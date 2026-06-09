Niemcy rozdają samochody za darmo. Jest jednak ważny haczyk

W Niemczech pojawiają się ogłoszenia oznaczone jako zu verschenken lub abzugeben, ale darmowe auto rzadko oznacza brak kosztów po stronie odbierającego. Najczęściej chodzi o samochody z negatywnym wynikiem przeglądu TÜV, których naprawa w niemieckich warsztatach szybko staje się nieopłacalna przy stawkach roboczogodziny na poziomie około 100 euro.

Do tego dochodzą wysokie składki OC, sięgające 1000–1400 euro rocznie, oraz podatek drogowy zależny od pojemności silnika. Pokazujemy, skąd biorą się takie oferty, jakie pułapki kryją ogłoszenia i ile naprawdę kosztuje sprowadzenie takiego auta do Polski.

Skąd biorą się ogłoszenia "zu verschenken" i "abzugeben"?

Ogłoszenia oznaczone jako zu verschenken (oddam za darmo) lub abzugeben (do oddania) nie pojawiają się bez powodu. Najczęściej dotyczą samochodów, których dalsze utrzymywanie przestało być opłacalne.

W Niemczech właściciele często rezygnują z napraw, gdy auto nie przechodzi lub nie ma szans przejść obowiązkowego badania TÜV. Koszty serwisu są wysokie - roboczogodzina w niezależnym warsztacie to zwykle około 100 euro, a w ASO jeszcze więcej. Nawet pozornie niewielkie usterki mogą wygenerować rachunek przekraczający wartość starszego samochodu.

Do tego dochodzą wysokie składki OC, podatek drogowy oraz kolejne wydatki eksploatacyjne. W efekcie oddanie auta za darmo lub za symboliczne 1 euro bywa dla właściciela tańsze niż dalsze inwestowanie w pojazd.

Warto jednak pamiętać, że "darmowy samochód" często oznacza problem, którego ktoś chce się szybko pozbyć.

TÜV i drogie naprawy często przesądzają o losie auta

Jednym z głównych powodów pojawiania się takich ofert jest niemiecki system badań technicznych. TÜV należy do najbardziej rygorystycznych przeglądów w Europie, a diagnosta zwraca uwagę nie tylko na bezpieczeństwo, ale również na stan techniczny całego pojazdu.

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Problemy mogą sprawić między innymi:

korozja elementów nośnych,

wycieki płynów eksploatacyjnych,

uszkodzony układ wydechowy,

niesprawne oświetlenie.

Samo badanie kosztuje około 160 euro, ale prawdziwe wydatki pojawiają się wtedy, gdy konieczne są naprawy. W przypadku starszych aut właściciele często dochodzą do wniosku, że inwestowanie kilku tysięcy euro nie ma ekonomicznego sensu.

Ubezpieczenie i podatki dodatkowo podnoszą koszty

Koszt napraw to tylko część problemu. W Niemczech utrzymanie samochodu wiąże się również z wysokimi opłatami stałymi.

Roczne OC dla młodych kierowców lub osób z historią szkód może kosztować od 1000 do nawet 1400 euro. Dodatkowo właściciel płaci podatek drogowy zależny od pojemności silnika i emisji spalin.

Gdy do kosztów ubezpieczenia dochodzą naprawy oraz zbliżający się przegląd TÜV, wiele starszych aut szybko traci ekonomiczny sens. Właśnie wtedy trafiają do kategorii "oddam za darmo".

Co oznacza dopisek "Bastlerauto"?

W niemieckich ogłoszeniach często pojawia się także określenie Bastlerauto. To sygnał ostrzegawczy dla kupujących.

Dosłownie oznacza samochód przeznaczony dla majsterkowicza lub osoby, która potrafi samodzielnie przeprowadzać naprawy. W praktyce takie auta często mają poważne usterki, braki wyposażenia lub problemy z dokumentacją.

Największe ryzyko dotyczy właśnie dokumentów. Brak kompletu papierów może później uniemożliwić rejestrację pojazdu albo znacząco utrudnić jego legalne zezłomowanie.

Dlatego niska cena lub brak ceny nie powinny być traktowane jako gwarancja okazji.

Najlepsze egzemplarze szybko trafiają na eksport

Wiele osób zakłada, że darmowe samochody z Niemiec trafiają głównie do Europy Wschodniej. W rzeczywistości największą konkurencję stanowią dziś handlarze eksportujący auta do Afryki i Azji.

Nawet mocno wyeksploatowane, ale jeżdżące samochody znajdują tam nabywców. Jeśli pojazd ma komplet dokumentów i nadaje się do dalszej eksploatacji, często znika z ogłoszeń bardzo szybko.

To właśnie dlatego najciekawsze oferty rzadko pozostają dostępne przez dłuższy czas.

Rejestracja w Polsce może pochłonąć całą "okazję"

Największym błędem jest patrzenie wyłącznie na cenę zakupu. W przypadku samochodu oddawanego za darmo lub za symboliczne 1 euro koszty pojawiają się później.

Przy sprowadzeniu auta do Polski trzeba uwzględnić:

transport lub lawetę,

akcyzę naliczaną od wartości rynkowej pojazdu,

opłaty rejestracyjne,

ewentualne tłumaczenia dokumentów,

naprawy niezbędne do dopuszczenia auta do ruchu.

Kluczowe jest to, że urząd nie bierze pod uwagę ceny widniejącej w ogłoszeniu. Akcyza naliczana jest od wartości rynkowej samochodu, a nie od symbolicznego 1 euro.

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W praktyce wiele "darmowych" aut okazuje się droższych niż podobne egzemplarze kupione już na polskim rynku.

Darmowe auto z Niemiec nie zawsze jest okazją

Ogłoszenia typu zu verschenken czy abzugeben są najczęściej skutkiem wysokich kosztów utrzymania samochodu, drogich napraw i rygorystycznych wymagań TÜV. Właściciele pozbywają się aut nie dlatego, że są wyjątkowo hojni, ale dlatego, że dalsza eksploatacja przestała im się opłacać.

Przed wyjazdem po "darmowy samochód" warto dokładnie sprawdzić stan techniczny, komplet dokumentów i wszystkie koszty związane z transportem oraz rejestracją. To właśnie one najczęściej decydują o tym, czy oferta okaże się okazją, czy kosztowną pułapką.