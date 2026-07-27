Nowy Hyundai Tucson bez tajemnic? Wyciekło zdjęcie produkcyjnej wersji

Do internetu trafiło zdjęcie, które ma przedstawiać produkcyjną wersję nowego Hyundaia Tucsona piątej generacji. Jeśli fotografia rzeczywiście pochodzi z fabryki, SUV przejdzie wyraźną metamorfozę – otrzyma bardziej kanciastą stylistykę, nowe reflektory, przeniesione logo i zlicowane klamki.

W kabinie pojawi się system Pleos OS oraz nowy zestaw cyfrowych wyświetlaczy. Co ciekawe, podobny kierunek stylistyczny widać już na wizualizacjach kolejnej generacji Kony.

Nowy Hyundai Tucson może wyglądać zupełnie inaczej

Zdjęcie opublikowane w sieci ma przedstawiać produkcyjnego Hyundaia Tucsona piątej generacji (NX5). Choć jego autentyczność nie została potwierdzona przez producenta, projekt jest zgodny z wcześniejszymi samochodami testowymi, które od miesięcy pojawiają się na drogach.

Największą zmianą ma być znacznie bardziej kanciasta stylistyka. Z przodu widać nowe, skośnie ustawione reflektory LED, a logo marki przeniesiono z grilla bezpośrednio na maskę. Profil auta również wygląda nowocześniej dzięki płaskim powierzchniom drzwi i zlicowanym klamkom, które coraz częściej trafiają do nowych modeli Hyundaia.

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Nowe wnętrze z systemem Pleos OS

Zmiany obejmą również kabinę. Centralnym elementem kokpitu ma być duży ekran pracujący pod kontrolą systemu Pleos OS, który Hyundai zapowiada jako nową platformę multimedialną dla swoich samochodów.

Przed kierowcą znajdą się 9,9-calowe cyfrowe zegary, a tunel środkowy zachowa praktyczne rozwiązania znane z obecnego modelu, takie jak dwa uchwyty na kubki i podwójna ładowarka indukcyjna. Całość ma jednak zyskać prostszy, bardziej uporządkowany wygląd.

Premiera jeszcze w tym roku

Według dotychczasowych informacji premiera nowego Tucsona w Korei planowana jest na czwarty kwartał tego roku. Europejski debiut powinien nastąpić w 2027 roku.

Nowa generacja ma być także nieco większa od obecnego modelu, który mierzy 4510 mm długości. Większe nadwozie może oznaczać więcej miejsca w kabinie, ale również zmiany w gamie jednostek napędowych.

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Podobny styl trafi również do nowej Kony

Nie tylko Tucson przejdzie stylistyczną metamorfozę. Wizualizacje kolejnej generacji Hyundaia Kony, planowanej jako model na 2028 rok, pokazują bardzo podobny kierunek projektowania. Producent stawia na ostre linie, minimalistyczne powierzchnie nadwozia oraz nowoczesne rozwiązania we wnętrzu.

Jeśli ujawnione zdjęcie okaże się autentyczne, będzie to pierwszy tak wyraźny sygnał, że Hyundai zamierza ujednolicić wygląd swoich SUV-ów. Nowy Tucson może stać się początkiem kolejnego rozdziału w stylistyce koreańskiej marki i wyznaczyć kierunek dla następnych modeli.