie LFP, realne...
Dlaczego Porsche, BMW i Mercedes-AMG trzaskają przy skręcaniu? To nie jest usterka

Dlaczego Porsche, BMW i Mercedes-AMG trzaskają przy skręcaniu? To nie jest usterka

Jeśli podczas parkowania słyszysz charakterystyczne trzaski lub czujesz szarpanie kierownicy w Porsche, BMW M czy Mercedesie-AMG, nie musi to...
Dyskusja
Ładowanie komentarzy...
Ford Puma II Crossover E-Gen Elektryczny 43kWh 168KM 124kW od 2024
Ford Puma II Crossover E-Gen Elektryczny 43kWh 168KM 124kW od 2024
Ford Puma w pigułce
Ford Puma w pigułce
Kategorie
Kategorie newsów
Ford Puma II Crossover E-Gen
Aktualnie przeglądasz Ford Puma II Crossover E-Gen
Zobacz więcej filmów
AUTOCENTRUM.PL
Narzędzia
Usługi
Poradnik