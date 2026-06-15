Kierowcy wpadają w tę pułapkę codziennie. Mandat to 1500 zł i 15 punktów

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych grozi mandatem w wysokości 1,5 tys. zł i 15 punktami karnymi. Ten sam manewr może jednak być legalny, jeśli ruch kieruje sygnalizacja świetlna albo policjant. Wyjaśniamy, kiedy ten wyjątek ma zastosowanie i jakie ryzyko nadal pozostaje.

Przepisy dotyczące przejść dla pieszych należą do najbardziej rygorystycznych w polskim prawie drogowym. Nie bez powodu - to właśnie w tych miejscach najczęściej dochodzi do niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych, a ograniczenie ryzykownych manewrów ma poprawiać ich bezpieczeństwo.

Mandat za wyprzedzanie na pasach może błyskawicznie zbliżyć do utraty prawa jazdy

Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych należy dziś do najpoważniejszych wykroczeń drogowych. Kierowca, który wykona taki manewr na pasach lub bezpośrednio przed nimi, naraża się na mandat w wysokości 1500 zł oraz 15 punktów karnych. To ponad połowa limitu punktów przewidzianego dla większości kierowców.

Surowe są również kary za wyprzedzanie na skrzyżowaniu. W takim przypadku mandat wynosi 1000 zł, a na konto kierowcy trafia 10 punktów karnych. Dwa podobne wykroczenia mogą więc wystarczyć do przekroczenia limitu 24 punktów i utraty prawa jazdy.

Jeszcze drożej robi się w przypadku recydywy. Jeśli w ciągu dwóch lat kierowca ponownie popełni to samo wykroczenie, mandat zostanie podwojony. Za wyprzedzanie na przejściu zapłaci już 3000 zł, a na skrzyżowaniu 2000 zł.

W skrajnych sytuacjach konsekwencje mogą być jeszcze poważniejsze. Jeśli policjant uzna, że manewr stworzył zagrożenie dla innych uczestników ruchu, może zastosować przepisy dotyczące spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym. Wtedy kara może sięgnąć nawet 5000 zł w postępowaniu mandatowym, a po skierowaniu sprawy do sądu nawet 30 tys. zł. Sąd może również orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od sześciu miesięcy do trzech lat.

Zobacz także: Masz prawo jazdy kategorii B? Możesz legalnie jeździć nie tylko autem

Kiedy wyprzedzanie na przejściu dla pieszych jest legalne?

Od zakazu istnieje jeden ważny wyjątek. Przepisy pozwalają na wyprzedzanie na przejściu dla pieszych oraz bezpośrednio przed nim wtedy, gdy ruch jest kierowany przez działającą sygnalizację świetlną albo policjanta czy inną uprawnioną osobę.

W praktyce oznacza to, że kierowca może legalnie wyprzedzić inny pojazd na przejściu znajdującym się przy skrzyżowaniu z działającymi światłami. Powód jest prosty - ruch pieszych i pojazdów odbywa się wtedy w oddzielnych fazach, co eliminuje ryzyko nagłego pojawienia się pieszego na przejściu.

Trzeba jednak pamiętać, że wyjątek działa wyłącznie wtedy, gdy sygnalizacja faktycznie steruje ruchem lub na miejscu znajduje się osoba kierująca ruchem. Jeśli światła są wyłączone albo migają wyłącznie na żółto, wraca pełny zakaz wyprzedzania wraz z wszystkimi konsekwencjami.

Rondo nie oznacza pełnej dowolności

Przepisy dopuszczają wyprzedzanie na rondach, ponieważ nie obowiązuje tam ogólny zakaz wyprzedzania na skrzyżowaniu. Nie oznacza to jednak, że kierowca może ignorować przejścia dla pieszych znajdujące się przy wlotach i wylotach ronda.

Jeżeli przy rondzie znajduje się zwykłe przejście dla pieszych bez sygnalizacji lub kierowania ruchem, zakaz wyprzedzania nadal obowiązuje. Złamanie tej zasady oznacza taki sam mandat - 1500 zł i 15 punktów karnych.

To szczególnie ważne w sytuacji, gdy samochody przed przejściem wyraźnie zwalniają lub zatrzymują się. Bardzo często oznacza to, że przepuszczają pieszego niewidocznego zza innych pojazdów.

Sprawdź: Przepisy się zmieniły, ale kierowcy wciąż się mylą. Kiedy trzeba mieć dowód rejestracyjny?

Legalny manewr nadal wymaga ostrożności

Nawet jeśli przepisy pozwalają na wyprzedzanie, kierowca nie jest zwolniony z zachowania szczególnej ostrożności. Przed rozpoczęciem manewru powinien sprawdzić lusterka i martwe pola, upewnić się, że nikt nie rozpoczął już wyprzedzania oraz obserwować zachowanie pojazdu jadącego przed nim.

Warto pamiętać, że do uznania manewru za wyprzedzanie wystarczy nawet niewielkie wysunięcie przodu samochodu przed inny pojazd. W gęstym ruchu miejskim łatwo zrobić to nieświadomie, szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych.

Dlatego choć przepisy przewidują wyjątek od zakazu, nie zmienia to podstawowej zasady. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do bezpieczeństwa manewru, lepiej z niego zrezygnować. Kilka sekund oszczędności nie jest warte ryzyka mandatu, punktów karnych ani stworzenia zagrożenia dla pieszych.