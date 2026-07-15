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Legenda wraca po 60 latach. Powstanie tylko 10 egzemplarzy Bizzarrini Aperta
Legenda wraca po 60 latach. Powstanie tylko 10 egzemplarzy Bizzarrini Aperta Legenda wraca po 60 latach. Powstanie tylko 10 egzemplarzy Bizzarrini Aperta

Legenda wraca po 60 latach. Powstanie tylko 10 egzemplarzy Bizzarrini Aperta

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Po sześćdziesięciu latach szkiców i pomysłów Bizzarrini zrealizowało projekt, który nigdy nie opuścił szkicownika. Aperta Lusso otwarta wersja 5300 GT zaprojektowana przez młodego Giugiaro w 1963 roku wraca jako nowoczesny restomod z zachowaną kluczową ideą.

Pod maską nadal pracuje amerykańskie V8 Small Block, ale nadwozie i wnętrze odpowiadają współczesnym standardom. Bizzarrini zbuduje tylko 10 egzemplarzy, a każdy powstanie niemal na zamówienie.

 

Bizzarrini ożywiło projekt sprzed 60 lat

Po ponad sześciu dekadach Bizzarrini zrealizowało projekt, który przez lata istniał wyłącznie na papierze. Mowa o 5300 Aperta Lusso - otwartej odmianie modelu 5300 GT zaprojektowanej w 1963 roku przez młodego Giorgetto Giugiaro, gdy pracował jeszcze dla Bertone.

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Od początku nie miał to być klasyczny kabriolet. Giugiaro postawił na nadwozie typu targa ze zdejmowanym panelem dachu i charakterystycznym pałąkiem za fotelami. Projekt spodobał się Giotto Bizzarriniemu, jednak firma skupiała się wtedy na motorsporcie i nigdy nie wprowadziła auta do produkcji.

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Dziś marka wraca do tej koncepcji, ale zamiast wiernej repliki przygotowała nowoczesnego restomoda.

Klasyczna stylistyka, nowoczesna konstrukcja

5300 Aperta Lusso zachowuje proporcje i charakter oryginalnego projektu, ale wykorzystuje współczesne rozwiązania techniczne.

Legenda wraca po 60 latach. Powstanie tylko 10 egzemplarzy Bizzarrini Aperta

Samochód otrzymał karbonową strukturę nadwozia, nowoczesną elektronikę, sztywniejszą konstrukcję oraz znacznie lepiej wykończone wnętrze. Producent poprawił również uszczelnienia i komfort użytkowania, dzięki czemu auto ma oferować wrażenia klasycznego gran turismo bez typowych kompromisów samochodów z lat 60.

Pod maską nadal pracuje amerykańskie V8

Najważniejszym elementem pozostał silnik Chevrolet Small Block, z którego Giotto Bizzarrini korzystał już ponad pół wieku temu.

Nowa wersja wykorzystuje jednostkę V8 o pojemności 5,3 litra współpracującą z 5-biegową manualną skrzynią Tremec. Moc przekracza 400 KM, czyli o ponad 35 KM więcej niż w historycznym modelu, a prędkość maksymalna wynosi około 280 km/h.

To świadome nawiązanie do filozofii Bizzarriniego, który od zawsze stawiał na lekką konstrukcję i prosty, mocny silnik zamiast bardziej skomplikowanych jednostek V12.

Powstanie tylko 10 egzemplarzy

5300 Aperta Lusso będzie jednym z najbardziej ekskluzywnych modeli ostatnich lat. Produkcja została ograniczona do zaledwie 10 egzemplarzy, a każdy samochód powstanie praktycznie na indywidualne zamówienie.

Legenda wraca po 60 latach. Powstanie tylko 10 egzemplarzy Bizzarrini Aperta

Producent nie ujawnił jeszcze ceny ani szczegółów sprzedaży, ale już dziś wiadomo, że model trafi przede wszystkim do kolekcjonerów.

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Dla Bizzarrini to znacznie więcej niż kolejny supersamochód. To realizacja projektu, który przez ponad 60 lat pozostawał jedynie szkicem, a dziś pokazuje, że historyczne pomysły można przenieść do XXI wieku bez utraty ich oryginalnego charakteru.

Redakcja

Redaktor
Data publikacji: 15.07.2026 09:07
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