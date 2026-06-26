Kolejki na granicy wracają. Niemcy przedłużyły kontrole do września 2026

Niemcy przedłużyły kontrole graniczne do 15 września 2026 r., co od lipca oznacza realne utrudnienia dla kierowców wjeżdżających do kraju lub jadących tranzytem. Kontrole obejmują wszystkie lądowe przejścia i skutkują dodatkowymi postojami oraz szczegółowymi sprawdzeniami dokumentów, pojazdów i przewożonych towarów.

Latem, wraz z rozpoczęciem ferii w kolejnych landach, kolejki przy przejściach i w strefie do 30 km od granicy będą narastać. Kierowcy i firmy transportowe powinni zaplanować trasę oraz skompletować dokumenty jeszcze przed wyjazdem.

Niemcy przedłużyły kontrole graniczne. Kierowcy muszą przygotować się na dłuższe kolejki

Od lipca kierowcy jadący do Niemiec lub przejeżdżający przez ten kraj powinni przygotować się na dłuższy czas podróży. Niemiecki rząd przedłużył tymczasowe kontrole na wszystkich granicach lądowych do 15 września 2026 r. Oznacza to, że także w szczycie wakacyjnych wyjazdów nie będzie można liczyć na szybkie przekroczenie granicy.

Kontrole obejmują wszystkie granice Niemiec, w tym z Polską, Czechami, Austrią, Francją, Holandią, Belgią, Luksemburgiem, Danią i Szwajcarią. Funkcjonariusze mogą zatrzymywać pojazdy również w strefie do 30 km od granicy.

Co sprawdzają niemieckie służby?

Kontrola może objąć kierowcę, pasażerów, samochód i przewożony bagaż. Podstawą jest sprawdzenie dokumentów tożsamości oraz prawa jazdy, ale funkcjonariusze mogą również zweryfikować przewożone towary czy gotówkę.

Przed wyjazdem warto upewnić się, że każdy pasażer ma przy sobie ważny dowód osobisty lub paszport. Kierowca powinien posiadać również tradycyjne prawo jazdy. Aplikacja mObywatel nie zastępuje dokumentów podczas kontroli poza granicami Polski.

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Gotówka, alkohol i papierosy pod szczególną kontrolą

Szczególną uwagę niemieckie służby zwracają na przewóz gotówki oraz wyrobów akcyzowych.

Jeżeli podróżny przewozi równowartość 10 tys. euro lub więcej, ma obowiązek zgłoszenia tego faktu służbom. Brak deklaracji może zakończyć się wysoką karą finansową, a nawet zatrzymaniem środków.

Kontrolowane są również alkohol i papierosy. Większe ilości mogą zostać uznane za przewóz w celach handlowych, co oznacza dodatkowe postępowanie i możliwość nałożenia kar.

Wakacje oznaczają jeszcze większe korki

Przedłużenie kontroli zbiega się z początkiem wakacji w niemieckich landach. W lipcu i sierpniu na drogach pojawi się znacznie więcej samochodów, dlatego kolejki przy przejściach granicznych mogą być wyraźnie dłuższe niż poza sezonem.

Największych utrudnień należy spodziewać się w weekendy oraz w dniach rozpoczęcia i zakończenia turnusów wakacyjnych. Opóźnienia mogą występować zarówno na samych przejściach granicznych, jak i na drogach dojazdowych.

Kierowcy ciężarówek muszą pamiętać o dodatkowych ograniczeniach

Wakacyjne utrudnienia dotyczą również transportu ciężkiego. W Niemczech obowiązują sezonowe zakazy ruchu dla ciężarówek o DMC powyżej 7,5 t, obejmujące wybrane soboty oraz wszystkie niedziele na autostradach i części dróg krajowych.

Za złamanie zakazu kierowcy grozi mandat w wysokości 120 euro, a przedsiębiorcy nawet 570 euro. Dla firm transportowych oznacza to konieczność dokładniejszego planowania tras i czasu przejazdu.

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O czym warto pamiętać przed wyjazdem?

Przed podróżą do Niemiec warto sprawdzić komplet dokumentów i przygotować się na możliwość kontroli.

zabierz ważny dowód osobisty lub paszport,

miej przy sobie tradycyjne prawo jazdy,

zgłoś przewóz gotówki powyżej 10 tys. euro,

nie przewoź nadmiernych ilości alkoholu i papierosów,

uwzględnij dodatkowy czas na przekroczenie granicy.

Przedłużenie kontroli do 15 września 2026 r. oznacza, że także po rozpoczęciu wakacji kierowcy muszą liczyć się z dłuższym oczekiwaniem na granicy. Dla osób jadących do Niemiec lub korzystających z tego kraju jako trasy tranzytowej wcześniejsze zaplanowanie podróży może pozwolić uniknąć największych opóźnień.