Legenda wraca po 60 latach. Powstanie tylko 10 egzemplarzy Bizzarrini Aperta

Po sześćdziesięciu latach szkiców i pomysłów Bizzarrini zrealizowało projekt, który nigdy nie opuścił szkicownika. Aperta Lusso otwarta wersja 5300 GT zaprojektowana przez młodego Giugiaro w 1963 roku wraca jako nowoczesny restomod z zachowaną kluczową ideą.

Pod maską nadal pracuje amerykańskie V8 Small Block, ale nadwozie i wnętrze odpowiadają współczesnym standardom. Bizzarrini zbuduje tylko 10 egzemplarzy, a każdy powstanie niemal na zamówienie.

Bizzarrini ożywiło projekt sprzed 60 lat

Po ponad sześciu dekadach Bizzarrini zrealizowało projekt, który przez lata istniał wyłącznie na papierze. Mowa o 5300 Aperta Lusso - otwartej odmianie modelu 5300 GT zaprojektowanej w 1963 roku przez młodego Giorgetto Giugiaro, gdy pracował jeszcze dla Bertone.

Od początku nie miał to być klasyczny kabriolet. Giugiaro postawił na nadwozie typu targa ze zdejmowanym panelem dachu i charakterystycznym pałąkiem za fotelami. Projekt spodobał się Giotto Bizzarriniemu, jednak firma skupiała się wtedy na motorsporcie i nigdy nie wprowadziła auta do produkcji.

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Dziś marka wraca do tej koncepcji, ale zamiast wiernej repliki przygotowała nowoczesnego restomoda.

Klasyczna stylistyka, nowoczesna konstrukcja

5300 Aperta Lusso zachowuje proporcje i charakter oryginalnego projektu, ale wykorzystuje współczesne rozwiązania techniczne.

Samochód otrzymał karbonową strukturę nadwozia, nowoczesną elektronikę, sztywniejszą konstrukcję oraz znacznie lepiej wykończone wnętrze. Producent poprawił również uszczelnienia i komfort użytkowania, dzięki czemu auto ma oferować wrażenia klasycznego gran turismo bez typowych kompromisów samochodów z lat 60.

Pod maską nadal pracuje amerykańskie V8

Najważniejszym elementem pozostał silnik Chevrolet Small Block, z którego Giotto Bizzarrini korzystał już ponad pół wieku temu.

Nowa wersja wykorzystuje jednostkę V8 o pojemności 5,3 litra współpracującą z 5-biegową manualną skrzynią Tremec. Moc przekracza 400 KM, czyli o ponad 35 KM więcej niż w historycznym modelu, a prędkość maksymalna wynosi około 280 km/h.

To świadome nawiązanie do filozofii Bizzarriniego, który od zawsze stawiał na lekką konstrukcję i prosty, mocny silnik zamiast bardziej skomplikowanych jednostek V12.

Powstanie tylko 10 egzemplarzy

5300 Aperta Lusso będzie jednym z najbardziej ekskluzywnych modeli ostatnich lat. Produkcja została ograniczona do zaledwie 10 egzemplarzy, a każdy samochód powstanie praktycznie na indywidualne zamówienie.

Producent nie ujawnił jeszcze ceny ani szczegółów sprzedaży, ale już dziś wiadomo, że model trafi przede wszystkim do kolekcjonerów.

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Dla Bizzarrini to znacznie więcej niż kolejny supersamochód. To realizacja projektu, który przez ponad 60 lat pozostawał jedynie szkicem, a dziś pokazuje, że historyczne pomysły można przenieść do XXI wieku bez utraty ich oryginalnego charakteru.